Javier Delgado: 'Hoy nos toca alzar la voz'

Grecia

Javier Delgado lamentó el error del asistente Emanuel Alvarado que invalidó una anotación de Fabricio Ronchetti. "Es una lástima que el esfuerzo de cualquier equipo, no solo de Cartaginés, se vea perjduicado por una situación de estas", dijo.

Estas fueron sus declaraciones en la rueda de prensa luego de empatar a cero goles con Grecia.

--Quiero preguntarle por el tema arbitral.

--Es un tema que nos está perjudicando, probablemente en algún momento nos ha beneficiado. Pero lo que sucedió en Pérez Zeledón con un penal que no era penal, que lo pitaron entre el cuarto árbitro y Hugo Cruz, y un fuera de juego que no era fuera de juego, ya todo el mundo me ratificó que no era fuera de juego, que era un gol legítimo. Nos privan de tres puntos en una cancha complicada, contra un rival complicado...

"Yo creo que hay que alzar la voz, si están fallando los árbitros, hay que entrenarlos más, darles más horas de video, no sé, cualquier cosa, porque es una lástima que el esfuerzo de cualquier equipo, no solo Cartaginés, sino de cualquier equipo, se vea perjudicado por una situación de estas.

"Es que no es tan difícil, no lo veo tan difícil, si están solo para eso. El asistente está solo para ver si eso se da o no se da, ya vemos que es una situación que se repite en dos partidos y no queremos que se haga crónica, no solo para el Cartaginés sino para el fútbol nacional, lo más sano es que (los árbitros) pasen desapercibidos como lo han hecho en otros juegos. Uno sabe que son humanos, pero ya cuando a usted lo privan de la posibilidad de seis puntos en esta lucha tan fuerte que tenemos, hay que alzar la voz, porque si no todo se queda tranquilo y no pasa nada, y sigue pasando. Hoy nos toca a nosotros alzar la voz, porque no es posible que esto se esté dando.

"El partido fue muy complicado, en una cancha muy complicada. Hoy el que metía un gol ganaba el partido, así de cerrado estuvo. Oportunidades tuvo Grecia claras, oportunidades tuvimos nosotros claras. Hicimos las variantes necesarias para retomar el control, en el primer tiempo nos pasó algo muy parecio a lo que nos pasó en Pére Zeledón, que el rival tuvo mayor posesión. Nosotros estábamos bien parados, pero a la hora de ir al frente no teníamos esa serenidad o esa visión. Con el ajuste que hicimos en el medio tiempo nivelamos el partido, nos paramos mejor, tuvimos más control y empezaron a aparecer las oportunidades para nosotros. Normalmente un punto en una cancha tan difícil es bueno, pero en las circunstancias en que estamos nosotros, no".

¿Qué proyección hace de cara a la segunda vuelta?

Cerramos una pimera vuelta con demasiados empates, siete, son muchos. En esos empates usted puede decir que ganamos siete puntos o perdimos 14. Ahora en la próxima fecha inicia la segunda vuelta, tenemos que hacer una vuelta fabulosa, sacándole puntos a todos los rivales para alcanzar nuestras metas, cada partido va a ser una final para nosotros y queremios los tres puntos.

¿Cree que Henry Bejarano compensó errores que cometió contra Grecia en un partido aquí contra Limón?

No creo, Henry es una persona seria. Y la decisión no fue de Henry, él avaló algo que le señaló el asistente, él es el que supuestamente tiene la mejor visión. Yo no tuve dudas (con el gol de Ronchetti), yo lo celebré, estaba seguro de que no estaba fuera de juego y después lo ratifiqué con las tomas de televisión.

¿Que deben mejorar en la segunda vuelta para que lo sucedido en la primera de dejar puntos no se repita?

La definición es un punto importante, hemos tenido algunas claras que con más tranquilidad se hace la diferencia. nosotros empezamos con un equipo muy sólido, cuatro o cinco partidos sin permitir gol, pero no teníamos mucho en ofensiva y empezamos a buscar las variantes. Luego encontramos el gol pero nos destapamos un poco atrás. Ese balance es el que tenemos que encontrar, que seamos sólidos como hoy atrás, pero que sepamops aprovechar las que nos quedan.

A ustedes les tocó empezar la primera vuelta en una situación muy dura y para la segunda no están tan largo de la zona e clasificación.

Como empezamos ya lo sabíamos, yo llegué a Cartaginés y sabía de los castigados. Lo que no contaba era con las lesiones, hoy no tuvimos a Hernán Fener, a (Kevin) Fajardo, a Paolo Jiménez. Siento que para la próxima fecha vamos a tener a Fener, a Kevin y posiblemente a Paolo, entonces se nos abren las posiblidades no solo de ver al banquillo y saber que uno tiene opciones, sino también de inicio.

"La competencia es fuerte, esta segunda vuelta tiene que ser muy diferente y no hay excusas. El equipo ha levantado bastante. Hace unas cinco o seis fechas decían que Javier Delgado acumulaba tantos partidos de no ganar. Bueno, saquen la cuenta de cuantos partidos tenemos de no perder. El equipo se está volviendo sólido".