Saprissa defiende que no hay problemas con Fabrizio Ronchetti

En el club afirman que no jugó en el primer partido de la final ante Herediano por problemas musculares. Carlos Watson se limitó a señalar que "por alguna razón" no estuvo

Ver a Fabrizio Ronchetti en el banquillo para el primer duelo de la final causó asombro; que no ingresara de cambio con el 3 a 0 en contra de Saprissa generó incertidumbre; que Carlos Watson no quisiera responder por qué no lo utilizó dio paso a conjeturas.

Inmediatamente después de las declaraciones del timonel surgieron rumores que relacionaban lo sucedido con el final del contrato del uruguayo, aún pendiente de renovación. Otros cuestionaban si se dio alguna situación a lo interno y también saltó la duda sobre alguna lesión. Finalmente, los tibaseños salieron a defender al futbolista y afirmaron que se trata de problemas musculares.

La situación obligó al presidente Juan Carlos Rojas a aclarar en su Twitter que la no aparición del uruguayo obedecía únicamente a temas físicos, mientras que Paulo Wanchope, gerente del club, llamó al estratega para corroborar que no ocurrió nada y se debía a la misma causa que señaló el jerarca.

"No se hagan bolas ni compren chisme: no estuvo bien en las prácticas por sobrecargas musculares (Fabrizio Ronchetti). El cuerpo técnico determinó que no estaba al 100 para jugar", escribió el jerarca morado en su red social y agregó: "por supuesto que el twitt lo puse para calmar los chismes malintencionados, porque alguna gente estaba hablando tonteras y no hay absolutamente nada de cierto en los rumores sobre Ronchetti".

El atacante uruguayo es el décimo hombre más regular de los saprissistas, al punto que ha disputado el 58% de los minutos del equipo, estuvo presente en 23 de los 29 juegos que acumula la S en el Torneo de Verano y es el segundo mejor anotador del club con cinco tantos y dos asistencias.

Sin embargo, Watson prefirió guardarlo para el duelo decisivo ante los florenses y prefirió a Anllel Porras como revulsivo tras el descanso, para intentar descontar. Esto pese que Porras gozó de poca regularidad (31% de los minutos de los morados) y acumula tres dianas.

En Saprissa reiteran que no hay ningún factor adicional que pesara para que Fabrizio se quedara en la banca y aunque aún no llegan a un acuerdo para firmar un nuevo contrato, sostienen que la relación es bastante buena y lo definirán al final de la temporada.

"Fabrizio resiente jugar tan seguido y hemos tenido que regularlo en los entrenamientos. Incluso, en ocasiones no hace toda la práctica, sino el 60%. Se tomó la decisión de que no estuviera de titular ante Herediano, pero se tenía planificado que podía entrar algunos minutos. Desgraciadamente conforme avanzó el juego y con la lesión de Jeikel Medina y la expulsión de Dave Myrie todo cambió", manifestó Wanchope.

El pasado 7 de mayo, Ronchetti señaló que su idea es "renovar" y quedarse en Saprissa "muchos años".

"En la institución saben que me quiero quedar", señaló el charrúa. Sin embargo, su representante, Diego Aguilar, señaló que hay interés por ficharlo de un equipo de la MLS.

"Cuando firmamos la primera vez quedó una opción para seguir un año más y solo falta corregir una cláusula. Me gustaría definirlo lo antes posible, pero todos estamos concentrados en quedar campeones. Hay mucha transparencia de todos y no hay duda de que el futuro de Fabrizio está en Saprissa", dijo Aguilar, pese a señalar la opción fuera del país.











