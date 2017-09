Wálter Centeno: 'Si jugamos así con la Liga me meten seis y me pueden dar baile'

Wálter Centeno se caracteriza por su honestidad en las conferencias de prensa desde que debutó en Primera División como técnico y tras el triunfo ante Carmelita 0 a 1 de este miércoles, no tuvo problema en aceptar que no le gustó cómo jugó su equipo, pese a sumar los tres puntos y colocarse en el cuarto lugar del Apertura.

El timonel señaló que si el domingo juegan igual en su visita a Alajuelense le pueden meter hasta seis goles. Pese a esto, el estratega destacó lo hecho por sus dirigidos en la primera vuelta del torneo y se mostró orgulloso de lograrlo manteniendo su idea de intentar jugar bien en la mayoría de ocasiones.

No aparecieron varios jugadores que normalmente son titulares, ¿a qué se debió?

No jugó Michael Barrantes, Alexander Robinson, Jossimar Arias y Johan Condega, además, Alberth Villalobos fue suplente, todo esto es porque estamos en la rotación de jugadores, para que ellos también sientan el peso. Hay que correr estos riesgos, porque los entrenadores son juzgados por los cambios.

"Cuando uno tiene un equipo y convive con futbolistas que no juegan diariamente, hay que darles un poquito de amor y la forma de hacerlo es darles protagonismo. Tomé la decisión por esto, porque han trabajado bien y solo pueden jugar 11".

¿Le pesó al equipo que se dijera que son un equipo que juega bonito?

No jugamos bonito, tratamos de jugar bien. El termino bonito no me gusta, bonito es cuando metes cinco y movés al rival para todo lado.

"Desde un inicio dije que íbamos a jugar así. En el debut Alajuelense nos dio una lección y desde ese día muchos dieron a mi equipo por descendido, pero después de 11 fechas mi equipo está metido en zona de clasificación, gracias al trabajo y que defendemos una idea, somos fieles a lo que practicamos. Este equipo siempre va a tratar de jugar bien al fútbol".

Carmelita tuvo muchas opciones, ¿qué valoración hace del juego?

Mi equipo no jugó bien, no me gustó y se lo dije a los jugadores. No soy de engañar a nadie y si el domingo jugamos así con la Liga me meten seis y me pueden dar hasta un baile. Esto es un llamado de atención para los futbolistas, porque no hay que confiarse.

El equipo ya no recibe tantos goles, ¿realizó un trabajo especial?

Es circunstancial. No me gusta engañar a nadie, al medio tiempo teníamos 13 pérdidas de balón, son demasiadas, pero por dicha no terminaron en gol. Esta es nuestra propuesta, trabajamos con esto, corremos riesgos, nos ha ido bien en algunos partidos y en otros nos han dado una paliza.

"Pese a todos los riesgos, al cierre de la primera vuelta somos cuartos. Nos deja un buen balance para seguir madurando y corrigiendo esas pérdidas de balón que nos han llevado a que nos goleen en algunos partidos."

¿Qué enseñanza le dejó el juego de Saprissa?

Esas tres derrotas contra los equipos grandes aún me tienen con una resaca futbolística. Vamos a ver qué nos depara el domingo en la visita a la Liga, pero hemos aprendido, fuimos corrigiendo aspectos sobre las pérdidas de balón.

"Contra Alajuelense perdonamos mucho y ellos concretaron, Herediano nos hizo dos goles en 10 minutos y frente a Saprissa perdimos muchos balones, nos pegó una goleada enorme porque no perdonan. Le he dicho a mis jugadores que este sistema que usamos es bueno, pero tiene su debilidad en las pérdidas de balón, porque quedamos expuestos y es parte del riesgo que corremos con los grandes. Sin embargo, vamos madurando y entre más juegue contra los grandes, tarde o temprano les gano".

¿Cuánto le perjudica el entrar a jugar un partido que se suspende a los cuatro minutos y se juega 30 minutos después?

No hay nada más feo que le corten el partido y jugar bajo el agua. Entrar a jugar cinco minutos y luego descansar 30 afecta en el estado anímico del jugador, aunque no lo tomo como excusa. No le pregunté a mis jugadores cómo se sintieron, así que solo los jugadores pueden decir si les afectó.