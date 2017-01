Alajuelense vive su peor inicio de torneo desde 1978

Los rojinegros son coleros del Verano tras cinco fechas

Alajuelense se siente completamente a disgusto en el sótano de la tabla y aunque se promueve un proceso con Benito Floro, los números comienzan a preocupar a los erizos.

Según datos del periodista Christian Sandoval, los rojinegros tenían 14 juegos sin perder contra Pérez Zeledón. Además, desde hace 11 años no arrastraban ocho encuentros sin puntuar y este es el peor inicio de torneo de la Liga desde 1978.

Sandoval recuerda que hace 39 años, la temporada la inició Orlando de León como técnico de manudo. Eran 10 equipos y la Liga pasó toda la primera vuelta sin ganar un solo partido. De los primeros nueve juegos solo empató cuatro, hasta que ganó en la fecha 10, por 2-1 a Barrio México. Ese año la Liga peleó el no descenso y terminó de penúltima.

De 15 puntos posibles, el León tan solo suma una unidad, luego de perder contra Santos, Liberia, Herediano y Pérez Zeledón, y empatar en Limón.

"Estamos dolidos, la Liga es un equipo grande y no merece estar en esta situación en que está, pero la verdad es que nosotros somos los únicos responsables, no hay nadie más y tenemos que ponerle el pecho a las balas, cerrar filas y levantar cabeza porque no hay espacio para lamentarse, hay que trabajar y salir de esta situación", expresó el portero Patrick Pemberton.

Después de que Mauricio Vargas atajó en los primeros cuatro partidos del torneo y ahora que él retornó a defender la cabaña eriza, Pemberton asegura que los malos resultados se dan por detalles, por despistes que cuestan caro.

"Ustedes (periodistas) tienen que ser un poco más objetivos y ver que es un descuido en táctica fija el que nos está costando los compromisos. Nuevamente nos sucede y hay que prestarle atención porque los partidos se nos están yendo por esa vía, hay que asumir la responsabilidad y hay que levantar esto a como dé lugar", apuntó.

Alajuelense sigue estancado con un punto, mientras que otros rivales ya tomaron ventaja, en apenas cinco fechas.

"Preocupa mucho que se nos sigan alejando y la Liga no puede estar en una situación como esta, en esta posición, asumimos la responsabilidad y juntos vamos a sacar esto adelante. Pérez Zeledón llegó pocas veces, tampoco es que se quiera ver todo malo, porque ellos solo tuvieron una ocasión de gol y no aprovechamos, pero nosotros jugamos más", opinó Patrick.

Por su parte, el defensor Michael Umaña admitió que en este partido la Liga se vio más mal que en sus primeras presentaciones.

"Dejamos de hacer lo que se estaba haciendo y una jugada de balón parado nos cuesta el partido. Yo creo que no estamos escondiendo el mal arranque que estamos atravesando, pero somos responsables de eso y tenemos que salir adelante", indicó el zaguero.

Y añadió: "Es un mal arranque, no hemos podido ganar y eso está pendiente, pero ya llegará el momento de este grupo, seguiremos preparándonos, hay gente nueva, hay un proceso y no es fácil, pero somos conscientes de que estamos en Alajuelense y hay que ganar", apuntó Umaña.

Este sábado, la Liga recibirá a Cartaginés a partir de las 6 p. m.; antes del juego, los erizos presentarán a sus refuerzos.











