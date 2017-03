Jairo Arrieta 'Si anoto a Saprissa voy a celebrarlo'

Buscará sumar su sétimo gol con el Herediano

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Con sus goles le dio títulos y alegrías a la afición morada en el estadio Ricardo Saprissa, pero el próximo domingo Jairo Arrieta volverá a la Cueva, esta vwz como rival, vistiendo la camiseta rojiamarilla del Herediano.

Lo hará casi cinco años después de haber dejado las tiendas moradas para vincularse al Columbus Crew, de la MLS de los Estados Unidos.

Morados y florenses se medirán en el estadio Ricardo Saprissa el próximo domingo a partir de las 4 p. m. en una cerrada lucha por los primeros lugares de la tabla. Los morados suman 28 puntos, a tres unidades del líder, Limón, y los heredianos 27.

Arrieta, quien este Torneo de Verano firmó con el Team, suma seis dianas con los florenses y es uno de los goleadores del plantel de Hernán Medford junto a Elías Aguilar. Para el juego del domingo, aseguró que irá con la consigna de ganar y darlo todo en la cancha, como lo hizo con los saprissistas.

"Regreso a un estadio donde pasé momentos bonitos y quedarán siempre en mi recuerdo. Pero hoy mi presente es el Herediano y al igual que lo hice en Saprissa me entregaré al máximo y daré lo mejor para el equipo porque soy un profesional y me voy a brindar al máximo, porque el Herediano me dio la confianza de volver a Costa Rica y esperamos hacer un partido perfecto y sacar los tres puntos", comentó Arrieta.

El artillero se inició en la Asociación Deportiva Guanacasteca y jugó con el Brujas, conquistó cinco campeonatos con el Saprissa entre la campaña 2006-2007 y la campaña 2012, antes de integrarse a la MLS con el Columbus Crew.

Jairo afirma que si logra anotarle a su equipo anterior lo va a festejar, porque es una gran alegría y es la culminación del trabajo colectivo del plantel.

"Creo que si anoto voy a celebrarlo, porque mi presente es Herediano. En lo personal cuando anoto se me olvida lo pasado, porque los goles hay que celebrarlos, es un momento único en el partido y yo sé que la afición me va a entender, porque uno es profesional, vive de esto y se esfuerza por los colores que defiende, como lo hice en Guanacasteca y Brujas, en su momento", sentenció Arrieta.

Sobre la falta de gol en el Team que le generó algunas críticas a los artilleros, el delantero nicoyano comentó que cuando se está en un equipo grande se van a dar y por lo tanto se debe aprender y sobre llevarlas.

"En estos casos hay que mantener la tranquilidad, no desesperarse, porque uno sabe que tiene las condiciones y por algo estamos acá. No importa que critiquen, los goles van a llegar, se van a dar, pero como dije se debe tener calma. Ante Liberia yo hice un doblete, al igual que Elías (Aguilar) y Mambo Núñez y no fuimos tranquilos, pero ese partido ya pasó y ahora viene otro juego muy importante frente al Saprissa", sentenció Arrieta.

Jairo manifestó que sus goles ante los liberianos se los dedicó a su esposa Andreina, quien no se había sentido bien de salud e incluso no pudo asistir al estadio.

"Le dije a mi esposa que se quedara en casa, que estuviera tranquila. Antes de partir al estadio conversé con ella y le comenté: 'Hoy (sábado) voy a jugar bien, los goles van a ser para tí y los niños. No te preocupes'. Por dicha todo salió bien", puntualizó Arrieta.











Comparta este artículo Deportes Jairo Arrieta 'Si anoto a Saprissa voy a celebrarlo' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Jairo Arrieta 'Si anoto a Saprissa voy a celebrarlo' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.