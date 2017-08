Hernán Medford: 'Yo no felicito a Paté, felicito a Grecia'

--¿Sabe más un triunfo ante un equipo que vino a proponer y en el que Centeno dijo que le dio un baile?

¿Qué dijo Wálter? Eso es como ir a un baile y bailar solo. Porque yo… Bueno, ¿para qué estresarse? Dígale a mi amigo que vea la tabla de posiciones, porque eso es lo que manda hoy en día. Y nosotros le dimos un baile, ganamos, estamos en el primer lugar. Imagínese.

¿Lo vimos muy molesto al final del partido por la expulsión?

Sí, la persecución de siempre, pero tranquilo, la verdad es que para qué hablar de ellos (de los árbitros), no gano nada ya.

¿Cuánto ayudó el apoyo de la afición?

Lo primero es que tengo que agradecer a la afición, ganamos en la cancha y en la gradería. ojalá sigamos así. Tengo que felicitar a la afición herediana porque nos acompañó. Ellos tienen que saber que cuando ganamos ellos ganan también.

Independiente del resultado, un partido como este ayuda para hacerle un llamado al público.

Sí, fue un partido bueno. Fue un tiempo para cada equipo, el primero fue totalmente de nosotros, el segundo fue de ellos. Ellos tocaron y tocaron pero solo hicieron dos remates, el gol y uno que paró Leo y eso fue todo. La diferencia fue que tuvieron más el balón.

¿Wálter dijo que usted debería felicitarlo a él?

Yo no tengo que felicitar a Paté. Yo felicito a Grecia, que vino e hizo un buen partido. Para mí lo importante fue Grecia. Paté, Paté, el que está en primer lugar es Heredia, en cinco partidos nos metieron solo un gol. Yo a ustedes no les permito que hablen de Medford, ¡hablen de Heredia! No me feliciten a mí, feliciten a Heredia. Yo sí felicito a Grecia, a los muchachos de Grecia, va a ser un equipo interesante.

¿Qué piensa del récord que logró Leonel Moreira?

El fútbol es total, no fue Leo el que logró eso, fue Heredia y Leo es parte del equipo. Yo felicito a Heredia por haber hecho lo que hicieron hoy. Cuando defienden, defienden todos, cuando atacan, atacan todos. El fútbol es de conjunto, cuando se ganan, ganan todos. Cuando se pierde, pierden todos. Ojalá que este consejo le sirva a mi amigo (Centeno).