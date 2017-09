19 años después, Cartaginés vuelve a tener un canterano en el arco

Luis Diego Rivas apenas tiene 20 años y únicamente suma siete partidos en Primera División (seis de inicio y uno de cambio), pero en su joven carrera derribó una barrera: después de 19 años Cartaginés vuelve a tener a un canterano como estelar en el arco.

Osvaldo Quesada era el último portero formado en la liga menor de los brumosos que había cargado con el peso de ser titular, luego de su debut en 1998. Casualmente, estos dos cancerberos comparten anécdotas, al detener un penal en sus estrenos en la máxima categoría.

Quesada abrió expediente en Primera con 19 años, el 23 de diciembre de 1998 ante Alajuelense, compromiso que no le tocaba por ser el cuarto en el orden, pero que terminó jugando por lesiones de sus compañeros. En el cotejo le negó el gol a Wílmer López desde los once pasos, pese a que perdieron 2 a 1.

Por su parte, Rivas apareció un 6 de mayo del 2015 frente a Limón. Con 17 años Claudio Ciccia lo hizo ingresar y el juvenil contuvo la pena máxima a Alexánder Espinoza, en duelo que los blanquiazules ganaron 7 a 2.

Desde aquel diciembre desfilaron un sinnúmero de cuidapalos, aunque ninguno de ellos salido de las bases de los centenarios como Fausto González, Geovanny Ramírez, José Alexis Rojas, Wardy Alfaro, Jorge Vindas, Fernando Patterson, el argentino Carlos Díaz, Dexter Lewis, Donny Grant, Jean Carlo Chacón, Neighel Drummond, Luis Torres, Alejandro Gómez y Adrián de Lemos, entre otros.

Osvaldo cataloga esto como un error, debido a que a su parecer en la cantera y en la provincia hay calidad, lo que faltaba era que les dieran oportunidad.

"En Cartaginés ha pasado que cada entrenador pedía a sus jugadores. Los técnicos no le daban tanto espacio a los jóvenes, sino que apostaban por futbolistas de más experiencia, más en ese puesto. Sin embargo, la afición está cansada de que traigan jugadores de afuera y extranjeros y que no pase nada", dijo el exfutbolista.

Luis Diego tardó dos años en asumir el rol de protagonista, pero finalmente Javier Delgado le dio la responsabilidad en la jornada seis del Torneo de Apertura 2017. Delgado inició el certamen con Marco Madrigal y posteriormente hizo el cambio.

Rivas, oriundo de Pacayas, acumula 15 tapadas en el campeonato, recibió ocho goles y en dos duelos mantuvo el cero. Pese a su corta experiencia, al meta se le ve seguro en el arco, va bien en el juego aéreo y acertado en sus intervenciones. El novato no esconde su felicidad por ser el uno del equipo.

"Es muy importante para mí saber que desde hace mucho no había un portero de la liga menor en Primera. Desde que llegué, hace más de cuatro años, me puse este objetivo, pero hay más por delante. Es una gran responsabilidad, porque es un club grande. Siempre salgo con la consigna de hacer las cosas bien y tomar buenas decisiones, pero si fallo tengo que levantarme", señaló el portero.

El Sheriff afirma estar muy satisfecho con la labor de su guardameta, a quien observó con detenimiento en la fase final del torneo de alto rendimiento anterior; desde ahí le convenció que tenía las características necesarias.

El timonel reveló que nunca le tembló la mano para ponerlo y ahora apuesta por darle rodaje para pulirlo y que se llegue a consolidar.

"No medimos si es canterano o no, sino que elegimos al que mejor está. A nosotros no nos dio ningún temor ponerlo. Es un muchacho muy serio, esforzado y trabaja muy bien. Rivas va a seguir mientras nos dé solidez, aunque no desechamos a nadie", recalcó el timonel.

Rivas dice estar tranquilo y consciente de la responsabilidad que tiene en un puesto en el que cualquier error se paga caro. El cancerbero aprovecha la experiencia que le transmiten sus compañeros y reconoce que aún le falta mucho por aprender.

"La toma de decisiones cuesta, porque en Primera División no se puede fallar. Hay que tener mente fría, saber cuándo dar un balón o mejor aguantar. Creo que lo más cuesta es la presión y ese manejo de tiempos", concluyó.

Dan respaldo. Tanto jugadores del actual plantel, como el propio Osvaldo Quesada aplauden la decisión de Javier Delgado por colocar a Luis Diego Rival.

En la planilla recalcan que tiene la capacidad necesaria y será lo que haga día a día y en cada partido lo que dicte si se mantiene y llega a triunfar.

"Es muy bonito ver a un jugador de la cantera como titular y más aún en un puesto de portero. Luis Diego ha tomado su oportunidad con responsabilidad y lo ha hecho bien. No es que le dieron el chance por ser de la cantera, sino porque ha mostrado muy buenas condiciones y se lo ha ganado. Como experimentados debemos ayudarle", indicó Paolo Jiménez.

*Colaboró con las estadísticas, el periodista Luis Enrique Bolaños.

Luis Diego Rivas: 'En mi familia están muy felices, todos son aficionados a Cartaginés'

¿Cómo se ha sentido al tomar la titularidad en Cartaginés?

Muy bien. En los minutos que he estado con el grupo creo que lo hicimos de la mejor manera como y en lo personal estoy contento por las actuaciones, aunque lo principal es que el equipo sume y gane.

¿Cómo viven en Pacayas que el portero titular de Cartaginés sea de allá?

Desde que estaba como tercer portero me apoyan y ahora se sienten muy contentos y orgullosos. Me dan mucho apoyo. En mi familia están muy felices, todos son aficionados a Cartaginés y se ponen muy alegres porque han estado conmigo en las buenas y las malas, así que ahora analizamos todo.

¿Le ha cambiado en algo la vida al ser titular?

El día a día ha cambiado un poco por las responsabilidades, pero no de ahora, sino desde que me dieron un puesto en el plantel. Varía en que hay que cuidarse y descansar más, pero en el resto todo es lo mismo, sigo viajando en bus y cuando tengo espacio le colaboro a mi papá en una lavandería que tiene.

Marco Madrigal inició como el titular, ¿esperaba esta oportunidad para el Apertura?

Sabía que la oportunidad se iba a dar. Cuando estuve en la banca siempre apoyé a mi compañero a muerte. Trabajé para esto, pero no bajaba los brazos porque estando de mal humor o desanimado, no se logra nada.

"Tenía claro que sin importar a quién trajeran, debía mantener la misma línea. Nunca me desanimé, siempre tuve la consigna de llegar y se dio.

¿Regaña a los más experimentados y habla mucho en la cancha?

Sí hablo bastante para dar órdenes, pero para regañar pienso más en una forma positiva de decir las cosas, porque aquí nadie se equivoca al propio. No me gusta achicar a nadie, porque somos un equipo y el apoyo cuando uno falla es primordial para levantarse.

¿Qué papel ha jugado Javier Delgado (técnico) y Adrián Leandro (asistente) en su carrera?

En liga menor tuve a Adrián Leandro y Greivin Mora, los dos han sido grandes profesionales conmigo, me han dado una mano, consejos y siempre estuvieron ahí creyendo en mí, al igual que el profe Javier, quien me dio la responsabilidad y creyó en lo que hago, así que es algo para agradecer.

El invitado

Osvaldo Quesada: 'Rivas es una joya que tiene Cartaginés'

Luis Diego es un gran portero, tiene muy buena estampa y personalidad. Es una joya que tiene Cartaginés y ahora que le brindaron la oportunidad de mostrarse, hay darle que continuidad.

Como exportero del club me enorgullece saber que lo está haciendo bien. Le falta, no es consolidado, pero va a llegar a ser uno de los grandes de Costa Rica. Lo he visto mucho y sale bien, tiene buen juego con los pies, personalidad y el tamaño le ayuda. Además, tiene buena comunicación con los compañeros, por lo que el equipo tiene portero para muchos años, ahora deben cuidarlo.

Sin embargo, Rivas sigue siendo un prospecto y por lo mismo hay que planificar con él, que aprenda más, que acumule experiencias en momentos críticos y que tenga competencia para que aprenda más. Ya le han dado partidos, se ha visto bien y los goles que le hicieron no son por errores de él. Si el club es inteligente, en tres años lo pueden vender.

Hay porteros que ganan partidos y otros que ganan campeonatos. A Luis Diego Rivas le están dando la oportunidad y hay que verlo en momentos críticos para verlo reaccionar. Le podrían traer un portero de peso y experiencia que llegue a enseñarle más y que le compita, pero que no lo estanquen y le corten las alas.

Me siento contento porque después de 19 años llega otro portero de la cantera. Me enorgullece saber que hay un muchacho de Pacayas que pinta muy bien, es un gran arquero, tiene mucha proyección, va bien encaminado y aunque le falta bagaje, las horas que le den le van a ayudar a madurar. En tres torneos puede consolidarse, dependerá de él y el camino que elija.