Herediano, el mejor visitante, se enfrenta a Carmelita, el peor local

El Team suma ocho puntos fuera del Rosabal Cordero, mientras los carmelos aún no conocen la victoria en su casa

Herediano buscará continuar con su buena racha fuera de casa, para mantenerse como el equipo que más puntos ganó de visita en el Torneo de Verano.

Los florenses, que se miden el domingo con Carmelita a las 2 p. m. en el Estadio Morera Soto, sumaron fuera de su reducto ocho de los 16 puntos que tienen en el torneo, gracias a dos victorias y dos empates. Solo tienen una derrota.

Por su parte, los carmelos son todo lo contrario, al ser el único conjunto que no triunfa aún en su feudo. Después de cinco compromisos, cosechan un empate y cuatro derrotas.

Paradógicamente los carmelos también tienen ocho unidades, al igual que los florenses, cuando jugaron fuera del Morera Soto, pero los dirigidos por Hernán Medford los superan por gol diferencia (+4 ante +2).

Es por ello que los integrantes del Team esperan mantener esa constante ante los alajuelenses, para continuar escalando posiciones en el Verano, torneo en el que están ubicados en la tercera casilla a dos unidades del líder, el Santos de Guapiles.

José Mena, defensor rojiamarillo, indicó que el torneo es muy competitivo, pero tiene claro que ahora más que nunca deben ir a puntuar afuera para recuperar el terreno que perdieron como anfitriones.

"Sabemos que estamos en deuda y al perder muchos puntos como local, es claro que en los partidos que tenemos afuera hay que recuperarlos. Carmelita es un rival complicado, más allá de los resultados que hayan obtenido, por lo que debemos pensar en sumar de visita porque en casa no hemos ganado los suficientes para estar en la parte arriba de la tabla de clasificación", argumentó Mena.

Por su parte, Kevin Vega indicó que el plantel se propuso escalar posiciones y tras la semana larga de trabajo, confían en superar los problemas en la definición que vienen padeciendo y que les costó caro en el duelo ante Limón, en el que cayeron 0-1.

"Debemos ser más constantes y afinar ciertos detalles en el último cuarto de cancha para tener mejores resultados. El equipo se propuso llegar en la segunda vuelta al primer lugar, por lo que hay que sumar todos los puntos posibles. Carmelita, como rival, es muy incómodo pues tiene destellos de buen fútbol, por lo que no podemos descuidarnos", confesó Vega.

Mientras tanto, Minor Díaz, asistente de Hernán Medford, insistió que el deber de Herediano es proponer e intentar ganar en todas las canchas donde juegue.

"Todos los rivales tienen nuestro respeto, pero Herediano siempre va a buscar ganar no importa donde juegue. Ante Carmelita no será la excepción, vamos a ir al frente a pelear esos tres puntos porque es nuestra obligación y una victoria nos permitirá acercarnos al primer lugar", dijo Díaz.

Heyrrel Saravia, defensor florense, indicó que el no estar en los primeros lugares le metió un poco de presión al grupo, pero manifestó que tienen plantel para estar peleando los primeros lugares y sacar puntos, tanto dentro como fuera de casa.

"Esta semana nos enfocamos en trabajar la base física y la definición, porque es claro que no estamos bien en ese aspecto y debemos estar más concentrados en la jugada final. No podemos volvernos locos porque los resultados no se nos están dando. El torneo está muy competitivo, pero hay que ver hasta dónde le da la cuerda a equipos como Santos y Limón, que lo están haciendo muy bien", recordó Saravia.

Colaboró: José Pablo Alfaro, redactor.

Tabla del Verano como locales

Equipo PJ Pts

Santos 6 12

Pérez Zeledón 6 12

San Carlos 5 11

Liberia 5 12

Limón 4 10

Cartaginés 5 10

Saprissa 5 10

Herediano 5 8

Universidad 5 8

Belén 6 5

Alajuelense 4 4

Carmelita 4 1

Como visitante

Equipo PJ Pts

Herediano 5 8

Carmelita 5 8

Alajuelense 6 7

Limón 6 7

Santos 5 6

Saprissa 5 5

Belén 4 4

San Carlos 5 4

Cartaginés 5 3

Universidad 5 3

Pérez Zeledón 4 3

Liberia 5 2











