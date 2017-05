Clásico provincial es una brasa que pocos réferis pueden tomar

Polémicas y malas decisiones limitan alternativas

Analistas dicen que casi no hay opciones. Experimentados y novatos fallaron

Los duelos entre Herediano y Saprissa queman mucho más que una brasa para los árbitros, al punto que pocos salen ilesos de los compromisos y las opciones para hacerse cargo del duelo son reducidas, según los analistas consultados.

Los expertos consideran que ni los más experimentados ni los nuevos pudieron sacar buenas faenas en partidos que suelen tener un entorno sumamente caliente y en los que los protagonistas juegan cada balón a muerte.

Los precedentes dejan con pocas alternativas a la Comisión de Arbitraje para efectuar el nombramiento del partido de mañana a las 8 p. m., en el Estadio Rosabal Cordero.

“En Costa Rica no tenemos un árbitro referente para este tipo de juegos, porque los que tienen nivel o portan un gafete FIFA han sacado trabajos muy malos. La incapacidad que tenemos en los nombramientos de los árbitros es terrible. Además, traen a Carlos Batres y todo está peor; viene a vacacionar y no hay mejoras”, manifestó el exsilbatero Berny Ulloa, quien ve a Hugo Cruz como el candidato más fuerte.

Dentro de la baraja que tendría la Comisión estarían descartados réferis como Wálter Quesada, quien fue duramente cuestionado por no señalar dos penales claros en el juego decisivo de la cuadrangular anterior entre la S y el Team .

Por su parte, Keylor Herrera fue el designado para el choque del pasado 29 de abril, pero presentó fallos para ambos equipos y fue el centro de las críticas de los florenses por decretar un penal en el minuto 90 a favor de los morados (bien señalado) que les valió para igualar 2 a 2.

“Hay poco de donde elegir porque desde el partido de Wálter Quesada, en el que los equipos desnudaron al referente del arbitraje, se ha perdido credibilidad para un juego de esta índole. No es que uno no apunta a alguien en particular, sino que saltan muchas dudas”, señaló el exréferi Vinicio Mena.

Otro de las posibles opciones era Ricardo Montero, sin embargo, no está en el país por su participación en el Mundial Sub 20 de Corea del Sur, donde se desempeñará como árbitro de televisión (sistema que prueba la FIFA para analizar en tiempo real jugadas polémicas).

“Si tuviera que elegir a un árbitro busco uno retirado. A como están se elige a ojos cerrados, todos son iguales”, agregó Ramón Luis Méndez.











