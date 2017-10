Wílmer López, técnico de Alajuelense: ‘Ganarle a Herediano está cerca, ojalá sea este sábado’

Alajuela

Alajuelense no irá a especular este sábado ante Herediano, mucho menos cuando le urge puntuar.

Así lo asegura el timonel rojinegro Wílmer López, quien luego de reunirse con sus compañeros del cuerpo técnico y efectuar una sesión de video con todo el equipo que inició a las 7:30 a. m. y se extendió por una hora, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Morera Soto, este jueves.

Según el Pato, lo mínimo que les pide a sus hombres es entrega y está convencido de que el invicto de Herediano está próximo a caer.

Tras la charla de 15 minutos con la prensa, en la que también elogió a Hernán Medford, el estratega de la Liga se fue rápido a la cancha, porque quería ensayar algunas jugadas específicas con sus pupilos, no sin antes afirmar: "Ganarle a Herediano está cerca, ojalá sea este sábado".

-- ¿Habrá cambios para el partido contra Herediano?

Van a ser menos, ya vamos a ir buscando un once, yo creo que la mayoría de jugadores han tenido su oportunidad y uno tiene claro con qué jugador puede contar en diferentes circunstancias, pero creo que ya se los he dicho a ellos, la rotación ahora es mínima.

"Vamos a tratar de ir buscando una base sólida, fuerte, e irles dando partidos a ellos para que así el equipo vaya consolidándose un poquito más".

-- ¿Qué tan difícil es el juego cuando un rival tiene tantas alternativas, con tantos hombres, no solo en nómina de ataque, sino con diferentes características?

Heredia es difícil por la calidad de sus jugadores, la nómina que tiene es muy amplia, muy bonita, muy buena y es una virtud que ellos tienen, que sacan y que meten a cualquiera y que el nivel del equipo va a ser muy parejo y se va mantener muy bien.

"Por algo están de líderes, en solitario, pero en la cancha son once contra once hombres y yo creo que ahí pesa más la concentración, la actitud y la disposición de los jugadores que tengan dentro del terreno de juego que el nombre que tenga alguno de ellos".

"Por ahí vamos a tratar de hacer nuestro trabajo, sabiendo que al frente tenemos a un rival de mucho cuidado".

-- ¿Qué les ha pedido a sus hombres y qué actitud quiere ver el sábado?

Yo creo que lo mínimo que puedo pedir es entrega, es ganas, que corran, que metan y pues con la pelota, que jueguen.

"Yo creo que todos los futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense saben jugar, por algo están aquí, pero que tengan la personalidad y la calidad para dejarse la pelota cuando tengan que hacerlo".

"Cuando tengan que jugar de una que lo hagan, que haya un juego en conjunto, donde se vea bien el equipo y no que quiera lucir o sobresalir algún jugador individualmente".

"Estos partidos así, como contra Heredia, se ganan jugando en equipo y ellos lo tienen claro, que tiene que haber una gran concentración, una gran disposición".

-- ¿Qué significa enfrentar a Hernán Medford, un técnico que lo felicitó cuando supo que usted asumía a la Liga?

Me agrada cuando uno enfrenta a una persona con la cual uno ha compartido, como jugador, como compañeros en la Selección, y a pesar de que no nos vemos mucho, cada vez que nos vemos nos saludamos muy bien, nos hablamos bien y nos llevamos hasta donde se puede bien, porque casi no nos vemos.

"Es una persona a la cual aprecio mucho y cuando estuvimos en la Selección me ayudó mucho y es uno de los técnicos a nivel nacional con más éxito y yo creo que es un gran respeto para él, una gran admiración y hace que el partido sea bonito".

"Ni él ni yo nos ponemos en cuestiones de peleas o de querer figurar. Él y yo como entrenadores lo tenemos claro, la situación pasa por el equipo y yo creo que eso es lo principal, darle el lugar al equipo, que es el que tiene que ir y hacer las cosas bien, ir y resolver la situación dentro del terreno de juego, porque al final, lo que todos queremos es ganar para irnos metiendo poco a poco dentro de los cuatro clasificados".

-- Este miércoles compartió con Hernán Medford en una actividad, ¿se dijeron algo especial por el partido?

Estábamos hablando de que que si queríamos, intercambiábamos alineaciones de una vez y yo no tengo ningún problema, secretos no va a haber. Si usted se pone a ver las alineaciones de uno y el otro equipo, por lógica saca los once, tal vez fallará uno o dos de los que usted piensa que van a jugar, pero no son jugadores nuevos o extraños. Son de la nómina del equipo y que tal vez en partidos anteriores han jugado, entonces secretos no va a haber.

"Lo que sí estuvimos hablando es que esperamos que sea un partido agradable, bonito, vistoso y los dos coincidimos en que va a ser un partido duro, muy cerrado y de mucha exigencia en los dos equipos".

-- ¿Cree que hace falta alguien al lado de Jake Beckford que le dé más acompañamiento?

Hacemos un sistema con el que buscamos que el equipo tenga más presencia en ofensiva. Si se busca a un hombre mixto, depende del rival, porque ese mixto se te convierte ofensivo o defensivo y la intención mía es que el que esté más cerca de él, que en este caso ha sido (José Luis) Cordero, sea un jugador de más ofensiva y no tanto defensivo.

"La intención de uno es darle a la Liga esa ofensiva que siempre la ha caracterizado, que es un equipo que debe tener la batuta, manejar los ritmos del juego y yo creo que por las dos derrotas que llevamos no tiene por qué variar la situación de otro contención o de regalarle la iniciativa al rival. Al contrario, la intención con la que vamos para Heredia es buscar tener el manejo de la pelota y la posesión de la pelota y llegar al marco de ellos".

-- Si Hernán Medford fuera un jugador activo en este momento y estuviera libre, ¿usted le pediría a la directiva que lo contrate?

¿A Hernán Medford?... Claro, quién no quisiera tenerlo. Hernán cuando estaba activo era un jugadorazo y es que Hernán siempre ha estado en las mejores acciones del fútbol de Costa Rica, sin contar el Mundial de Brasil.

"Antes de eso él había estado en situaciones importantes del fútbol de Costa Rica, goles en Italia 90, en Japón y Corea, en el Aztecazo, en los momentos clásicos más importantes del fútbol. Con su experiencia, con la calidad y la capacidad que tenía, si estuviera activo y fuera libre a quién no le gustaría haber contado con un Hernán Medford en su planilla. Él era un jugador muy desequilibrante".

-- ¿Le gustó la dupla de Jonathan McDonald con Jamille Boatswain, o cambiará al trinitense por Yuaicell Wright?

Jamille no me desagradó con lo que hizo ante Carmelita, a pesar de que era uno de los pocos jugadores que no había salido de titular en ningún encuentro, lo hizo bien. Salió, buscó y envió pelotas al espacio, lógicamente por la falta de continuidad le pesó un poquito el partido, pero la actitud y la disposición siempre la tuvo. Es un muchacho que demostró que está para tomarlo muchísimo en cuenta.

"Yuaicell venía de una lesión, tenía pocos días de haberse incorporado a las prácticas del equipo y no estaba para meterlo de arranque. Inclusive, en el rato que entró yo lo vi un poquito ahogado porque tenía 22 días de no jugar y entonces eso hace mella en el jugador".

-- ¿Cambiará a Kurt Frederick por Cristopher Meneses para el sábado?

Yo creo que es hasta esta temporada que en Liga Deportiva Alajuelense hay una competencia leal en la banda izquierda. En años anteriores, había estado Meneses solo en esa posición y él se lesionaba y apenas volvía era titular de nuevo y siempre se improvisaba a alguien más.

"Ahora tiene competencia y por la lesión que tuvo, que estuvo mes y medio fuera, Kurt aprovechó la oportunidad y lo ha hecho bien y la gente lo ha visto con buenos ojos. La competencia está muy buena entre ellos dos por un puesto, no pierde uno la posibilidad de usarlos juntos como lo hicimos en Santos y yo creo que los dos andan físicamente bien, con ganas de jugar y al final es importante y bueno para la institución".

-- ¿El invicto del Herediano en el campeonato nacional y la seguidilla de partidos que tiene la Liga sin derrotar a ese club les mete presión o lo ven como un aliciente?

Yo creo que cada vez que uno enfrenta a un rival al que no le gana, ocurre lo mismo que cuando estaba invicto, que siempre decía que entre más partidos duremos sin perder, más cerca está la derrota. Creo que ganarle a Heredia está cerca, ojalá sea este sábado que viene, pero si por A o por B no se da, sigue cerca que la Liga rompa esa racha negativa que tiene contra Herediano de no ganarle.

"Por ahí esperamos el sábado hacer un buen partido, que se vea bien el equipo, que se vea con otra cara, con otra actitud y que podamos sumar tres puntitos para meternos de lleno entre los cuatro clasificados y tratar de no salir de ahí".

-- ¿Las derrotas de los últimos dos partidos se achacan a lo táctico?

Si le achaco las derrotas a la parte táctica nuestra o algunos errores específicos nuestros, le estoy quitando virtud al rival y creo que el adversario tiene su gran mérito, su gran virtud. Lo vimos contra Carmelita y ante Santos, entonces siento que mucho de lo que ha pasado en esas dos derrotas ha sido virtud del rival.

"Heredia es un equipo que tiene muchísimas virtudes, las cuales tenemos que tratar de contrarrestarlas, no darles los espacios para que ellos los aprovechen y por el contrario, aprovechar nuestras virtudes, nuestras condiciones, nuestras capacidades para hacerle daño a Heredia".