Números le dan la espalda a Jeaustin Campos

Bajo desempeño va más allá de no clasificar en dos torneos con brumosos

Si los dos torneos que tiene el técnico Jeaustin Campos al frente del Cartaginés se evaluaran como un examen, sus notas no le permitirían aprobar el año, ya que su rendimiento apenas le llega al 50% en los dos semestres.

Más allá de no clasificar en los dos campeonatos, los números le dan la espalda al timonel, si se toma en cuenta que apenas ganó 66 puntos de 132 posibles, entre el Invierno 2016 y el Verano 2017. Además, solo triunfó en el 39% de los compromisos que disputó y lejos de escalar posiciones de un certamen a otro, perdió un puesto. VEA: infográfico

Si bien es cierto, al mando de Jeaustin los blanquiazules mostraron una leve mejoría defensiva entre una competencia y otra, al permitir tres tantos menos (de 31 a 28), se desinflaron en ataque y generaron siete goles menos (de 35 a 28).

La cosecha de resultados de los centenarios también fue descendente, debido a que la cantidad de duelos perdidos subió en dos, registraron tres empates más y solo se impusieron en un choque más, al comparar cada semestre del estratega.

Lo que se mantuvo constante fue la forma en la que el conjunto de la Vieja Metrópoli quedó eliminado en los últimos dos torneos. En ambos llegó a la última fecha con ventaja sobre Santos, pero los caribeños terminaron por eliminarlos, por lo que la directiva entró a analizar a todas las partes involucradas en el descalabro.

"Debemos tener la cabeza fría para pensar y estar tranquilos para ver a futuro lo que sucederá en Cartaginés. Hay mucha frustración, no esperábamos esto y hay que replantear las cosas", manifestó el jerarca de los brumosos, Luis Fernando Vargas, tras caer ante Santos.

Campos no dudó en señalar al inicio del Verano que tenía un equipo más sólido; sin embargo, las estadísticas no lo reflejaron así. Los blanquiazules pasaron 14 de 22 jornadas fuera de zona de clasificación, en el certamen que recién terminó para ellos, a diferencia del anterior, en el que solo salieron de los cuatro primeros puestos en seis fechas. En todo caso, en ambos no clasificaron.

"Tenemos un equipo más balanceado, más completo y más compacto en todas sus líneas. Ahora cuento con más herramientas para hacerle frente a todos los momentos del campeonato. Las expectativas que tengo ahora con este equipo son más altas y ambiciosas", manifestó el técnico el pasado 12 de enero.

El primer año futbolístico, de los dos que firmó Jeaustin, cerró en números rojos. Campos deberá redoblar esfuerzos para enderezar el rumbo, luego de que la dirigencia analice todo lo que ocurrió y marque el camino que seguirán.











