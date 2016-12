Mariano Torres renovó contrato con el Saprissa

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El volante argentino Mariano Torres extendió su contrato con el Deportivo Saprissa, según confirmó Paulo César Wanchope, gerente deportivo.

A Torres se le acabó su vínculo con la S con el último compromiso frente al Herediano, el pasado jueves 15 de diciembre.

“Con Mariano ya todo está acordado, va a extender contrato”, comentó Chope.

El gerente acotó que el futbolista se recupera de un golpe en su pierna izquierda.

“Torres está en Argentina, se está tratando un golpe en su pierna, pero ya todo está arreglado con él y lo vamos a tener en el otro torneo”, agregó.

Antes de partir a Argentina, el mediocampista fue claro en que su deseo era continuar ligado a la institución.

“Yo me quiero quedar aquí en el país, cumplimos las metas individuales que nos habíamos trazado desde el inicio y siento que me he adaptado bien al fútbol tico en general”, citó el volante a La Nación .

Y agregó: “Mi experiencia ha sido buena, me costó la adaptación de llegar, pero soy un morado más. Yo sabía que íbamos a terminar campeones. La clave del cetro radicó en la unión de grupo, nos hicimos fuertes”.

Cumplió. El futbolista terminó su primer semestre con el Monstruo y cumplió sus primeros dos objetivos: ser campeón nacional y avanzar a los cuartos de final de la Concacaf.

El suramericano jugó 1.201 minutos en 19 compromisos en el Torneo de Invierno 2016. Hizo pareja con Marvin Angulo y se entendió a la perfección en la zona de creación.

También fue el jefe de las jugadas a balón parado, estrategia por la que cayó uno de sus tres goles. Además, contabilizó cuatro servicios a gol en el certamen.

A pesar de que no hizo pretemporada con los dirigidos por Carlos Watson logró adaptarse a las exigencias físicas.











