Cartaginés anuncia la separación de tres futbolistas

Cartaginés anunció este viernes la separación de los futbolistas Marco Madrigal, Kevin Fajardo y Sergio Córdoba.

Los brumosos llegaron a un finiquito de contrato aduciendo que "no entran en los planes deportivos del cuerpo técnico", detalló el club en un comunicado de prensa.

Tras la goleada de 2-6 recibida el miércoles ante Carmelita, el equipo indicó que haría cambios.

Pese a ello, el arquero Madrigal no esperaba su salida, pues considera que los minutos que le dieron no fueron suficientes para determinar que debía irse.

"Lo tomo con sorpresa, jamás lo esperé porque este campeonato solo jugué cinco partidos y creo que me desempeñe de la mejor manera. El profesor decidió quitarme y no volví a jugar, no tuve otra oportunidad para mostrar más", mencionó el guardameta.

Para Córdoba su marcha era más predecible, porque nunca fue de las fichas más recurrentes para Javier Delgado.

Al consultarle qué pensaba de la determinación tomada por el club, aseguró que se trató de "diferencias con el cuerpo técnico" al tener poca participación.

"Son decisiones que se toman por el momento que pasa el club. No tuve muchos minutos. No sé, el profe es el que sabe y las decisiones de Cartago las tomarán él, el gerente general y gerente deportivo. Uno sigue siendo un jugador y ellos son las que toman decisiones, ahora me toca retirarme y listo", apuntó.

Tanto Córdoba como Madrigal, aseguraron que era difícil saber por qué los brumosos están sumergidos en esta crisis.

Ambos creen que el trabajo en los entrenamientos se hace bien.

"No sé, cuesta mucho saber qué es lo que pasa, es una situación muy difícil que no llegamos a comprender, hemos tratado de salir adelante y ha costado mucho. Se tuvo un bache muy malo en lo últimos juegos y ha costado mucho salir de esto no sabría decirle la causa", dijo Córdoba, quien agregó que se mantendrá conversando con el equipo para llegar a un buen arreglo.

En el comunicado enviado este viernes, Cartaginés recalcó que se respetaron las obligaciones económicas con los tres jugadores.

Los de la Vieja Metrópoli son décimos del Apertura, con apenas 14 puntos en 15 fechas, acarrea un rendimiento del 31% y está a tres unidades del último lugar (Liberia con 11 puntos).

Las medidas que toma el equipo también serán en aspectos administrativos, al punto que el equipo perderá beneficios con los que contaba anteriormente, como concentraciones previas a viajes largos.

"Esto no será una persecución de jugadores y tampoco los vemos como los únicos culpables. No se trata de señalar a dos o a cuatro y todo se resuelve, sino que es un problema integral. En el orden administrativo también tomaremos decisiones, vamos a eliminar una serie de situaciones que alrededor del equipo pueden ser costumbre, pero nos limitan", señaló Vargas el miércoles anterior.