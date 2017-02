Carlos Watson: 'Yo creo que Fabrizio Ronchetti no va a estar, pero lo vamos a esperar'

Liga de Campeones de Concacaf

El técnico Carlos Watson anunció, a cuenta gotas, a algunos de sus titulares de cara al juego de este martes ante Pachuca. Afirmó que Roy Miller ingresará en el once y que aguantará hasta el último momento al atacante Fabrizio Ronchetti.

En caso de que no juegue Ronchetti, la S jugaría casi que con un centrodelantero falso y apostaría a más posesión en la media cancha.

El Monstruo jugaría con Danny Carvajal, Roy Miller, Julio Cascante, Heiner Mora, Joseph Mora, Cristian Martínez, Marvin Angulo, Mariano Torres, Anderson Leite, Ulises Segura y Daniel Colindres sería el once morado para el choque frente a los tuzos.

¿En qué momento le llega este partido al Saprissa?

Dichosamente estamos muy bien, aunque hemos tenido que recuperar a algunos jugadores, siento que la mayoría de lesionados van a estar. Nos alcanza en buen momento porque algunas piezas están en buen estado.

¿Le sorprendió que el Pachuca dejara en el banquillo a sus principales figuras en el juego del pasado sábado ante Monterrey?

No me sorprende a estas alturas lo que hayan planeado de cara a una competición tan importante como esta. Todos los clubes grandes del mundo quieren estar en la alta competición y todos toman sus previsiones. Hicieron lo correcto, al igual que lo hemos hecho nosotros.

¿Estará Fabrizio Ronchetti?

Yo creo que no va a estar, va a entrar al campo en el último entrenamiento y va a hacer una prueba. No quisiera sacrificarlo, pero creo que no va a estar. Lo vamos a esperar.

¿Maneja otra duda en el once?

No tengo ninguna duda.

¿Cuántos minutos jugará Marvin Angulo?

No sé, depende del accionar, es un jugador que tiene muchísima resistencia, más de lo que ustedes podrían pensar. Todo depende de la lesión y cómo haya evolucionado.

¿Qué es lo que puede hacer en el último entrenamiento?

Vamos a trabajar en aspectos defensivos, vamos a cuidar al equipo, no queremos arriesgar absolutamente nada. Haremos dos equipos para practicar la táctica fija.

¿Jugará con línea de cuatro?

Sí, vamos con cuatro en el fondo.

¿Cuánto va a esperar lo de Ronchetti?

Todo depende del entrenamiento y lo que vaya a suceder en esta última práctica. Ojalá que sí esté, pero vamos a esperar.

¿Cuál es la clave para hacerle daño a Pachuca?

La clave en ofensiva siempre va a ser crear espacios y concretar, trataremos por todos los medios de generarlos. En el fútbol internacional se ha globalizado. Cuando no tienen el balón se parece a otros clubes a nivel internacional. No esperamos ninguna sorpresa. Queremos adelantarnos en este partido de 180 minutos.

"Al frente estará un rival sumamente serio, esperamos hacer lo necesario para sacar el resultado".

¿Espera hacer un juego más recatado por el rival que tiene al frente?

Cuando vamos al frente, vamos al frente y nos preparamos en defensa para la jugada que sigue. No hay forma de desligar las cosas. Ambas se favorecen si se logran unir. Vamos a intentar ser agresivos. También vamos a defendernos bien.

¿Jugadores que usó el sábado como Julio Cascante, Anderson Leite y Mariano Torres serán titulares?

Serán titulares.

¿Cómo analiza la velocidad de los centrales del Pachuca?

Quisiera que fueran lentos, pero son rápidos. Los defensas de ellos se complementan muy bien. Son muy buenos. Se completan con una línea de cuatro. Tienen un buen bloque defensivo.

¿Cómo analiza la prueba que enfrentará?

Siempre la hemos visto como una prueba top. Tiene muy buen ataque y trabajaremos para poder controlar todo lo que se pueda. Estamos conscientes del rival que tenemos al frente. Es una gran prueba y tenemos que salir adelante. Si tenemos el balón no vamos a pasar problemas, la propuesta es que nosotros tengamos el balón.

¿Miller será tomado en cuenta?

Debe superar el entrenamiento de hoy, el de ayer lo hizo completo y lo soportó. Jugaría si sale bien de ese entrenamiento.

¿Cree que se llene al estadio, pues a las 5 p. m. se han vendido solo 7.000 entradas?

Yo pienso que se va a llenar. No sé cómo está el ambiente porque estamos en el hotel. Sé que se va a llenar porque es un partido muy importante. Yo veo a la afición como un factor muy importante a favor de nosotros.

¿Cuánto le ayuda su experiencia como técnico para hacerle frente a este partido?

Esto se ha globalizado bastante y las tendencias son muy parecidas. A nivel local Santos, Limón, Herediano y la Liga juegan al toque y me ayuda a mí a interpretar más los juegos. Aunque ustedes no lo crean, el sábado anterior preparamos la contra de Liberia como un ensayo para lo de mañana. Tengo experiencia a nivel internacional, pero lo local nos ha ayudado muchísimo. El campeonato nos ha colaborado.

¿Le extraña la ayuda al Pachuca de Herediano?

No tengo tiempo para eso. Usted entenderá que tengo que trabajar en otras cosas.

¿Si no juega Ronchetti, le apostará a más volantes?

Por ahí vamos, si continuamos mejor doy la alineación y salimos de esto.

¿Está obligado a ganar por dos goles o más para llevarse una buena ventaja a Pachuca?

Vea, así de sencillo. Hace algunos años íbamos muy claros que la eliminatoria ante Puebla era difícil por la visita, pero no podemos pensar en defendernos allá. Hay que ser valientes para ir a jugar en el ir y venir normal del fútbol. Si nos metemos en la mente que no se puede, vamos a perder el tiempo. La idea es hacer buen partido aquí y uno mejor allá.











