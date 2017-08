En Guadalupe FC afirman que la presión la tiene Alajuelense

En el vestuario de Guadalupe FC aseguran que se enfrentarán a un Alajuelense presionado. En criterio del técnico Luis Fernando Fallas, la Liga es un equipo de cuidado sobre todo por lo sucedido en los últimas semanas, como la eliminación tempranera en Concacaf y la crítica mediática.

Para Fallas, el mal momento rojinegro no quita que deje de ser un buen plantel, con individualidades importantes, que pueden hacer daño en cualquier momento.

"Estamos con la disposición de ganar y vamos a ser agresivos. Si Guadalupe no saca un resultado positivo, no pasa mucho en la prensa, aunque a lo interno sí, pero si Alajuelense no saca un resultado positivo, en los medios se hablará de lo negativo de la derrota de ellos y no de la victoria nuestra. La presión la tienen ellos, nosotros no tenemos presión alguna, contamos con una planilla amplia", comentó Fallas.

Los guadalupanos aún no han ganado en el certamen; acumulan un empate (0-0 ante Herediano) y dos derrotas (0-3 contra Grecia y 4-1 frente a Liberia).

Por ese motivo, el cuerpo técnico encuentra en el cara a cara con los manudos la mejor oportunidad para comenzar a sumar de a tres.

"Independientemente de lo que se habla, Alajuelense es un equipo grande y por eso nuestra consigna es ganar el juego para retomar la confianza con la que veníamos de la pretemporada. Es el trampolín que necesitamos", indicó.

En criterio del estratega, luego del buen inicio en el Estadio Eladio Rosabal Cordero, la caída ante la Grecia de Wálter Paté Centeno fue un golpe fuerte para el camerino, pues era el momento para demostrar de qué estaban hechos y hacer valer el empate en terreno del campeón nacional.

"La presentación no fue buena, nos golpeó ese partido, queríamos dejar una buena imagen con la gente que nos vino a ver porque era nuestro primer juego en casa y al final se perdió. Necesitamos un resultado positivo", concluyó.

Fallas y compañía se ubican en la posición número 11 con un punto, por encima de Carmelita, que todavía no gana en el Apertura 2017.