Malas rachas

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Yeltsin Tejeda y Giancarlo González no ven la luz con sus clubes

Deportes Yeltsin Tejeda y Giancarlo González no ven la luz con sus clubes

Giancarlo González y Yeltsin Tejeda transitan en penumbras en sus respectivos equipos y fecha a fecha lejos de ver la luz, ven como se oscurece aún más su presente.

El Palermo, con el Pipo como estelar, cayó 1 a 3 como local ante el Atalanta ayer , y sigue estancado en zona de descenso, en el puesto 18 a ocho puntos de salir de esta incómoda posición y al menos alcanzar al Empoli.

González y su club solo sumaron cinco de las últimas 21 unidades, situación que refleja el complicado presente que atraviesa el conjunto del tico.

Giancarlo volvió a participar, tras cumplir una fecha de sanción, pero poco pudo hacer para evitar la caída.

Por su parte, el Lausanne de Yeltsin está sumido en una tremenda crisis en Suiza y ya acumula 11 compromisos consecutivos sin sumar de a tres, luego de perder como visitante 2 a 1 contra el Saint Gallen ayer.

El último gane del conjunto del costarricense se dio el 2 de octubre del 2016, cuando vencieron 4 a 1 al Lugano. Este bajonazo tiene a la escuadra de Tejeda en el puesto ocho de 10, con solo dos puntos más que colero, el FC Vaduz, tras 20 jornadas disputadas, en una liga en la que desciende únicamente uno.

La situación no solo es compleja para el equipo del nacional, sino que el volante no suma minutos en todo el año en el torneo local. El contención apareció por última vez el 4 de diciembre frente al Grasshopper y ayer no estuvo ni en el banquillo.

Sporting toma un respiro. El Sporting de Lisboa de los costarricenses Bryan Ruiz y Joel Campbell sufrió de más para derrotar como visitante al Moreirense de David Ramírez 2 a 3.

En el duelo de ticos únicamente Bryan Ruiz vio acción. El capitán de la Tricolor saltó como titular y aportó para que su equipo remata contra corriente y se repusiera, en un choque en el que siempre fue abajo.

Bryan abandonó el campo en el minuto 64, cuando el duelo estaba 2 a 1, pero los leones lograron revertir el resultado en los últimos instantes, tras anotaciones en el 68’ y en el 73’.

La victoria le permite reponerse al Sporting, tras caer el fin de semana anterior con Porto 2 a 1. Sin embargo, aún se mantienen a 10 unidades del líder Benfica, en la cima con 51 puntos.

Por su parte, otro de los ticos que vieron acción este fin de semana fue Yendrick Ruiz, quien actuó 20 minutos, en el arranque de la segunda división de Tailandia, con su equipo el Chiangmai FC.

El equipo del costarricense cayó 4-1 de visita ante el Chainat FC en la primera jornada del fútbol tailandés.











Comparta este artículo Deportes Yeltsin Tejeda y Giancarlo González no ven la luz con sus clubes Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Yeltsin Tejeda y Giancarlo González no ven la luz con sus clubes Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.