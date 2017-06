Enio Cubillo, el tico a cargo de las canchas del Pachuca

Cuando comenzó a empaparse sobre las tendencias europeas sobre campos de fútbol e infraestructura deportiva, Enio Cubillo no se imaginaba que el trabajo se le triplicaría.

Este socio de Alajuelense integra la Comisión de Infraestructura de la Liga y está a cargo de las canchas de los Centros de Alto Rendimiento (CAR) de los manudos en Turrúcares (Alajuela) y Guápiles (Pococí).

También comanda el proyecto de la instalación de la gramilla híbrida (90% natural y 10% sintética) en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Precisamente, lo hecho en el cuadro erizo le abrió las puertas para trabajar en el Pachuca de México, donde ejerce el cargo de Director de Mantenimiento del Centro de Alto Rendimiento y del Estadio Hidalgo.

El arquitecto recordó que al comenzar a ver la infraestructura de diferentes centros de entrenamiento, pensando en el proyecto que la Liga empezaría a construir, el destino lo llevó a capacitarse a México.

"Primero fui a Rayados, a Tigres (ambos de Monterrey) y luego vinieron las giras por Europa para ver los temas de infraestructura. Cuando entró Víctor Badilla a la Liga, él tenía muchos contactos en Pachuca", recordó Cubillo.

Hace un año, el conjunto erizo efectuó unos partidos de fogueo en suelo mexicano durante la pretemporada y él aprovechó para ir a inspeccionar las instalaciones de los tuzos.

"Son impresionantes, esa es la verdad. A nivel americano son de las mejores y no lo digo porque yo esté allá, sino porque efectivamente es así y lo digo con conocimiento de lo que ya he ido a ver".

En ese momento, lo que él buscaba era una retroalimentación de todo lo que ellos tienen para plasmarlo en el proyecto de Alajuelense.

"Por allá hacemos buena química con varias personas, nos preguntan qué es lo que estamos haciendo y les explico. Ahí surge el tema de que es muy interesante y ya sabían de los híbridos, porque es gente que ha estudiado en Europa", citó.

Eso coincidió con que el Pachuca también quería una transformación.

"En aquel momento fue solo un almuerzo en que estuvimos hablando y se siguió en contacto de que fuéramos enseñando lo que íbamos haciendo. Ese fue como el primer enlace y ya luego vino todo el tema del desarrollo de lo que veníamos haciendo".

Pachuca fue a Turrúcares. Cuando el actual campeón de la Concacaf vino a Costa Rica para enfrentarse al Saprissa, los personeros del Pachuca fueron a ver los avances del CAR de Alajuelense en Turrúcares.

"Ahí todo toma más seriedad, ya comienza a verse el trabajo realizado y a partir de eso comenzamos las visitas a México para hacer las inspecciones de campo, ver qué era lo que había, qué se podía mejorar, qué se puede hacer y hasta terminar ya siendo el director de todo el tema de canchas de la Universidad del Fútbol y del Estadio Hidalgo", relató el alajuelense.

Indicó que en Pachuca buscan perfeccionar todos sus procesos, sus roles de trabajo en una organización que da envidia y que va de la mano con los títulos que tiene y la estructura a nivel institucional que maneja.

"Una de las partes en la que les hacía falta profesionalizarse era en esta, también tuvimos buena química en cuanto a lo que uno les podía ofrecer y lo que está anuente a revisar y a ir innovando, porque no es quedarse en lo que ya hay, no es quedarse en las híbridas que ya se hicieron aquí", relató Cubillo.

Y agregó: "Es seguir intentando evolucionar, buscar, conocer más y hacer contactos porque hay que ir evolucionando a partir de lo que ya se hizo aquí en Alajuelense y lo que también se va a hacer allá".

Entre Costa Rica y México. El tico que hizo crecer en Turrúcares la primera cancha híbrida de América con la misma tecnología que usa el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, divide ahora su tiempo entre los rojinegros y los tuzos.

"En Pachuca tenemos seis o siete canchas naturales en el centro de entrenamiento y hay dos o tres sintéticas; estamos construyendo una nueva y vamos a hacer híbridas también, entonces se está dando todo ese cambio".

Destacó que más que ver una nacionalidad, lo que Pachuca busca son personas con calidad para perfeccionar sus esquemas sin importar si usted es de Costa Rica, Holanda, Bélgica, España o de otro país.

"Lo que quieren básicamente es buscar lo mejor en cada campo y lo que estamos buscando en Pachuca es que en la Universidad del Fútbol y en el Estadio Hidalgo estén las mejores canchas de México".

Cubillo es el director de Turf Managers Special y afirma para que para estar entre Costa Rica y México sin descuidar ninguno de los proyectos, una de las ventajas es el grupo de trabajo.

"Se ha hecho una buena sinergia entre todas las personas que estamos trabajando en el proyecto y yo siempre lo he hecho, al final de cuentas no es Enio Cubillo el que termina haciendo el proyecto, sino que hay muchas personas. Desde el que agarra la pala para poner la arena, todos merecen el reconocimiento".

Admite que hace dos o tres años tal vez no se veía en la posición en la que está hoy.

"Hay que tomarla y asumirla como el reto que es, porque al final de cuentas lo que va a hablar es el trabajo que se haga. Yo podré decir que sé o que no sé, la gente también, pero el trabajo y lo que termina viéndose es lo que va a decir si se sabe o no", subrayó.

En actualización constante. Él es del criterio que cada diez años hay que renovarse en conocimientos y que quien no lo hace, se queda obsoleto.

"Esto es una búsqueda continua de nuevos procedimientos. Al final de cuentas, todo está inventado, uno no está inventando nada, lo que uno quiere es innovar y hay que tropicalizarlo, porque muchas de estas tendencias son europeas y allá las facilidades son más de las que podemos tener aquí".

Como parte de esa necesidad de actualizarse en cuanto a sistemas híbridos, Cubillo viajó el miércoles a Inglaterra para visitar los campos del Tottenham, del Arsenal y también estuvo presente en Cardiff, en la final de la Champions League entre Real Madrid y Juventus.

"Yo tengo una cosa muy clara, yo no lo sé todo, pero tal vez en mi celular tengo un montón de contactos con los que puedo llegar a conocer de todo. Con todo el respeto para esa profesión yo no voy a terminar siendo un agrónomo, yo quiero ser un manejador de toda la infraestructura deportiva y no háblese solo de campos, porque hay que adquirir conocimientos de muchas cosas como luminarias, conceptos de fútbol, porque va de la mano con qué quieren los técnicos, qué tipo de fútbol quieren trabajar, qué quieren hacer y realmente es ir buscando innovar".

Diseño en el césped. Hace pocos días, John Ledwidge difundió en redes sociales unas imágenes de la cancha del Bournemouth, de la Premier League, donde se exhibe un corte especial en el que se plasma en el césped el escudo del equipo.

Cubillo le siguió la pista y esa idea tuvo buena repercusión tanto en Alajuelense como en Pachuca.

"Resulta que cuando se vienen las nuevas tendencias, los diseños en los campos, uno se pone a ver que ya conoce a alguien que puede hacer ese enlace entre una empresa y otra, o que ya alguien oyó de uno por los trabajos que viene haciendo y las puertas se van abriendo, son nuevos retos", citó.

Además, señaló: "Ya el resultado se tiene en Inglaterra y si uno quisiera innovar con algo estará en los ojos de todo mundo, porque esto es muy mediático, si al Morera le terminamos haciendo un diseño diferente, todo el mundo va a quererlo".

Mientras que el Morera Soto está en la cuenta regresiva para convertirse en el primer estadio de América con una cancha híbrida con los últimos estándares de la tecnología europea, todo hace indicar que el Pachuca seguirá los pasos de la Liga.

"Estamos en el proceso de empezar a explorar todas esas cosas. De momento, la gramilla del Estadio Hidalgo es natural, la estamos trabajando, con cortes, estamos empezando a traer maquinaria de Inglaterra, estamos comenzando con ese proceso de adaptación y obviamente una de las opciones es terminar con una gramilla híbrida", indicó el costarricense.

Añadió que si mañana sale un nuevo sistema mucho mejor, hay que seguir evolucionando de la mano con la misma tecnología.

"Hoy en día esto es lo mejor, mañana no sabemos si va a salir algo más, porque la competencia estará buscando qué mejora", finalizó Cubillo.