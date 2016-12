Jeaustin Campos: 'Tenemos una gran deuda, pero tampoco podemos dar por perdido el semestre anterior'

Jeaustin Campos, técnico de Cartaginés, afirma tener muy claro que fallaron en el Torneo de Invierno 2016 y por ende quedaron en deuda con la afición brumosa. Sin embargo, señala que lo que se hizo en el primer semestre de su gestión fue bueno y se colocaron las bases necesarias para destacar en el Verano 2017.

El timonel considera que está conformando una planilla competitiva y pese a que sacó a ocho futbolistas y solo incorporó tres de momento, tiene lo necesario para pelear de tú a tú con Herediano, Saprissa y Alajuelense.

Sobre el papel que tendrán los juveniles en su equipo, Campos señaló que contará con varios en este campeonato, aunque tampoco se puede pensar que en un periodo tan corto la cantera puede abastecer a todo el equipo.

Por otra parte, dijo requerir de un portero más, un defensa y un delantero para contar con el plantel que requiere.

Salieron ocho jugadores, ¿qué busca para tener la planilla que pretende?

Estamos hablando de un portero que acompañe a Adrián de Lemos, un central para cubrir la salida de Mauricio Mazetti y es necesario contar con un nueve de área, que venga a competir con los muchachos que ya están, porque aunque tuvimos buena producción de goles, requerimos de más. Quedan tres espacios como mínimo para solventar las necesidades.

"No se trata de comparar si este es un equipo mejor o peor que el del año anterior, porque es relativo. Lo que buscamos es tener un equipo mucho más equilibrado en todas sus líneas y que exista una competencia más leal y fuerte para lograr los resultados que queremos.

Mencionó al final del Invierno que necesitaba un equipo de más peso, pero salieron ocho jugadores y solo tienen tres fichajes, ¿no cuenta con lo que necesita?

Estamos cerrando, hay incorporaciones que todavía faltan y que esperamos que tengan ese peso y esa experiencia que se requiere. En diciembre no me gusta hacer tantos movimientos porque hay poco tiempo de maniobra, pero era necesario.

"Con dos o tres incorporaciones más estaríamos bien, porque la mayoría de los que salieron no eran regulares y lo que queremos es que quienes lleguen luchen por el puesto y nos obliguen a subir el rendimiento. Sabemos que no logramos el objetivo y tenemos una gran deuda, pero tampoco podemos dar por perdido el semestre anterior, porque tuvimos buenas sensaciones. Esperamos que estas incorporaciones nos den el peso necesario en momentos claves para que no nos suceda lo del torneo anterior".

¿Qué tan complicado es armar el equipo cuando la situación económica del club es compleja?

Hay muchas aristas, pero vienen jugadores que ya me conocen, que yo los conozco, saben cómo juego y tienen claro el sistema. Esto ayuda a que todo se amalgame más rápido y podamos estar lo más a punto y a tono posible para el arranque del torneo.

Le tocó estar en equipos con presupuestos muy altos. ¿Cómo hace ahora que no tiene esta posibilidad para fichar todo lo que quiere?

No podemos luchar contra otros equipos que tienen un presupuesto mucho mayor. Económicamente no somos competencia contra los otros grandes, pero de todas maneras hay una confianza en el trabajo que tenemos como institución y cuerpo técnico. Además, muchos de los jugadores le están ahora apostando a esa parte deportiva para resurgir y para tener un protagonismo con el que no contaban en sus clubes. Esto es lo que debemos aprovechar, porque son futbolistas que no tuvieron la posibilidad de mostrase, ya que vienen de equipos donde hay 30 futbolistas.

¿Con los tres fichajes que le faltan siente que puede tener una plantel competitivo?

Espero que todo el equipo se mantenga sano, porque en el torneo anterior nos golpeó mucho cuando se dieron sanciones o lesiones y es lo que no queremos. Apuntamos a tener dos jugadores por puesto para gozar de una buena competencia, sumado a los juveniles que también deberán pelear. No se trata de si esta planilla es mejor o peor, porque no me gusta comparar, pero este plantel es más equilibrado y hay más competencia.

¿Dónde sitúa su planilla con el resto de los grandes?

Peleamos con ellos en el torneo anterior. Ninguno de los equipos finalistas nos pudo ganar. Con Saprissa tuvimos muy buen torneo de tú a tú, mientras que contra Herediano ellos siempre fueron abajo. Ahora tendremos un equipo más balanceado y más compacto y si lo hicimos en el campeonato anterior, ahora hay expectativas buenas para pelear el torneo contra los otros grandes.

Los jugadores del alto rendimiento quedaron campeones, pero ¿están preparados para jugar en Primera División?

Es un proceso complicado y la gente debe entender que del alto rendimiento a la Primera División hay un escalón muy grande. Algunos jugadores pueden subir directamente y otros necesitan un paso por una Segunda División, pero aún así son chicos con mucho talento, pese a que vienen con falencias en lo táctico y lo técnico.

"Incluso, estamos arreglando algunos aspectos porque los muchachos no tenían dónde entrenar y no contaban con las facilidades para desarrollarse. Más bien me sorprende que la U-17 y la U-20 quedaran campeones, pero no por su nivel o los entrenadores, sino por su entorno, porque no fue muy favorable en cuanto a implementos y otras cosas".

¿Qué hará para que estos juveniles cuenten con lo que requieren?

Estamos buscando un gimnasio, alimentación y la parte médica para ellos. Resalto el corazón y el pundonor de los chicos y esto hay que conducirlo y trabajarlo. En este semestre entrenaremos dos o tres veces a doble sesión con los juveniles; es un compromiso que tengo con la Junta Directiva de ponerlos a punto lo más rápido posible, porque hay talento.

¿Realmente en su proceso le dará espacio y regularidad a caras nuevas, porque en el torneo anterior no se hizo?

En el semestre anterior tuvimos un campeonato muy ajustado siempre y no se tuvo la tranquilidad para poner a los chicos. Siempre anduvimos ajustados en la tabla y en los compromisos semana a semana. Por poner un ejemplo de lo que vivimos, Giovanni Clunie es un supertalento y tiene grandes condiciones, pero le falta. Es un chico que tiene 22 años y comete algunos errores como si tuviera 19, por lo que estamos trabajando con él.

"Debemos ser más agresivos en el proceso de formación para que no nos pase esto que describo con Clunie, sino que el que está en Primera División pueda jugar y compita agresivamente por el puesto. Me tocó debutar más de 30 jugadores, y no era de ponerlos cinco minutos y nunca más, todo lo contrario porque fueron regulares y salieron campeones. Hacia esto vamos, pero hay que tener paciencia porque un club no se va a autoabastecer de la noche a la mañana".

Por lo que se interpreta, ¿en el segundo semestre de su proceso no se verán caras nuevas de juveniles?

Estamos pensando en tres o cuatro jugadores que vimos en el alto rendimiento. Sin embargo, tampoco es subir por subir, hay puestos claves que son muy importantes. Luis Diego Rivas, que es el portero de la Selección Sub-20, estará entrenando con nosotros y ganando experiencia. También tenemos dos de la Sub-17, uno de ellos fue goleador con la Selección, así que lo incorporaremos cuando termine su ciclo con la Tricolor.

¿Qué saca positivo de la gira que realizó por Argentina?

Tuvimos la opción de ver tres o cuatro jugadores, pero aquí tal vez no se informó como se debía porque no es que fuimos a buscar futbolistas. Diego Giacone (asistente técnico) tiene varios contactos allá y logramos un convenio con San Lorenzo, en el que vendrían entrenadores, irían chicos a pasantías y vendrían algunos muchachos. Además, tenemos las puertas abiertas con River Plate. Observamos y hablamos para conocer cómo trabajan las ligas menores, que es lo que queremos como club, trabajar con un centro de alto rendimiento.

"Es una realidad que estuvimos con representantes y ahora tenemos un panorama más claro, pero el viaje fue más corporativo. Incluso, San Lorenzo nos ofreció jugadores que ellos puedan tener en ciertos puestos que requerimos".

¿Cómo hacer para no equivocarse más con los fichajes de extranjeros?

Minimizar riesgos. Con la experiencia con la que contamos, tenemos la posibilidad de buscar los jugadores, pero siempre es un riesgo, hasta cuando se contrata a un jugador local, porque se tiene una expectativa, se les conoce, sin embargo, luego no dan la talla, así que es complicado.











