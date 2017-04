Horacio Esquivel: 'Me siento muy orgulloso de haberle ganado al profesor Watson'

La Tromba goleó 5-1 a Saprissa

El técnico de Limón afirma que su equipo recuperó la columna vertebal y aunque no imaginaba un marcador tan contundente, sí sabía que los tres puntos serían para sus pupilos

Limón

Como psicólogo que es, Horacio Esquivel sabe que las alegrías hay que disfrutarlas, que los sentimientos se tienen que expresar y por eso no se guardó absolutamente nada a la hora de celebrar el festín de goles que consiguió Limón ante Saprissa.

El timonel de los caribeños afirma que su equipo recuperó la columna vertebal y aunque no imaginaba un marcador tan contundente, sí sabía que los tres puntos serían para sus pupilos.

Y de momento, tras la aplastante victoria de 5-1, Esquivel confiesa que se siente muy orgulloso de haberle ganado a Carlos Watson, de quien afirma tiene mucho que aprender.

-- Hace una semana usted decía que en la cuadrangular iba a ser diferente y Limón logra una victoria contundente. ¿Qué puede decir?

Vengo con toda la humildad, yo creo que el equipo volvió a la senda que hemos tenido, yo siempre he creído en ellos.

"Volvimos a recuperar algunos jugadores que son puntuales en nuestra formación; habíamos analizado al Saprissa en tres formas de juego: en 4-1-4-1, en 4-3-3 y en 4 con un rombo y un hombre en punta que fue lo que hicieron ellos".

"Lo habíamos analizado, habíamos hecho trabajo de fútbol colectivo con todas esas formas de pararse Saprissa y eso nos ayudó mucho para controlarlos".

"Sabíamos que iban a poner a Heiner Mora en la media cancha y al otro Mora (Joseph) por los costados y nos preparamos".

"Las cosas nos salieron, fuimos contundentes, aprovechamos las oportunidades que se presentaron y volvimos al fútbol de nosotros, del balón de pie a pie, trabajando por los costados, hicimos los cambios en el momento propicio y obtuvimos los tres puntos".

"Quiero decirlo claramente, le ganamos a un gran equipo, al campeón de Costa Rica y me siento muy orgulloso de haberle ganado al profesor Carlos Watson, él tiene todos mis respetos, es un gran técnico del cual tengo mucho que aprender".

-- ¿Ustedes pensaban en una victoria tan contundente?

Yo no voy a decir que esperaba que fuesen tantas anotaciones, yo sí sé que nuestro equipo aquí, ha sido contundente, pero estábamos jugando con el campéon de Costa Rica y uno no esperaba tanto en anotaciones.

"Sí esperaba que hiciéramos un buen trabajo para ganar el partido, pero le soy sincero, mis jugadores me sorprendieron, entendieron a cabalidad que ellos pueden y que juntos estamos en esto y que juntos vamos paso a paso sacándolo".

"Esto es un partido más, se ganaron tres puntos, pero hay que seguir, ya este partido se acabó y hay que pensar en lo que viene".

-- Luego de ganarle así al favorito, ¿se sienten con más confianza de cara a las jornadas que restan?

Yo me siento contento ahorita, hasta después de la conferencia, después esto es fútbol, tendré que ir a la casa a analizar qué nos pueda pasar al enfrentar al Santos. Esto es un partido y faltan cinco más con la opción de que sean dos más.

"Yo no creo que hayamos ganada todavía, ganamos un partido importantísimo, porque le ganamos a un equipo que tiene la opción de estar en la final".

-- ¿La entrada de Kendrick Pinnock fue porque Kareem McLean tenía algo o fue una variante táctica?

Kareem estaba sintiendo una molestia y Pinnock sabe y le dijimos que apenas tenga la oportunidad, dele fuerte para que hoy se le haga, y yo creo que dichosamente ese es el fuerte de él, es un jugador de remate de izquierda y le salió.

"Esto es el fútbol, cuando uno más necesita los jugadores de la calidad de él, de la calidad de Johnny Gordon, es cuando tienen que demostrar, pero vieron a un Pinnock diferente, a un Gordon diferente, que no había jugado".

"Esas son cositas que uno va guardando durante todo el torneo, nosotros no tenemos una planilla muy alta, pero sí tenemos que ir pensando en jugadores que han estado fresquitos y yo creo que el parado al final de Pinnock y de Johnny Gordon fue para que tuviéramos más tranquilidad".

-- ¿Cuánto aportó Erick Marín al recuperarlo?

Volvimos a la columna vertebral tan trillada de la que yo he hablado, Dexter Lewis, Erick Marín, su hermano Miguel, Alexánder Espinoza, Kareem McLean y Erick Scott.

"Si la columna de ustedes no funciona bien, andan todos torcidos y eso era lo que posiblemente nos estuvo pasando, anduvimos pasando algunos partidos".

-- Limón no se vio bien en los últimos tres partidos de la fase regular y ahora golea al Saprissa, ¿qué es lo que pasó?

Yo no quisiera hablar de los partidos que pasaron, yo quiero hablar del de hoy, esos partidos fueron del torneo regular y ahorita estamos entre los cuatro mejores de Costa Rica y eso nos llena de orgullo, que el equipo de Limón está entre los cuatro.

"Perdimos tres partidos seguidos y quedamos terceros, hay un equipo que perdió uno y quedó fuera, eso quiere decir que antes de... veníamos haciendo un buen trabajo. Y que después de... recuperamos a Erick Marín, a Luis Pérez y pudimos correr a Kareem, que mi admiración para él porque ha sido mi comodín".

"Donde lo he necesitado ha ido y eso es digno de que ustedes lo valoren, es digno que valoren que el único portero que ha jugado todos los partidos es Dexter Lewis y nadie lo menciona".

"Tenemos el goleador, es el equipo más goleador; o sea, hemos ganado muchas cosas, pero no hemos ganado lo más importante, que es lo que viene".

-- Michael Barrantes fue de los mejores y cuentan que Carlos Watson lo había visto en Siquirres, ¿qué puede decir del historial de él?

Probablemente don Carlos lo vio en Siquirres y no sé qué pasó, pero yo lo vi acá. Yo me lo traje de Siquirreña, jugaba de punta y yo lo hice volante lateral.

"Con todo respeto, si don Carlos no se acuerda de él, yo creo que ahora sí se va a acordar".

-- ¿La cuadrangular está para cualquiera?

Yo creo que está muy parejo, después de que perdimos con Belén yo dije ojo, porque yo sé lo que tengo y lo que podíamos poner. Ese no era el equipo de Limón, ahora volvimos a la raíz de nuestro equipo, todos limonenses a excepción de los Marín.

"Toda la semana pasamos haciendo resiliencia, que es un término psicológico para que lo malo lo convirtamos en lo bueno".

"Todo el mundo decía que Limón se cayó, que hasta ahí llegó, entonces hicimos resiliencia, cambiamos el chip y yo creo que una de las cosas que hay que reconocer es que esta cancha es muy importante para nosotros, esta cancha y la hora de jugar".

"Todos los equipos del mundo utilizan sus medios externos, yo he jugado en Cartago de noche, en Saprissa de noche, en Uruguay que era tan difícil de noche".

"Entonces, por qué nosotros no vamos a poder seguir jugando aquí a las 2 p. m., a la 1:30 p. m. o a la 1 p. m. y eso jugó un papel importante, el clima".

"Está para cualquiera y ojalá el cualquiera seamos nosotros, pero no hemos ganado nada, es un partido nada más, son tres puntos y me voy satisfecho con la contundencia".

"Yo no sé si alguien le había dado cinco a Saprissa, pero yo me voy muy orgulloso de mis muchachos por el marcador".

"Son tres puntos, no nos da confianza ni tranquilidad, sino que podemos hacer las cosas mejor".

-- ¿Ahora cómo hacer que no se la crean?

Nosotros estamos bien ubicados, estábamos de malas y necesitábamos volver. Volvimos a los nuestro y espero que las cosas sigan saliendo. Ya este partido terminó, es un partido más, hay que seguir por el buen camino para llegar a la final.

-- ¿Se vuelve clave el partido contra Santos para intentar despegarse, en vista de que Herediano visita a Saprissa?

Yo ahorita no quiero hablar del siguiente partido porque hay que analizar muchas cosas, uno no puede andar antes de... Hay que analizar, analizar videos, volverlo a ver, ver cómo jugó Santos y hay muchas cosas que analizar, ahorita no quisiera hablar del rival de turno.











