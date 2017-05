Piloto José Andrés Montalto: 'En Argentina, al que va estorbando lo sacan de la pista'

tener que adaptarse a una pista con curvas más rápidas, autos con diferente aerodinámica y una gran agresividad de los pilotos fueron los principales retos que el piloto tico José Andrés Montalto tuvo que afrontar en su primera participación en la competencia Top Race 2017 en Argentina.

Montalto, piloto de la escudería Toyota y actual líder del Costa Rica Touring Car Championship (CTCC), dijo que fue una experiencia única competir a ese nivel y además recibió la buena noticia al ser invitado a competir en dos eventos más en territorio argentino.

“La experiencia de correr en Argentina fue increíble porque hay que aprender mucho en poco tiempo. Aprenderse la pista, el carro y las llantas en solo una hora y treinta minutos que tenés para practicar no es fácil. Aún así hicimos todo lo posible por adaptarnos a las condiciones”, expresó.

El conductor de Toyota explicó que de acuerdo a la reglamentación y para abaratar costos solo tienen 90 minutos para realizar las prácticas y tomar decisiciones en cuanto a la competencia, a lo cual él no está acostumbrado, porque en nuestro país hay más tiempo. Sin embargo, logró adaptarse rápidamente y con la ayuda de cámaras pudo aprender lo necesario para ser competitivo.

“Es una pista muy particular al ser curvas muy rápidas. El vehículo tiene una carga aerodinámica diferente, pues entre más veloz se va, el carro se adhiere más a la pista. Es complicado porque en Costa Rica no estamos acostumbrados a manejar en condiciones similares, pero considero que hicimos una buena labor a lo largo de las prácticas y la carrera”, indicó.

Difícil. Montalto, quien lidera el CTCC con 143 puntos, manifestó que la carrera no fue sencilla y tuvo que remontar en dos oportunidades tras salir en el puesto 14 en la parrilla de salida.

“En la tercera vuelta ya había subido al décimo lugar, pero prácticamente otro piloto me sacó de la carrera, por lo que ingresó el safety car y quedamos en el puesto 21. Una vez que se reanudó la carrera volví a remontar y faltando dos vueltas estaba de sétimo y tenía planeado intentar revasar en al última curva, pero nuevamente ingresó el safety car y finalizamos en la décima posición”, sentenció.

El de Toyota resaltó que el nivel argentino es muy alto y competitivo al reiterar que en la pista los pilotos son agresivos.

“La verdad fue una carrera bastante agitada. Hay mucho roce. Allí el que va estorbando lo sacan de la pista para ganar posiciones, la agresividad es altísima y es algo a lo que uno no está acostunbrado. En Argentina hay que tener cámaras en el vehiculo para defender tu punto de vista, en caso de una apelación. No obstante, lo importante es que tuvimos la capacidad de andar rápidos y al final creo que me fue mejor de lo que que esperaba, porque era importantísimo terminar la carrera", sentenció Montalto

Precisamente su buena presentación motivo a que la escudería Toyota Gazoo Racing lo invitará a participar en dos eventos más como parte del equipo Toyota Young.

La primera participación será el próximo 16 de julio, en las dos horas del TC 2.000, a realizarse en Buenos Aires, donde competirá junto a Juan Acosta, quien es el piloto número uno de Toyota en la categoría. Posteriormente volverá a la pista el 8 de octubre en la novena fecha del campeonato, a realizarse en el Autódromo Óscar Cabalén ubicado en Córdoba.

“Volvemos a Costa Rica para defender nuestro liderato en el CTCC el 9 de julio en la cuarta fecha y prepararnos para volver a correr en Argentina. Tenemos una agenda muy bonita por lo que solo nos queda intensificar nuestra preparación para llegar en las mejores condiciones”, puntualizó el piloto tico.