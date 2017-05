Dany Carvajal pide una final con más fútbol y menos broncas

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Menos empujones, discusiones y dejar de lado cualquier tipo de agresión, para darle paso al buen fútbol que se espera en una final. Todo lo anterior son peticiones que hace Dany Carvajal, portero y capitán de Saprissa.

El cancerbero saprissista le envió un mensaje a los jugadores de Herediano para que se olviden de las broncas y no se vivan más capítulos lamentables como el del pasado 30 de abril en Tibás, cuando el juego terminó a los empujones.

“Espero una final en la que nos dediquemos a jugar, tratar de no meternos en roces entre jugadores y que sea un juego limpio. Además, que no se dé violencia. Somos jugadores maduros, tenemos bastantes juegos de estos y creo que será suficiente si Pablo Salazar (capitán Herediano) y yo hablamos antes del juego del miércoles”, dijo Carvajal.

Dany reveló que previo al compromiso del miércoles anterior en Heredia acordó con Salazar que simplemente se concentraran en fútbol y al final todo transcurrió sin inconvenientes, por lo que ahora hará lo mismo y espera que se hable más de lo que pasa en la cancha que de los problemas extra.

“Esto es fútbol y se pueden dar roces, pero debemos dedicarnos a jugar y no hacer el espectáculo que se vio después del último partido en Tibás. Pablo me comentó que iba a hablar con el grupo y yo hice lo mismo con mis compañeros. Debemos dedicarnos a jugar y no tener esas riñas después del partido”, agregó el portero.

Carvajal también espera un buen comportamiento de las dirigencias y que no calienten el duelo los días previos, aunque no les puede pedir nada.











