Wálter Centeno: 'Nos llegará el momento de ganarles a los grandes'

Wálter Centeno se mostró contento tras la victoria de su equipo 1-0 sobre la Universidad de Costa Rica. Dicho resultado deja a los griegos en la lucha por los puestos de clasificación a la cuadrangular final.

—¿Cree que el equipo tuvo problemas físicos?

—Es en parte porque nosotros llegamos y llegamos y no hacemos el gol; entonces, por ahí aparece el cansancio mental que es normal porque cuando ya está avanzado el partido y no cae un gol, empiezan a salir los nervios y cansancio por la hora en que jugamos.

—¿Cómo planea el juego ante Herediano?

—Hoy teníamos que quitarnos la presión de ganar de local, ya que hemos perdido muchos puntos; entonces teníamos que sumar para bajarnos la presión. Si queremos clasificar tenemos que ser más contundentes, ahora nos toca contra el campeón, el equipo que mejor juega. Va a ser un partido muy lindo, esperemos que el clima nos ayude.

—¿Qué representa para usted darle la confianza a un joven y que la devuelva con un gol?

—Es un chico que conoce y ha estado ahí tocando la puerta e hizo cosas que le he estado pidiendo a los jugadores de más experiencia, y lo hizo un chico de 18 años. Esto me deja muy contento, Josep se lo merece, a veces ha llorado por quedar fuera de algunos partidos, pero ha perseverado.

—¿Tiene algo pendiente contra los grandes?

—El miércoles vamos contra un grande, me encantaría ganarles a los grandes, porque ahí es donde mis jugadores van a aprender y conseguir más credibilidad para que se les quite ese miedo a los equipos grandes. Siempre lo he dicho, va a llegarnos el momento de ganarles a los grandes. Ojalá sea el miércoles.

—¿Cómo visualiza el juego del miércoles y la posibilidad de quitarle el invicto a Heredia?

—Es una oportunidad para el equipo, hemos jugado contra los grandes y no lo hemos hecho del todo mal, pero hemos perdido. Es parte de seguirles enfrentando y creer que se les puede ganar. Si usted lleva muchos partidos sin perder, está más cerca de perder. Ojalá sea el miércoles.

—¿Cree que su equipo abusó del juego colectivo cerca del área y no explotó más el disparo de media distancia?

—Nosotros hemos carecido del gol, no de llegadas. Yo les digo a mis jugadores que ellos quieren hacer el gol más lindo, pero primero hay que quitarse un peso de encima, y a veces no han tomado decisiones, solo piensan en armar y anotar el gol. Lo de que el debutante anotara por esa vía es una bofetada para los demás para que vean que todos lo pueden hacer. Toda la semana trabajo el remate de media distancia, porque a veces es la única manera.

—¿Va a cambiar algo de su planteamiento ante Herediano?

—No, nada. Somos un equipo que salimos a buscar el partido.