Carlos Watson: 'La idea era no pasar problemas cuando dos o tres faltaran y así ha sido'

Carlos Watson, técnico de Saprissa, afirma que ha debido sacarle el mayor provecho a su planilla por las lesiones y sanciones durante las primeras ocho fechas del Apertura 2017.

Watson afirmó que el plantel se conformó de manera tal que nadie fuera indispensable.

¿Cómo está el equipo para el juego ante Guadalupe?

Hemos tenido la posibilidad de analizar el juego del pasado sábado ante Herediano (1-1). Lo hemos aprovechado muchísimo para mejorar las cosas que han salido mal y enfocarnos ahora en Guadalupe, hemos visto su estructura y las intenciones de su nuevo técnico (Antonio Abassolo). Hemos avanzado, pero nos faltan días de trabajo.

¿Podrá regresar este domingo Mariano Torres?

Mariano está bastante bien, ayer hizo muy buena parte de entrenamiento y falta la decisión del alta médica. Nos falta que el médico diga si juega o no. Si no juega, casi les aseguraría que lo hará el miércoles (contra Liberia a las 8 p. m.).

¿Cuánto cambia el equipo jugando en casa?

Nos sentimos bien, cómodos, la cancha es amplia, la grama es excelente y nos permite jugar muy bien. Siempre hemos dicho que nuestra afición es factor y tiene que ver en el accionar del equipo.

Los rivales no habían exigido a Kevin Briceño. ¿Cómo lo vio el sábado ante Herediano?

Fue bastante exigido el sábado, nada nuevo para mí, pues sé del potencial que está desarrollando. Le ha ido muy bien.

Aunque no ha podido conta con el grueso de la planilla, el equipo está luchando por el liderato. ¿Qué criterio tiene al respecto, le ha complicado la falta de jugadores por sanciones y lesiones?

Tal vez en la continuidad de una idea y de los once que ejecutan esa idea sí. Los que han sustituido a los lesionados y expulsados lo han hecho bien. El equipo es fuerte y está bien apuntado, la idea era no pasar problemas cuando dos o tres faltaran y así ha sido. Particularmente no lo he sentido, más bien uno siente satisfacción en darles oportunidad a otros que están luchando por la titularidad y que están entrenando fuerte. Hoy hicimos colectivo y los dos equipos trabajamos igual, con la misma estructura, dinámica y no tendríamos por qué tener problemas con jugadores de ese nivel.

¿Darryl Parker tendrá oportunidad de mostrarse?

Sé que le voy a dar oportunidad; cuándo, no sé. La respuesta de Kevin Briceño ha sido buena, Darryl Parker merece que la gente lo vea como un portero con mucho futuro. Por ahora va a seguir Kevin, todos los días vemos el equipo y lo analizamos. Por ahora, el domingo, el titular va a ser Briceño.

Al inicio del torneo, el equipo no era capaz de mantener la intensidad. ¿Siente que lo ha logrado ahora?

Normalmente ustedes analizan los partidos y nos comparan con el fútbol mexicano. Tienen razón en algunas cosas, pero allá hay equipos y partidos de alta intensidad; ahí hay diferencia. Por ejemplo, el sábado, Herediano nos obligó a estar muy constantes y no pestañear. Es lo que a muchos les gustó, pero tiene que ver el rival porque sabíamos que el adversario nos iba a acosar y nosotros también. El alto nivel se alcanza así, es algo como la Champions, que son los mejores cuatro equipos de cada país. Esos juegos se dan de manera diferente.

¿Le complica enfrentar a un rival como Guadalupe que viene cambiando de técnico?

Estoy trabajando para atacar una línea de cinco defensas y cuatro volantes por delante que probablemente deba tener mucho cuidado con Aldo Magaña; es un juego en el que vamos a llevar la iniciativa. Frente a la UCR y Carmelita tuvimos unos 25 minutos muy intensos, pero esto es así, tiene que ver con el rival.

¿Cómo explica que sean el equipo más goleador sin tanto protagonismo en las redes de Daniel Colindres y Jerry Bengtson?

A mí me alegra que les guste el equipo, pero yo quiero más. No estamos tan contentos porque queremos ser exigentes, no hay techo y tenemos que dar más. Queremos clasificar, queremos ganar las dos vueltas. El gran objetivo de Saprissa es la Concacaf del próximo semestre. Trabajamos para que nuestro fútbol le agrade a la afición.

Han marcado mucho en la Cueva, en la afición está el sentir de que contra Guadalupe podría suceder lo mismo.

La afición interpreta y se manifiesta. Si yo he tenido un problema ha sido Belén, ahora Guadalupe, por eso hemos tenido una reunión muy amplia por todos los resultados que se nos han dado en los últimos partidos contra ellos. Vamos frente a un rival que se siente bien ante Saprissa. Han podido contrarrestarnos. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar el domingo.

¿Qué ha sucedido con los jóvenes del equipo? ¿Con la intensidad en la que se está jugando podrían tener campo?

Le entiendo su preocupación. Ellos están bien, están asistiendo a las clases, les ha ido bien. Compiten en el alto rendimiento y están listos para cualquier cosa que ocurra, pero imagínese que ni Anderson Leite ni Jonathan Moya están jugando. Qué dicha porque tenemos un plan fuerte y ellos se están fogueando en el alto rendimiento, por eso se mantienen con buena dinámica. Son parte importante y en cualquier momento van a aparecer.

¿Cómo contrarrestar la contra de Guadalupe?

Es un reto para Saprissa. Vamos a plantear siempre jugar en el campo rival, eso involucra la contra del rival y a nuestra defensa. Cristian Martínez es veloz, hábil y será tomado en cuenta. Es un buen jugador y cuesta controlarlo, intentaremos que no nos haga daño. Aldo Magaña es fuerte y va bien en el uno contra uno, pero ahí está el reto. Es lo de siempre.

Veo que no está del todo conforme, ¿qué debe mejorar el equipo?

En todo. Ustedes hablaron del ataque, tenemos que mejorar mucho en hacer diagonales, movimientos de los puntas. Todos los equipos son susceptibles de mejora. El entrenamiento hace que las personas mejoren y tenemos la intención de que el equipo mejore. No vamos a entrar en zona de confort, no hay nadie clasificado, queremos ganar las dos vueltas; deseamos mejorar. Para mí, el ataque no puede ser desligado de la defensa y viceversa, de repente se desligan sin que el cuerpo técnico se lo proponga.

¿Cómo analiza la variabilidiad que le ha dado Juan Bustos Golobio al medio campo?

Juan Bustos Golobio fue titular en los partidos que jugamos de local en Cartago y en nuestro estadio, también ante Herediano y Alajuelense. Hay un compromiso de todo el bloque de buscar todos los balones, de tal manera que aquel hombre fuerte, experto en marcación, lo disimulemos con el equipo, pero Golobio corre y se propone marcar. Tal vez no recupere tantos balones como otros mediocampista del país, pero se ha propuesto mejorar mucho en ese aspecto. Hay equipos que se defienden con el balón y Golobio nos ayuda a defendernos así. Perdemos una cosa y ganamos otra.