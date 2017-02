Hizo falta pitar un penal para Saprissa que pudo cambiar la historia

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Se jugaba el minuto 66 del cotejo, cuando el lateral izquierdo morado, Joseph Mora, penetró en el área del Pachuca y recibió una clara infracción del zaguero mexicano Erick Aguirre.

El tibaseño ya había ganado la posesión del balón, cuando Aguirre metió la pierna, lo majó y lo desplazó con su cuerpo para cometerle una falta que el árbitro hondureño Óscar Moncada dejó pasar.

En una serie tan cerrada como esta, una jugada de penal puede marcar la diferencia. Sin embargo, el estratega Carlos Watson le restó importancia a la acción y aseguró que lo más importante es que su equipo pudo medir fuerzas y no sentirse menos en la cancha.

Un aspecto que le da confianza de cara al juego de vuelta.

“Yo estoy un poco lejos y no veo bien la acción. Lo más importante es que los muchachos se midieran con ellos, no tanto en un video, sino en la competición. Creo que podemos ganarle dependiendo de nosotros, no absolutamente de nadie”, recalcó el timonel de los morados.

La jugada de penal llegó, en gran medida, por la insistencia de Saprissa de ir al frente y buscar la portería contraria.

Sin embargo, la S no mostró la profundidad suficiente para romper con claridad a la retaguardia de los tuzos y generar ocasiones claras de peligro en el último cuarto del compromiso.

El volante de marca Christian Martínez asegura que revisó la jugada luego del cotejo y confirmó lo que pensaba.

“Vi el video y me parece que sí fue penal”, dijo Martínez.

Precisamente, la acción de Mora fue una de las pocas en las que los morados lograron superar la muralla azteca para llegar al arco de Alfonso Blanco. Antes de realizar el centro, el carrilero recibió la falta del mexicano.

Ciertamente, a Saprissa le faltó complementar la buena dinámica mostrada durante la mayoría del compromiso con la claridad en la zona de ofensiva.

No obstante, el entrenador del equipo de Pachuca, Diego Alonso, destacó las fortalezas del equipo tibaseño en casa.

“Tiene un bloque defensivo fuerte, tiene un triángulo en el medio muy sólido y un buen mano a mano”, afirmó Alonso.











Comparta este artículo Deportes Hizo falta pitar un penal para Saprissa que pudo cambiar la historia Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Hizo falta pitar un penal para Saprissa que pudo cambiar la historia Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.