Jairo Arrieta supera los números de Yendrick Ruiz y Jonathan Hansen

Al inicio de este certamen, las dudas invadían a los seguidores del Herediano sobre quién iba a ser el referente en ataque de los rojiamarillos, luego de la salida de sus goleadores Yendrick Ruiz y Jonathan Hansen.

Después de 28 fechas y a las puertas de la final, la duda la disipó un veterano a base de esfuerzo, goles y asistencias: Jairo Arrieta, quien ahora es un indiscutible de la formación de Hernán Medford y uno de los consentidos de los seguidores florenses.

Arrieta tuvo que cargar con el peso de una ofensiva muy cuestionada durante todo el Verano 2017 por su falta de goles.

LEA: Leonel Moreira disputará su novena final con el Herediano

"Contento y agradecido de que un equipo grande me abriera las puertas. Uno trabaja para esto, para llegar a finales, para ganarlas y ser campeón. Siempre me he caracterizado por darlo todo en cada equipo en que he estado y Dios me premia con una nueva final. Espero quedar campeón y tener un regreso soñado", comentó Jairo Arrieta.

Hoy Jairo Arrieta superó los números que registraron tanto Yendrick Ruiz como Jonathan Hansen en el último torneo en que vistieron la camiseta rojiamarilla.

Ruiz, que es jugador del Chiangmai de Tailandia, anotó 13 tantos y dio tres asistencias el torneo pasado, mientras que Hansen, delantero de los Alebrijes de Oaxaca de la segunda división de México, marcó siete goles y dio una asistencia en el Invierno 2016.

En este campeonato, Arrieta contabiliza 13 tantos y ha servido cinco asistencias, números que se podrían elevar en los dos juegos de la final ante Saprissa.

El punta ha disputado 24 partidos con el Herediano en este certamen, en los que acumuló 1.914 minutos, con un promedio de gol cada 147 minutos, en tanto que Jonathan Hansen anotó cada 155 minutos y Yendrick Ruiz lo hizo cada 136.

"Yo creo que mucha gente habló y la gente no me iba a ver con los mismos ojos que a ellos (Yendrick y Hansen). Yo creo que he demostrado que tengo muy buenas condiciones, que soy un muchacho que siempre lucha por mis cosas. Me he ganado a la gente con trabajo, con esfuerzo y con humildad. Creo que los números hablan", explicó el delantero.

Arrieta jugará por primera vez ante Saprissa en el Estadio Eladio Rosabal Cordero, ya que en los dos partidos anteriores no estuvo presente por sanción.











Comparta este artículo Deportes Jairo Arrieta supera los números de Yendrick Ruiz y Jonathan Hansen Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Jairo Arrieta supera los números de Yendrick Ruiz y Jonathan Hansen Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.