Bryan Oviedo: ‘Hablé con Óscar Ramírez porque me afectó no jugar’

Bryan Oviedo dice vivir su momento más complicado desde que llegó al Everton inglés, en el año 2012. El nacional no juega desde noviembre del 2016, pese a que en octubre de ese año empezó a ser regular. Cree que lo afectó venir a la Selección Nacional para los juegos eliminatorios y ser banca.

No juega desde el 11 de noviembre del 2016 con el Everton. ¿Cómo vive esta situación en su club?

Es bastante difícil, ya que uno nunca se prepara para no jugar, uno quiere actuar y ser tomado en cuenta. Este es el momento más difícil desde que llegué al Everton y no he estado lesionado, ya que no he podido estar ni en el banco en los últimos dos meses. El entrenador (Ronald Koeman) me dice que es difícil la situación, pero él necesita jugadores de corte ofensivo, entonces solo queda esperar.

¿Dónde encuentra la explicación a la falta de regularidad en el equipo?

No es fácil... Por lo menos antes tenía la oportunidad de entrar de cambio como sucedía con los entrenadores (David) Moyes y (Roberto) Martínez. Lo que me tranquiliza un poco es que Koeman habla conmigo y me dice que no son cosas mías; yo trato de estar tranquilo y pido paciencia a Jehová Dios para no desesperarme.

¿Siente que le afectó que lo llamaran a la Selección y lo dejaran en banca en momentos en que era titular en Everton?

En parte eso me afectó. Yo hablé con Óscar (Ramírez) porque personalmente me afectó no jugar, ya que al llegar acá (Inglaterra), ellos ven que no jugué, además llegué dos días después de que todos comenzaron a entrenar. Al técnico (Koeman) le gusta mucho que trabajen con él y siento que eso me afectó, perdí la continuidad que traía y acá hubo un compañero que trabajó durante los 15 días y al final fue el que jugó.

”Después tuve tres partidos sin jugar y una lesión muscular que también me atrasó más”.

¿Cómo manejar la situación, porque aunque usted tome ritmo parece que el titular, de momento, es Rónald Matarrita?

Siempre que me llamen a la Selección voy a ir, pero la decisión es del profe Óscar. Lo que hemos hablado es que tengo que ser paciente, estoy aprovechando cada chance al máximo para demostrarle que puedo jugar. Si al final juega Rónald o yo, pues lo importante es el equipo.

En la necesidad de jugar, ¿salir de Everton es opción?

Son cosas que uno analiza y piensa como la opción de irse a otro equipo y poder tener más regularidad. Quizás el problema en el Everton es no jugar, pero estoy bien con las demás cosas. El cuerpo técnico confía en mí, ellos me han dicho que me van a tomar en cuenta como anteriormente, solo hay que tener paciencia.

¿Cuánto analiza probar suerte en otro club?

Ahora en enero es muy difícil salir porque ya hablé con el entrenador de acá y él me dice que me necesita de aquí a junio, porque es importante que tenga dos opciones por si no está Leighton Baines. Ya en mayo o junio vamos a ver si hay mejor chance.

Si llega ese momento, ¿pensaría en una cesión o aceptaría una venta?

Eso no lo sé, creo que hay que esperar. También, ellos no me van a dejar salir muy fácil porque mi representante habló con el presidente y me quieren mucho, quieren que me quede en el equipo la mayor cantidad de años posibles. De igual forma, el fútbol cambia mucho y eso es muy difícil de adelantar.

”De momento, me centro en que quiero luchar y salir adelante en esta temporada”.

¿Cuál es el objetivo para la segunda parte de la campaña?

Este año, en particular, la Premier está muy cerrada. Nosotros queremos estar entre los primeros lugares para conseguir un boleto a Europa; creo que estar en puestos de Champions es algo que queremos desde el inicio.











