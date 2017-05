Santa Ana se deja el primer asalto de la final de Linafa

Final de Linafa

Santa Ana asestó el primer golpe en la final de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa).

El conjunto santaneño venció 4-2 a San Rafael Abajo de Desamparados, en duelo disputado en Piedades.

El cuadro celeste, dirigido por el técnico Kenneth Barrantes, abrió la cuenta en el minuto 6 por intermedio de Steven Cardenas.

El desamparadeño Carlos Cambronero empató el compromiso en el 42’.

El mismo Cambronero les puso cuesta arriba el partido a los locales al anotar el 1-2 en el minuto 53.

Sin embargo, los de casa se sacudieron y marcaron tres tantos por intermedio de Jheirel Downs (62’), Bruno Castro (81’) y Gabriel Castro, quien cerró la cuenta en el 90’.

“Fue un partido complicado porque enfrente tuvimos un rival difícil, supimos contrarrestarlo y lo importante fue que el equipo nunca perdió el estilo y la identidad, además de las ganas de sacar la victoria”, declaró Barrantes.

“Para nosotros la serie está 0-0, aquí no hay ventaja de nada, no podemos confiarnos porque al frente tenemos un buen equipo, no es un rival cualquiera”, sentenció.

Gustavo Picado, timonel desampareño, confía en revertir el marcador adverso.

“En nuestra casa será diferente, mi equipo está jugando bien, aunque cometidos un par de errores que se reflejan en el marcador. Sé que es difícil estar en desventaja pero intentaremos darle vuelta”, indicó.

El encuentro de vuelta será el próximo domingo, a la 1:30 p. m. en el estadio Jorge Cuty Monge, en Desamparados.

El ganador de la serie ocupará un puesto en la Liga de Ascenso en la temporada 2017-18 a partir de agosto.

