Árbitro del Aztecazo: 'Hernán Medford estaba fuera de juego'

El exárbitro Carlos Batres aseguró este jueves, casi 16 años después del triunfo de Costa Rica en el Estadio Azteca, conocido como el Aztecazo, que el gol de Hernán Medford que le dio la victoria a la Tricolor se marcó desde una posición de fuera de juego.

En el 2001 el guatemalteco Batres era uno de los árbitros de mayor renombre en la Concacaf y el 16 de junio de ese año dirigió el partido eliminatorio entre Costa Rica y México en el mítico Coloso de Santa Úrsula.

Hoy Batres es el coordinador arbitral de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y recuerda que él y su cuerpo arbitral fallaron al avalar el tanto con que Medford puso el definitivo 1-2, al minuto 86, apenas seis minutos de que ingresó de cambio por Paulo César Wanchope.

Los líneas fueron Arnulfo González y Gregorio Pineda, ambos guatemaltecos.

En esa acción, Rolando Fonseca remató desde fuera del área, casi desde la banda izquierda, y el portero Oswaldo Sánchez estaba mal colocado, pero logró reaccionar para rechazar la pelota, que le quedó a Medford, quien sacó un remate que desató la alegría de los ticos.

"Claro que estaba en fuera de juego. Hay cosas que no se pueden esconder y uno no puede mentir porque se ve en la televisión. Para el asistente no es fuera de juego en su momento, pero cuando revisamos, sí era fuera de juego", explicó Batres entre risas.

Para el chapín, ese juego es un recuerdo bonito y pese a asegurar que los árbitros no tienen equipo, espera que la Selección saque un buen resultado el viernes 24 de marzo, en su juego eliminatorio en México.

"Es histórico, México nunca había perdido un partido en las eliminatorias y yo pasé a la historia de Costa Rica y México por ser el árbitro de ese juego. Ahora la vida me tiene en Costa Rica", explicó Batres.

Por su parte, Medford prefirió dejarlo de lado y simplemente se limitó a señalar que "no vale la pena hablar de esto 16 años después".

Costa Rica perdía el partido 1-0 con el gol de José Manuel Abundis, al minuto 6, después empató Fonseca de tiro libre, al 71', y finalmente el Pelícano logró el gol del triunfo.

El combinado patrio era dirigido por Alexandre Guimaraes y en esa eliminatoria se clasificó en primer lugar con 23 puntos.











