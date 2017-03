Joel Campbell: ‘Tengo que cumplir el préstamo en Sporting y regresar al Arsenal’

Marca a presión

El delantero de la Sele dice que aprovecha su paso por el club portugués para ganar experiencia y continuar con su carrera.

¿Qué tanto ayuda a la Selección Nacional tener una base de legionarios?

Costa Rica se ha abierto a un nivel mundial, hay muchísimos jugadores a nivel nacional que están en el extranjero y eso es importante, se está viendo el sacrificio de muchos jugadores en el exterior.

¿Considera que Costa Rica tiene opciones de ganar en el Estadio Azteca?

Nosotros pensamos en ganar y estar más cerca de la clasificación, que es lo más importante. Si no se puede ganar, no perder es importante, un punto es importante, todo suma y eso es importante para el país porque queremos ir al mundial nuevamente y vamos a luchar por la clasificación.

¿Cómo le llega este nuevo llamado a la Selección?

Muy emocionado, siempre para mí llegar a la Selección es un sueño y es un orgullo estar acá, vamos a dar el máximo.

¿Lo puede afectar que no ha tenido tanta regularidad con el Sporting Lisboa?

En el fútbol todo puede cambiar, he dado lo mejor de mí. He jugado y no he jugado, pero eso es fútbol y espero cuando regrese volver a jugar.

Se ha hablado mucho de su opción de compra con el Sporting, ¿conoce algo de su futuro para la otra temporada?

No hay opción de compra. Tengo que cumplir mi préstamo en el Sporting y luego regresar al Arsenal.

¿Cómo analiza a México y Honduras de cara a estos dos partidos?

Van a ser dos partidos muy importantes, tenemos material para sacar buenos resultados, va a ser muy difícil, estamos de visita contra dos selecciones muy potentes.

¿Se puede pensar en otro Aztecazo?

Van a ser partidos difíciles, ojalá fueran partidos fáciles que podamos ganar, pero eso no va a suceder. Vamos a dar lo mejor para ganar.

Este equipo ha demostrado que sabe hacer las cosas bien fuera de casa...

Vamos a practicar nuestro fútbol de siempre. Hemos ido a Rusia y a otros lados y trataremos de poner nuestra esencia en México y Honduras.

¿Le preocupa que no sea titular en estos partidos con la Selección Nacional?

Esto es fútbol, hay veces en que vas a estar de titular y otras de suplente, pero hay que ser humilde y hay que tratar de aprovechar la oportunidad y hacer diferencia, ya sea que me toque de titular o de suplente. En el último partido jugué 20 minutos y marqué dos goles y a veces cuando entro de titular no he marcado goles. Independientemente de quién juegue, la Selección no es Joel Campbell, Johan Venegas, Marco Ureña, no es Bryan Ruiz, ni Keylor Navas. La Selección somos todos y el que juegue debe hacerlo de la mejor manera.

¿Qué tipo de partido visualiza Joel Campbell el viernes en el Estadio Azteca?

No sé, es una pregunta imposible de responder. No se sabe cómo va a ser el partido, pero vamos a ir con la mayor disposición del caso para ganar.

¿Llega alguno de los dos equipos como favorito para este juego?

Es fútbol, en el fútbol no hay nada que se pueda decir. Vamos a intentar ganar y hacer la mayor parte de las cosas bien para poder hacerlo, pero el otro equipo también juega. México es un gran rival y Honduras es un gran rival, ellos también van a querer ganar. El que cometa menos errores ganará.

¿Cuál es su objetivo en lo que resta de la temporada con el Sporting de Lisboa?

Lo mío es luchar siempre, aprovechar este paso por el Sporting, ganar experiencia y continuar con mi carrera.











Comparta este artículo Deportes Joel Campbell: ‘Tengo que cumplir el préstamo en Sporting y regresar al Arsenal’ Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Joel Campbell: ‘Tengo que cumplir el préstamo en Sporting y regresar al Arsenal’ Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.