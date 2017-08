Carlos Watson sobre Lemark Hernández: 'Espero que le permitan jugar, que no se le vengan encima de una vez'

El técnico de Saprissa, Carlos Watson, salió en defensa de Lemark Hernández, lateral izquierdo y uno de los jugadores que se incorporó al club en este mercado de fichajes.

Watson externó su molestia por una publicación de este medio en la que se comparó el rendimiento del joven carrilero Luis Hernández, ficha de la S a préstamo en Grecia, y el debut de Lemark en el triunfo morado ante Pérez Zeledón (2-1), el domingo.

LEA: Laterales de Saprissa: Lemark sale regañado; Luis Hernández brilla en Grecia

El entrenador utilizó tres minutos y 15 segundos de la conferencia de prensa de este jueves para externar su molestia y, de paso, solicitar "que no se le vengan encima de una vez" al futbolista.

"Por ahora, Luis (Hernández) va a ir ganando experiencia, dichosamente le está yendo muy bien. Lemark (Hernández) viene con una misión que espero que le permitan jugar, que no se le vengan encima de una vez, no me parece Fair Play, no me parece justo, le va a colaborar muchísimo al equipo en una tarea específica, recuerden a Irving Lozano, que lo enfrentamos con el Pachuca, a los del Portlant Timbers; recuerde a José Luis Cordero de la Liga, estamos hablando de extremos que son muy buenos y queremos equilibrar algo", comentó Watson.

El estratega aseguró que el torneo recién comienza y él sabe qué hacer para que un jugador alcance un rendimiento óptimo en el terreno de juego.

"Quisiera decirle que nosotros tenemos una razón para fichar a Lemark (Hernández), se está iniciando el campeonato y vi un artículo sobre un jugador que Saprissa prestó y otro que se ha quedado en el club, en cuanto al rendimiento de uno y otro. Quisiera explicarle a nuestra afición, en relación con ese artículo, que despojándome de toda humildad, les puedo decir que yo sé lo que hago para que un jugador alcance su nivel. Lo hice con Wílmer López, Erick Lonnis, Rónald Gómez, Daniel Vallejos, Adrián de Lemos, Roberth Arias, Gilberto Martínez, Winston Parks, Erick Scott, y creo que no tengo que consultarle a nadie sobre qué debe hacer un jugador para llegar al alto nivel", expresó el timonel.

Y agregó: "Es tan productivo centrar y hacer un gol como evitar que se haga una anotación. Lemark (Hernández) es un súper atleta que nos va a ayudar. A Luis Hernández se tomó la decisión de que vaya a jugar porque entendemos que, al igual que Wilmer López y otro montón de jugadores que les he dicho, va a lograr rodaje, va a experimentar y va a ser extraordinario su paso por Grecia y su regreso al Saprissa, de tal manera que colme las aspiraciones de todos".

Watson defendió la contratación del exjugador de Limón, Herediano y UCR, al exaltar sus cualidades deportivas. Al mismo tiempo que afirmó que la idea es darle minutos al joven prospecto que fue capitán en los mundiales Sub-17 de Chile y Sub-20 de Corea.

Además, fue enfático al mencionar que algo similar sucedió la temporada pasada con Dave Myrie, a quien el Monstruo lo finiquitó luego de estar solo seis meses en la institución.

"Lo que pasa es que no entendí nunca el tema, dichosamente al lateral nuestro en Grecia le fue muy bien y no entiendo que Lemark se llevara un regaño, tendrá que explicarmelo. (...) La información hacia la afición no la entendí y es la segunda vez que tengo que salir a aclarar cosas de Lemark (Hernández). Ocurrió lo mismo con Dave (Myrie), se le hizo tal ambiente que prácticamente lo perdimos, entonces queremos salir a atajar esto porque no me parece justo y estoy diciendo lo que siento", acotó.

El jefe del banquillo tibaseño aseguró que en su cargo sabe lo que el club necesita y que Lemark servirá pensando en la temporada internacional del otro semestre.

"Saprissa tiene particularidades que nosotros como técnicos del equipo entendemos con toda claridad y necesitamos, para este campeonato y para Concacaf, un tipo de lateral atlético que nos permita defendernos bien, que permita que unos ataquen con tranquilidad, y que otros hagan una labor defensiva".

Sobre el fuerte regaño que le dio el brasileño Henrique Moura a Hernández en el juego contra Pérez Zeledón, explicó que sus dirigidos "tienen órdenes mías de llamarse la atención, de tal manera que se metan en el juego y que Saprissa pueda salir adelante".