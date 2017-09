Retiro apenas le duró 14 días al delantero Jorge Alejandro Castro

Aunque el pasado 5 de setiembre, el atacante Jorge Alejandro Castro anunció su retiro del fútbol para continuar con "proyectos personales", esta pausa solo le duró 14 días.

Este martes, El Tanque, de 27 años, desempolvó los tacos y firmó con el Sporting San José, club de la Liga de Ascenso.

El fichaje del futbolista lo dio a conocer el mexicano Jorge Alarcón, quien es el gerente deportivo del equipo josefino.

Castro había informado, en un boletín, de que su relación contractual con Guadalupe FC llegaba a su final y su retiro sería por lo que restaba del 2017.

"Analizando muy bien las cosas quiero enfocarme de lleno en mis proyectos personales, que gracias a mis estudios decidí emprender meses atrás y ha sido exitoso (MAT, empresa propia de venta de alimentos)", externó el pasado 5 de setiembre.

Eso sí, dejó claro que era un retiro temporal, por lo que restaba del 2017.

Pese a eso, este martes se entrenó de lleno con el Sporting.

"Es algo temporal (lo que resta de este año 2017) requiero de este tiempo para consolidar más mi empresa, como le corresponde a un jugador en una etapa de más madurez, pero en lo que a mí respecta me llegó la oportunidad más joven. Siempre he pensado que el fútbol es un medio y no un final", concluyó.

El último gol del delantero en un encuentro oficial fue el 24 de julio del 2016, en el triunfo de Cartaginés ante San Carlos 1-0.

Luego de ese festejo, realizó 30 partidos en Primera División como ficha brumosa, del Herediano y Guadalupe FC, pero no consiguió perforar la red.