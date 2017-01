Fútbol Nacional

Deportes Johnny Woodly: 'De qué me vale tener 20 años y no meter goles'

El delantero Johnny Woodly es el goleador del torneo con seis tantos. Tiene el doble de Alajuelense, club al que perteneció en el campeonato pasado y con el que no llegó a un acuerdo económico para renovar sus servicios.

Woodly enfatiza que no quiere hacer polémica, porque está centrado en salvar del descenso a San Carlos. Además, agradeció las palabras del técnico español Benito Floro, quien aseguró este viernes que debió mantenerse en el equipo.

¿Cómo vive su inicio del campeonato, pues es el goleador?

Estoy muy alegre por el equipo más que todo, no importa quién anote los goles, porque somos todos luchando por un mismo objetivo. Lo más importante es el objetivo y las metas grupales. Me tocó a mí anotar los tres goles de anoche (ante Carmelita), pero todo eso es gracias a mis compañeros que hacen una gran labor. Sin ellos no podría festejar. Yo prefiero resaltar lo grupal.

Ya marcó la totalidad de goles que celebró en el torneo pasado con Alajuelense y apenas lleva cinco juegos. ¿Qué criterio le merece eso?

Uno como delantero siempre vive de goles. Lastimosamente no tuve participación en los primeros partidos del torneo anterior porque el entrenador (José Giacone) no me dio minutos. Fue con Guilherme Farinha cuando empecé a anotar. Ahora inicié de cero y aportando de buena manera. Tengo que estar tranquilo porque esto apenas está empezando y quedan muchos partidos por delante.

¿Cómo toma lo de Alajuelense?

Lo pasado ya fue, ya pasó, tuve momentos muy bonitos con la Liga, dejé muchos amigos y la vida siempre continúa. Ahora quiero enfocarme en lo que es mi equipo, que siempre me ha tratado bien y vamos a luchar por salir del sótano de la tabla.

Benito Floro dijo que usted no debió irse de Alajuelense. ¿Qué opina sobre estas declaraciones?

Me comentaron lo que él (Floro) dijo, pero esto es así. Las cosas no se dieron porque ellos no quisieron que se dieran. Yo siempre estuve anuente a quedarme en la Liga, siento que pude haberme quedado, siento que hubiera sido otro Johnny Woodly, pero como repito, eso ya es pasado, lo que no fue, no fue. Queda concentrarme en mi equipo y darle las gracias al técnico de Alajuelense.

Con 36 años usted sigue haciendo goles, ¿desmuestra que la edad es secundaria?

Es que la edad solo son números, los años no tienen nada que ver en el fútbol. Es una frase muy mía, no hay jóvenes ni viejos, solo buenos y malos. Yo lo he demostrado y no tiene nada que ver. Yo sigo entrenando y me siento bien, tengo mucha experiencia, soy un delantero que tiene mucho olfato. De qué me vale tener 20 años y no meter goles, acá los equipos tienen que entender que hay que estar bien y no fijarse en los años. Es una cosa que la Liga no entendió, esto es para ser goles. Yo lo cumplí, fui el segundo mejor goleador y eso no tiene que ser un pretexto para decir que es bueno y que es malo.

¿Por qué dice que la Liga tal vez no entendió eso? ¿Cree que su edad pesó para que usted no continuara en el equipo?

Por ahí escuché comentarios que estaban pensando en el tema de la edad, pero yo meto goles. No sé si será cierto, pero fue un comentario que me hicieron; si ellos piensan que se tiene límites, lo respeto. Yo dejé muchos amigos allá y yo respeto las opiniones. No quiero hacer polémica.

¿Ve a un San Carlos distinto este torneo?

Sí, nosotros queremos trabajar callados, con perfil bajo, ir partido a partido. Yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, el equipo que quiera ganarle a San Carlos va a tener que sudar de más. Queremos hacer nuestra casa fuerte y seguir sumando de visita.

¿Cómo se ha acoplado al nuevo equipo y un nuevo cuerpo técnico?

Mis compañeros me han recibido de muy buena manera. Yo soy muy sociable, me gusta molestar y hacer buen camerino. Eso me ha ayudado a que nos podamos adaptar fácilmente. Fue algo muy rápido, parece que tuviéramos mucho tiempo de jugar juntos.

¿Se ha puesto alguna cifra de goles?

A mí no me gusta ponerme una cifra, no es mi estilo, siempre trato de superar el torneo anterior. Después de ahí me gusta ir poquito a poquito. Lo importante es lo grupal.

¿Usted vive en San Carlos o continúa viajando desde San José a diario para entrenar?

Sí, ahorita estoy viviendo en San José, pero pronto ya me vengo a vivir a San Carlos porque tengo que viajar dos horas y media todos los días.











