Goles de Rándall Chiqui Brenes son tan valiosos como los de Daniel Colindres

Fútbol Nacional

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Juega el Cartaginés. Cuando el partido está cerrado o está perdido, la llave parece tenerla casi siempre el mismo jugador: Rándall Chiqui Brenes.

Chiqui no renuncia. Es un jugador in extremis. No claudica, sea en el 90' o en el 90+8'. El tiempo es lo de menos para ponerse la 10 de héroe cuando su club más lo necesita.

La Nación hizo un análisis con las 213 anotaciones que registra el campeonato y determinó el peso que tuvo cada una de ellas en el resultado final de los partidos.

Se otorgaron tres puntos al gol que rompió el empate y significó el triunfo final; por ejemplo, aquel tanto que rompe un 1-1 y deja el marcador definitivo en 2-1. Se otorgaron dos puntos al gol que significó la igualdad final y salva al equipo de la derrota; por ejemplo, aquella que lleva el juego del 1-2 adverso al 2-2 definitivo. Se otorgó un punto a todas las demás anotaciones que también fueron parte de un triunfo o un empate; por ejemplo el tanto que establece el 2-0 de un juego que terminaría 4-0.

Dicho conteo deparó que los tantos de Chiqui son igual de valiosos a los del atacante de Saprissa, Daniel Colindres. El jugador blanquiazul sumó once unidades, con cinco goles, mismo puntaje que Colindres, con seis.

Los goles del Chiqui le han dado a Jeaustin Campos y compañía dos triunfos y dos empates en el Torneo de Verano.

Carmelita (2-1) y San Carlos (4-3) son los clubes que han sufrido la daga del artillero, mientras que Pérez Zeledón (1-1) y Belén (1-1) vieron como un dardo de Brenes les arrebató el triunfo que tenían en el bolsillo.

Estos tantos han hecho que en la presente campaña, Chiqui llegue a la cifra de 93 dianas con la casaca cartaginesa.

"Ser Cartaginés es especial y los que sentimos esto sabemos que contamos con el apoyo de la afición y sabemos que están ahí con nosotros. Ellos no nos abandonan y nos debemos a ellos. Estoy muy contento por los 93 goles", comentó Brenes a La Nación, luego de marcar el gol del triunfo frente a los verdolagas.

El delantero sueña con ver a su equipo en la siguiente fase del campeonato, pero tiene los pies sobre la tierra y asegura que aún restan partidos complicados, como el de este miércoles a las 8 p. m. ante Saprissa en La Cueva.

"Vienen partidos muy complicados para nosotros y queremos sacar la victoria. Trabajamos para clasificar, en algún momento los resultados no llegaron, esto no termina acá", acotó.

Por su parte, las conquistas de Colindres han marcado tres victorias para los tibaseños, dos frente a Carmelita (1-0 —ambos juegos—) y otra ante la Universidad de Costa Rica (1-0). El atacante también aportó un tanto en la victoria sobre San Carlos (2-1), aunque en ese caso se otorgó un punto y no tres, dado que Saprissa ya estaba en ventaja cuando Colindres anotó.

El morado es claro en que él juega para el grupo. Dice pensar primero en asistir que en anotar y espera seguir con su buen momento en las redes, puesto que ya igualó su cuota más goleadora en una temporada en la Primera División.

Agrega que gracias a la competencia en los entrenamientos es que logra rendir en el campo; si no lo hace, su puesto puede ser urilizado por otro compañero.

"Acá trabajamos para dar siempre lo mejor de nosotros, para tener resultados, si no es un gol es una asistencia, pero tenemos que tratar de incidir en el resultado para poder seguir jugando, porque la competencia en el plantel es muy dura", comentó Colindres, luego de su actuación en el triunfo ante los carmelos.

El propio entrenador, Carlos Watson, elogió el buen momento de Colindres: "Desde que yo estoy acá, Colindres siempre ha competido alto y no baja para nada. No me extraña que esté en buen momento y tenga el gol. Su rendimiento siempre ha sido parejo, él es el punto alto del equipo o uno de los más altos".

Caso de Scott. El limonense Erick Scott es el goleador del campeonato con 15 celebraciones, pero sus apariciones le han dado la victoria a Limón en dos ocasiones y un empate.

Un gol suyo le dio los tres puntos a su club contra Herediano (1-0) y la Universidad de Costa Rica (0-0). Mientras que dictó sentencia en el empate en su visita al Morera Soto (2-2). Según, el puntaje asignado en este escalafón, Scott tendría 10 puntos, uno menos que Chiqui y Colindres.

Scott es el atacante del momento en la máxima categoría, le marcó triplete Pérez Zeledón (5-1) y un póker a Belén (7-0).

Incluso, su buena campaña le ha permitido estar a tan solo cinco goles del récord del exsaprissista Ariel Rodríguez, como máximo anotador en un torneo corto.











Comparta este artículo Deportes Goles de Rándall Chiqui Brenes son tan valiosos como los de Daniel Colindres Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Goles de Rándall Chiqui Brenes son tan valiosos como los de Daniel Colindres Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.