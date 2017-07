Óscar Ramírez: 'Siento que el equipo no es tan desastroso como lo quieren ver'

Dallas

El seleccionador nacional, Óscar Ramírez, se sacudió de las críticas que ha recibido en los últimos días por el desempeño de sus dirigidos, previo al juego ante Guayana Francesa de este viernes a las 5:30 p. m. en Dallas.

¿Ya tiene claro los cambios que hará?

El otro día anunciamos que vamos a hacer algunas variantes; dentro de este partido podría darse la alineación de algunos muchachos. Ahora en la tarde tendré claro el equipo.

¿Habrá cambio en la portería?

Sí, va a haber cambio de portero.

¿Prensa y afición están esperando algo que no se está preparado para dar?

Yo creo que este torneo históricamente no ha sido fácil para Costa Rica. He tratado de ser lo más homogéneo. Ya hay secuelas y hay un tema de que los rivales tienen su peso. Siento que el equipo no es tan desastroso como lo quieren ver. Hay un equilibrio que estamos buscando. Está la referencia de setiembre, que vamos a jugar la eliminatoria y deseo ver a algunos muchachos. El otro día ante Canadá nos faltó un poco de complemento en el ataque. Es poco el tiempo como para hacer un estudio de manejo más íntegro. Vamos a intentar llegar lo más largo posible.

¿Por qué dice que no es tan desastroso como lo quieren ver?

Siento que es una transición, siempre hay buenos y malos momentos, contra Honduras hubo algunas distracciones, me acuerdo de dos o tres. Contra Canadá fueron una o dos. Tuvimos más profundidad ante Honduras por tener más espacio, contra Canadá teníamos que hacerlo de una manera combinada. Teníamos que construir nosotros el juego. Hay que mejorar el déficit en cuanto al acompañamiento.

¿Cuánta presión ha generado el cartel de favorito?

Creo que es un tema de ustedes (prensa), nosotros queremos ir partido a partido, hemos dado dos pasos y ahí vamos, el grupo no siente la presión. El último partido fue abierto y quedamos expuesto a la contra. No me acuerdo una acción de peligro de Canadá en el segundo tiempo. Hay momentos en la eliminatoria en que son así.

¿Usted ha escuchado las críticas?

Yo siento que estamos tratando de agarrar un ritmo competitivo y dentro de todo eso hay desfase. Uno lo entiende y sabe que es de paciencia, siento que hay mejoría en algunos departamentos y esto es de afinar.

¿Qué análisis ha hecho de Guayana?

Es un equipo muy alegre, de muy buen pie. La incorporación de Florent Malouda es importante, juega sin presión e intentan manejarse a la ofensiva. Tienen buenas condiciones, no son tanto de velocidad si no de progreso de una línea a otra.

¿Los dos jugadores que tiene que incluir

al equipo, tras las lesiones de Joel Campbell y Johan Venegas, son de la MLS?

Son una opción importante y solo con uno he podido hablar. Cuando tenga el otro se notificará, tengo tiempo hasta el sábado en la noche.

¿Son José Guillermo Ortíz y Christian Bolaños los que tienen opciones de integrarse al equipo?

Puede ser, anda por ahí. Faltan unos muchachos que estamos considerando. Hoy en la noche definiré el segundo elemento, ya tengo a uno.