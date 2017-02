Un insaciable Erick Scott anota cuatro de los siete goles con que Limón humilló a Belén

Tres tantos del goleador caribeño fueron de penal

Erick Scott llegó con la idea de que iba a anotar, pero lo que él no se esperaba es que este domingo se convertiría en uno de sus días más memorables en la Primera División, porque marcó cuatro de los siete goles con los que Limón humilló a un irreconocible Belén.

De ese póker de goles de Scott, tres fueron desde el manchón blanco.

En su historial, el veterano atacante registra 134 anotaciones en la máxima categoría, con lo que se convierte en el noveno mejor artillero del fútbol tico. El primer lugar es Víctor Mambo Núñez, del Herediano, con 240.

"Me siento muy feliz, uno está para quedar en la historia, también estoy feliz por los goles y por los tres puntos. Yo estuve con ese portero, con Luis Torres, él me conoce y por eso tuve que cambiar las tres ejecuciones y por dicha todos fueron gol", comentó Scott en la gramilla del Estadio Juan Gobán.

No oculta que le agrada verse en la cima de la lista de cañoneros del Verano, con 12 perforaciones, pero para él, lo principal es que tras 11 fechas disputadas, "cerramos la primera vuelta en el primer lugar y ahora viene lo más complicado, que es mantenerse".

De esos 12 goles que suma en este torneo, el 50% los ha marcado de penal.

En los primeros minutos el protagonismo no fue de Scott. El primer remate directo de la Tromba fue en el minuto 9, por intermedio de Michael Barrantes.

Luego, a Jeikol Peterkin le faltó medir mejor un centro que lanzó por izquierda, pues no le llegaron ni Alexánder Espinoza ni a Erick Scott.

Josué Murillo, en el 14', probó suerte, pero fue un tiro fácil para Dexter Lewis, un arquero que tuvo poco trabajo y que desde su arco se dedicó a celebrar cada anotación.

Limón aplicaba un juego alegre, pero Belén estaba bien plantado, al menos antes de que se desdibujara por completo y que diera un paso en falso, ante la amenaza de la sombra del descenso.

Los hombres de Horacio Esquivel no solo van al frente con ímpetu, porque también se las ingeniaron para anular al mexicano César de la Peña, con Miguel Marín y Kareem McLean.

Después de muchos intentos, Limón comenzó su festín de goles en el 31', tras una mala salida de Luis Torres y lo hizo con Shain Brown, quien tomó un rebote, le pegó de seguido al esférico que ingresó en la puerta belemita a pesar de que Juan Pablo Vargas intentó evitarlo.

Ese era el primer gol de Brown en la máxima categoría, quien tradujo su emoción en lágrimas de felicidad.

Después, Alexánder Espinoza sacó un tiro potente a manos de Torres, en el 40', y un minuto después, el mexicano César de la Peña remató sin puntería.

Josué Rodríguez también lo intentó, pero Belén no está cómodo.

En el cierre de la primera parte, Keyder Bernard se pierde una ocasión para aumentar la cuenta.

César de la Peña le dio un golpe a Shain Brown y el mexicano se fue expulsado en el inicio de la etapa complementaria.

A partir de ahí comenzó el verdadero calvario para Belén.

Limón aprovechó su superioridad numérica y muy pronto apareció el goleador, el que no falla, el hombre al que todos respetan y uno de los que demuestra que para el fútbol no hay edad.

Tras un pase de Kareem McLean y casi en el suelo, Erick Scott hizo un esfuerzo para siempre tocar el balón con su botín derecho en el 51' y la acrobacia se tradujo en el 2-0.

Kijel Medina derribó a Keyder Bernard en el área y Allen Quirós sancionó la pena máxima de forma inmediata.

Con toda la experiencia que tiene, Erick Scott no falló y con elegante ejecución, al estilo Panenka, puso el 3-0 en el 57'.

Tras de cuernos palos para Belén, porque en el 59', Rooney Mora le cometió otro penal a Bernard.

De nuevo cobró Scott, quien esta vez cambió el estilo de ejecución y firmó el 4-0, en el 63'.

Allen Quirós sancionó una mano en el área de Bryan López y es otra oportunidad para que Scott haga de las suyas. Con un remate arriba colocó el 5-0, en el 69'.

Pero cinco goles no eran suficientes para Limón y en el 72', Miguel Marín cobró un tiro libre impecable, bañando a un Luis Torres que ya estaba más que sonrojado y acababa de encajar el sexto gol.

Erick Scott pegó el balón en el vertical, Keyder Bernard se encontró la segunda bola y simplemente la empujó en el 79' para marcar el 7-0 con el que Limón se afianza y se muestra imparable.

"Todavía no hemos ganado nada, estamos tratando de hacer poco a poco fútbol, a mí me alegra ver a los muchachitos jugando a como juegan, aquí hay jóvenes, aquí hay un proceso y da frutos, eso me alegra más que los siete goles, aunque eso nos da un positivo" expresó el técnico limonense Horacio Esquivel.

Con su triunfo aplastante, Limón llegó a 20 puntos, mientras que Belén sigue en el sótano del Verano y por diferencia de goles ahora también es último en la tabla acumulada.