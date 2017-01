Inicio del Torneo de Verano no peligra por deudas de clubes con la CCSS

Comienza el sábado

El comienzo del Torneo de Verano 2017 no corre peligro siempre y cuando este viernes los clubes demuestren ante la Unafut que ya están al día con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Este jueves, los presidentes de los equipos de Primera División acordaron, en una reunión privada, que los deudores saldarán el viernes los montos en rojo, mientras que aquellos con arreglos de pago deberán demostrar que están en ese proceso para jugar la fecha uno.

Según un último corte emitido por la CCSS, a las 4 p.m. de este jueves, seis equipos aparecen morosos ante la seguridad social del país: Santos (¢251,9 millones), Saprissa (¢159 millones), Cartaginés (¢29,7 millones), UCR (¢7,4 millones), Belén (¢4,8 millones) y Liberia (¢296 mil).

Los liberianos rebajaron el monto inicial de ¢18 millones a ¢296.000, pese a ello se mantienen morosos.

Federico Castillo, vicepresidente brumoso, indicó que el club ya dispone del dinero correspondiente y que en cuestión de tiempo para sufragar lo pendiente. Lo mismo manifestó Óscar Chavarría, jerarca universitario.

No fue posible obtener la versión de Olman Vega, presidente belemita.

Julián Solano, presidente de la Unafut, recalcó que a más tardar el viernes los equipos deben presentar la documentación que les permita iniciar el certamen veraniego.

"Los clubes reiteraron su compromiso con la seguridad social. Ellos deben cumplir con el pago de las planillas ordinarias y mañana (viernes) deben presentar los documentos idóneos. En caso de planillas adicionales, tal y como les asiste el derecho, pueden hacer arreglos de pago o llevarlos a los Tribunales de Justicia", dijo Solano.

Patricia Alcazar, jefa de atención a patronos de la Caja, detalló que Herediano y Limón ordenaron su situación con la entidad este jueves al cancelar ¢9,8 millones y ¢12,8 millones, respectivamente.

Además del Team y los limonenses están al día Carmelita, Pérez Zeledón y Alajuelense. Mientras que San Carlos aparece en cero debido a que el cobro está en proceso judicial con medida cautelar incluida.

Por su parte, saprissistas y guapileños, como deudores mayores, tendrán que comprobar que están en camino a pagar, pese a que la CCSS es implacable en que ningún moroso puede jugar.

Alcazar insistió en que el argumento de clubes como la S, que el saldo en rojo corresponde a deudas de periodos anteriores, no es válido ya que es obligación de todo patrono cumplir con sus obligaciones independientemente del curso.

"Es una posición que no sabemos de dónde la sacan, en realidad el que tiene deuda con la Caja, tiene deuda. Así le deba un cinco, es deuda. No sé por qué argumentan que por tratarse de periodos pasados están al día cuando no es así", expresó.

Según la programación de la Unafut, el campeonato nacional se iniciará este fin con los juegos: el sábado, Alajuelense-Santos ( 6 p.m.) y el domingo los restantes cinco: UCR-Carmelita (1:30 p.m.), Cartaginés-Limón (1:30 p. m.), LIberia-Belén (2 p. m.), San Carlos-Saprissa (4 p. m.) y Herediano-Pérez Zeledón (6:15 p. m.).











