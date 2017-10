Carlos Watson: Darryl Parker jugó porque Kevin Briceño se sentía cansado

El timonel morado, Carlos Watson, reconoció la superioridad de Pérez Zeledón y el mal partido de su equipo. Saprissa cayó 2 por 1 ante Pérez Zeledón en la Cueva, e incluso el marcador pudo ser más abultado.

Además, el estratega hizo debutar a Darryl Parker, quien tuvo una complicada noche. Watson afirma que el titular, Kevin Briceño, le dijo que estaba cansado luego de viajar a Panamá para incorporarse a la Nacional. El cancerbero no jugó un solo minuto en suelo canalero.

¿Qué análisis hace de esta caída ante Pérez Zeledón?

Hemos tenido un partido con muy poco espacio y facilidad para dominar donde siempre dominamos. No hemos tenido claridad, el rival se plantó bien, con una defensa bastante cerrada y un balonazo largo que nos costó dominar, con Josué Mitchell arriba. Lo han hecho muy bien, han llegado al gol jugando bien. Me parece que hasta el segundo tanto, era apenas el segundo remate de ellos. Tratamos por un lado y otro y no salía. Ya con el segundo gol jugaron mucho mejor y las cosas no nos han salido bien.

¿En qué se basó para elegir a Darryl Parker como titular y cómo analiza su actuación?

En cuanto a lo de Parker, viene entrenando muy bien, viene haciendo las cosas muy bien y yo de previo les he dicho que les iba a dar la oportunidad a los tres. En la tarde hablé con Kevin Briceño y se sentía un poco cansado (estaba en Panamá con la Selección). Me parece que ha tenido tres paradas muy buenas, mano a mano inclusive. Y lo demás, como todo el resto del equipo, ha estado confundido.

No me quedó claro el tema de Briceño. Dice que no jugó porque llegó cansado, pero no tuvo participación con la Selección Nacional.

Me dijo que se sintió un poco cansado. Se ha dormido tarde ayer, ha tenido que levantarse para ir al aeropuerto, el vuelo, etc. Además, del aeropuerto adonde él vive es bastante bastante difícil llegar. Es del aeropuerto hasta Curridabat. Entonces él ha llegado bastante tarde a su casa. Briceño depende de su reacción, conversé con él y no tenía porque sacrificarlo y arriesgarlo a una lesión. No ha jugado con la Selección, pero no la pasado bien anoche.

¿Qué falló en Saprissa para anotar más goles que Pérez Zeledón?

No hemos tenido la pelota como normalmente lo hacemos. Falta mucha claridad como consecuencia de la no tenencia de balón. El esquema de Pérez Zeledón no sorprendió porque jugaron como lo esperábamos. Lo único es que un día trabajamos pensando en una línea de cinco de ellos. Al final salieron como pensábamos. Lo que pasa es que el rival también tiene sus virtudes. Son fuertes, agresivos, marcan bien y contragolpean. Me parece que han ganado bien.

¿Le preocupa la definición de Jerry Bengtson?

De repente se ha hablado bien de la definición. Tenemos una sesión solo de definición y no voy a cambiar. Trabajamos mucho los movimientos y el probable esquema del rival. No hemos tenido contundencia para crear la cantidad de opciones necesarias. Hemos llegado muy poco. Eso tiene que ver conmigo. Bengtson ha estado moviéndose. Ha hecho lo que tenía que hacer. Tuvo esa ocasión que no pudo definir, pero se movió bien. Optamos por sacarlo, teníamos la opción de David (Ramírez). Habíamos conversado con Daniel Colindres y se sentía bastante bien (también fue a Panamá con la Selección).

¿Qué análisis hace del juego ante Cartaginés?

Los partidos nuestros son así, al límite. Cartaginés ha perdido y por supuesto que quiere hacer valer la localía. Sabemos que es un clásico y esperamos sacarlo.

¿Cómo marcar a Josué Mitchell, un futbolista incómodo?

A él le han hecho faltas y cometió muchas faltas. Jugó un buen partido, ha mejorado muchísimo. No has costado, pero llevó mucha ventaja en cuanto a las faltas en las que salió favorecido.