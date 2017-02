José Giacone ante juegos tan seguidos: 'Se van a reventar los jugadores buenos'

Técnico de Pérez Zeledón critica el formato del campeonato nacional

-- ¿Qué analiza del partido?

Un partido en líneas generales parejo, pienso que estuvo disputado el primer tiempo y el segundo también, con una leve inclinación y acercamiento de nuestro lado, pero en líneas generales fue un partido parejo y se reflejó en el marcador.

"No estamos conformes porque pensamos que teníamos que sacar los tres puntos y aunque estuvimos cerca y parejos contra un gran rival, no pudimos conseguirlo".

"Nosotros aspiramos a ser protagonistas y siento que hasta ahora lo estamos siendo, el equipo hoy por hoy está en una posición expectante a tres puntos, podíamos estar a uno, ya todos saben la situación que pasó y casi transcurrida la mitad del torneo el equipo se ve con personalidad, con aplomo".

-- ¿Ya tiene un reporte de la lesión de Luis Ángel Landín?

En cuanto a las lesiones, la única que se nos presentó en estas semanas cortas que son muy riesgosas y no, no estoy de acuerdo, pero hay que adaptarse y hay que hacer la pretemporada con base a una preparación para jugar tan seguido, hemos salido bien librados.

"Esperemos que lo de Landín no sea grave porque es el único caso que tenemos en una planilla de 23 jugadores".

-- ¿Siente que para los equipos tradicionales no será tan sencillo alcanzar a los clubes que van en los primeros puestos de la tabla?

Pienso que está todo muy parejo y los equipos tradicionales están en una etapa de formación de equipo, de transición, de cambios importantes.

"Hoy por hoy a la defensa del Saprissa le queda un solo jugador del torneo pasado, que es Heiner Mora y el caso de Herediano tiene jugadores nuevos y la Liga ni qué hablar, es un grupo de jóvenes, apostó a eso y es otra cosa".

"Uno ve la oportunidad como equipo no tradicional de equipararse y pelear por una clasificación y hoy por hoy la posibilidad está abierta, tenemos que trabajar duro en lo que se debe mejorar, pero lo hacemos con entusiasmo porque pensamos que podemos clasificar y darle una alegría a la gente de Pérez Zeledón".

-- ¿Qué opina de que se jugara tan seguido, influye eso en la distancia que hay en puntos entre el primero y el último?

Estoy en total desacuerdo con el cronograma de partidos, tanto para el futbolista como para el espectador y pienso que la irregularidad de muchos equipos se debe a que no hay casi recuperación. Hay equipos que juegan jueves y sábado y es imposible, eso no pasa en ningún lado, o hay que tener planillas de 35 jugadores".

"El que planea eso es porque no se fija en la parte deportiva, tiene que cumplir otros objetivos. El que realmente piensa en el espectáculo, en la recuperación del futbolista, en que el torneo sea de categoría, porque a veces hablan de que es un torneo malo y yo no creo que sea malo, yo creo que está mal estructurado y eso hace que los equipos tal vez no puedan repetir alineaciones porque habrá jugadores que están cargados un día, que uno no los quiere arriesgar, que sienten una molestia y de un partido a otro no participan o lo ponés arriesgando porque no tenés a otro".

"Eso incide en la irregularidad de muchos equipos y pienso que tenemos que estar claros que si se busca mejorar el torneo local, tiene que haber otras condiciones en el programa de partidos".

-- ¿Cuál es el margen mínimo de recuperación sin que se baje el rendimiento?

En 48 horas no se recupera un jugador de fútbol, todavía tiene niveles de fatiga, de ácido láctico en el cuerpo, sin tener en cuenta la carga emocional y mental de un partido de alta tensión, eso no lo valora nadie y hay que meter partidos miércoles-domingo, jueves-domingo, jueves-sábado y me parece que va en contra del fútbol eso.

"Al final parece que en lo que menos se fijan es en la parte deportiva y la exigencia es como si fuera domingo a domingo, domingo a sábado y se pierde la perspectiva de las opiniones, es muy irregular el torneo.

"Nosotros hicimos muy buenos partidos de visita con Carmelita y después fuimos a Limón y nos hicieron cinco goles. Cuando vine acá, me dijeron de todo en la calle y estoy seguro de que ahora se fueron conformes con el trabajo del equipo, pero no hay una lógica, no hay una toma de consciencia de lo que realmente importa y eso lo tiene que hacer gente que esté metida en el fútbol.

"No lo pueden hacer porque viene la Selección, hay que buscarle la vuelta para el beneficio del fútbol, porque la exigencia del aficionado acá es tremendo y hay casos muy notorios, como lo que pasó con Álvaro Saborío, es algo exagerado, un ídolo, un referente que todos pedían y después en tres partidos el muchacho se estresó porque venía de un lado en el que si ganaba o perdía le pedían autógrafos.

"Eso a veces influencia a los directivos, que haya opiniones de un partido a otro porque se dejan llevar por eso y después toman decisiones erradas porque hay procesos que uno no los puede dejar de lado.

"¿Quiénes están bien en el campeonato? Limón y Santos porque vienen con tiempo de trabajo sobre una base, sobre una misma idea. Juegan bien y ganan, proyectan a juveniles, es un proceso que están llevando. Así se van a reventar los buenos jugadores y el torneo va a ser para quienes estén mejor en el momento".