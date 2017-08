Badú: 'A Wílmer, Chunche y Miso les deseo la misma suerte que tuve en Alajuelense'

Redacción

Valdeir Badú Vieira se alegró en Alemania al enterarse de que Alajuelense nombró a Wílmer López como su nuevo técnico y que Jozef Miso y Mauricio Montero lo acuerpan como sus asistentes.

Apenas supo la noticia, el brasileño que gestó una época exitosa de la Liga al dirigir a los erizos en 1995 y 1996, aseguró que el León no puede estar ahora en mejores manos.

Él los conoce muy bien y sabe mejor que nadie el compromiso que los tres tienen con el club, porque son de esos que encarnan el amor a la camiseta, algo que se ha perdido poco a poco en la era moderna del fútbol.

"A Wílmer y también al Chunche y Miso les deseo de corazón que tengan la misma suerte que tuve yo en la Liga: la de encontrar los jugadores adecuados, en el momento adecuado, el apoyo del entorno y la inspiración", manifestó Badú a La Nación.

Para él, sus expupilos están ante una prueba de fuego, una de esas que se convierte en todo un reto, no solo para el entrenador y sus ayudantes, sino para los mismos futbolistas de Alajuelense.

DE INTERÉS: Crónica de un día muy diferente para jugadores y aficionados de Alajuelense

Y se refiere a que la primera exhibición de los manudos con el nuevo cuerpo técnico, integrado por los ídolos de la casa, será este domingo, a las 11 a. m., en un Morera Soto a reventar y contra el archirrival: Saprissa.

"Usted sabe cómo son las cosas en el fútbol. Un buen resultado y más en un clásico, puede cambiar toda una historia", apuntó Badú.

Recordó que cuando él llegó a Alajuelense, se topó con una sorpresa y es que el Pato desempeñaba una función que no era la indicada para él.

Tanto Jan Postulka como Enrique Vásquez lo ponían a destruir el juego rival, en lugar de que armara el fútbol de la Liga.

Curiosamente, a López le pasa algo similar como técnico, porque de una vez tomó la decisión de sacar de la contención a Kenner Gutiérrez para enviarlo atrás y que lidere la defensa.

"Wílmer es un estratega nato. En él, como jugador, me saltó a los ojos primero su forma de concebir el fútbol. Me he perdido sus primeros pasos, pues llegando a la Liga, él era titular. Lo tenían en papeles defensivos y me pareció, desde el principio, que él estaba para mucho más", recordó Badú.

Mencionó que había que verlo con el balón para percatarse rápidamente de las condiciones que tenía ese hombre que usaba el número 6 en el uniforme de Alajuelense.

"Su habilidad con el balón, su visión de juego se veía en cada jugada y me puse muy contento, ya que de pronto he comenzado a imaginarlo en funciones de creatividad. Lo demás, ya se sabe...".

Badú tampoco cree que el juego del Pato se deba a él.

LEA: Wílmer López posterga operación de cadera para dirigir a Alajuelense

"Intuición mía, no tanto, pues Wílmer estaba hecho para jugar así, como jugó conmigo... De todos modos, le sirvió la curta experiencia de defender".

Como hombre de fútbol, Badú considera que hay fórmulas que no fallan.

"Por lo que he visto siempre, los estrategas natos siempre se sienten bien dirigiendo, por qué, porque están en lo suyo. Podemos mencionar a Franz Beckenbauer, Carlo Ancelotti, Zico, Josep Guardiola, Luis Enrique, Frank Rijkaard y Johan Cruyff", apuntó.

Y agregó: "Sin broma, Wílmer lo tiene todo para ser un gran director técnico. La cuestión es si tendrá el equipo que necesita y el tiempo necesario. Ahí está el problema para todos los entrenadores".

Wílmer López siempre ha dicho que Badú fue quien llegó a darles libertad a los jugadores para que explotaran sus verdaderas virtudes, que fueran creativos, con buen manejo de balón, con pase a gol y con claridad en defensa y en ataque.

Justo lo que él pretende plasmar en esta Liga que se encuentra en el sétimo lugar de la tabla del Apertura, con cinco puntos en cuatro juegos, ocho unidades por debajo del líder, Herediano, que registra un partido más.

"Lo que pasa es que el entrenador no juega, pero él lo que mejor puede hacer, es hacer jugar a los suyos", citó Badú.

El Pato tiene muy presente que con ese técnico a quien considera un maestro, la Liga jugaba con alegría y lo hacía bien, contra cualquier rival.

"Lo de la alegría es mucho más importante de lo que creen los de afuera. Sin alegría no habríamos visto a Diego Armando Maradona, Pelé, Lionel Messi, Neymar ni al Pato López", acotó Badú.

Cuando supo detalles de cómo fue la primera práctica de la Liga a cargo de Wílmer, Miso y Chunche, el exseleccionador nacional dijo: "Así más o menos me venía imaginando que lo iban a hacer".

"A ellos les va a ayudar, seguramente, la credibilidad que tienen y en ese punto me llevan ventaja con respecto a aquella época, porque cuando yo llegué a Alajuela, no me conocía nadie".

Badú recalca que algo importante es que "más allá de la confianza, ellos también tienen el cariño de la afición. Las grandes creaciones de la civilización nacen de la motivación, ¿verdad?".

ADEMÁS: Fernando Ocampo: 'Quitar un entrenador no es fácil, pero los resultados hablan por sí solos'

Para empezar, el brasileño quiere enviarles un mensaje al Pato, Miso y Chunche.

"A mí me ha ido siempre bien con recordarles a los jugadores que la preocupación primera debe ser la de jugar bien... Ese es el mejor camino hacia el resultado".

El consejo lo tomarán en cuenta, así como aquella filosofía de Badú, que dice que el equipo que gana, repite.

"En aquellos tiempos era llamativo que la afición siempre empezaba por apoyar con cánticos al técnico, porque de arranque siempre escuchábamos todos el 'Badú, Badú, Badú'", había declarado el Pato.

Y con el llenazo garantizado para el clásico del domingo, no es de extrañar que el domingo, los cánticos de inicio sean para los tres ídolos: el Pato, Miso y Chunche.