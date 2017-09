Javier Delgado: 'Es refortable levantarse de un 2-0 de la manera en que lo hicimos'

Guadalupe

Javier Delgado, técnico de Cartaginés, destacó la garra de su equipo para reponerse de un 2-0 y terminar con una remontada en el epílogo 23.

--¿Qué análisis hace del partido?

--Es un gran resultado para el Cartaginés en esta lucha por mejorar. Ya ligamos dos triunfos seguidos y eso da mucha confianza para lo que queremos en este campeonato. En el segundo tiempo nos levantamos y salimos adelante. Mantuvimos la calma para tener una lectura adecuada. Es refortable levantarse de un 2-0 de la manera en que lo hicimos.

--¿Cuánto cambió el juego con sus variantes?

--Ya Mauricio Castillo había hecho un esfuerzo importante. Con el resultado adverso ya necesitábamos verticalidad y nos funcionó meter a Fabrizio Ronchetti y abrir a Giovanni Clunie. Uno en la zona técnica tiene que mantener la calma porque si uno se pone loco es un mal para el equipo. Las variantes fueron aceptadas.

--¿Cambió de sistema en el segundo tiempo? ¿Cuánto ayudó eso para la remontada?

Era lo que nos tocaba en ese momento. Levantarse de un 2-0 es muy difícil. No siempre se logra porque el rival toma confianza. Es más fácil destruir que crear juego, pero tomamos esa responsabilidad. Hernán Fener ayudó mucho con espacios y más terreno. Todos conocemos las condiciones de Fabrizio Ronchetti. Tuvimos que tener paciencia con él. Nosotros lo necesitamos todo el torneo y lo llevamos con calma. Lo hemos llevado perfectamente y demostró que está fuerte. Bien pudo caer una anotación de Guadalupe.

--¿Por qué lució tan impreciso en lapsos del partido?

--No sé si no lo comparto o no le entiendo. Pero Guadalupe presionó y los errores fueron errores puntuales. Los jugadores se sobrepusieron a eso. Nosotros vamos a analizar los errores y a seguir adelante. La obligación que tuvimos nos hizo demostrar que tenemos más que ofrecer.

--¿Qué criterio le merecen los 95 goles de Rándall Chiqui Brenes con el Cartaginés?

--Ya eso lo habíamos hablado en la pretemporada. Yo le aseguré que va a llegar a los 100 goles de él con Cartaginés. Todos sabemos lo que significa para la institución. Hay que aprovecharlo. Gracias a Dios Cartaginés no es solo Chiqui, lo componemos de mucha gente que hace su trabajo, desde personal administrativo y afición. Esta institución ha trascendido por años.