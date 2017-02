Al volante alajuelense José Luis Cordero lo frenan a punta de golpes

Es el jugador al que le cometen más faltas en el Verano

Al salir del camerino, José Luis Cordero caminaba con dificultad por los golpes recibidos en el partido que Alajuelense ganó (0-2) ante Carmelita.

Estaba contento porque marcó un gol desde el manchón blanco y porque asistió a Allen Guevara para que el Cusuco también anotara, pero las molestias eran más que evidentes.

A Cordero le dolía todo el cuerpo. Los verdolagas le cometieron ocho faltas y aunque ya él está acostumbrado a que en este Verano lo frenan a punta de golpes, este miércoles fue el día en que el volante rojinegro sufrió más.

"Yo creo que este es el partido en el que me han golpeado más fuerte, en los otros partidos sí he recibido golpes, pero los que recibí este miércoles fueron más fuertes, me impiden un poco caminar con normalidad", confesó Cordero.

Según las estadísticas de La Nación, el erizo es el futbolista al que más golpean en este campeonato, pues le han cometido 32 faltas en nueve partidos.

Eso indica que en promedio, Cordero recibe 3,5 faltas por juego, más del doble de las que le hacen al saprissista Marvin Angulo (1,6), quien este miércoles se lesionó y al parecer podría estar fuera de las canchas durante un mes, según informó Carlos Watson de forma preliminar.

El 10 de Alajuelense cree que ya es hora de que lo protejan más, porque no quiere correr con la misma suerte de Angulo. Sin embargo, eso tampoco lo va a limitar, porque él siente que va creciendo en su juego.

"Habría que ver si me pueden ayudar con eso, que me cuiden en la cancha un poco más, pero no pasa nada, estamos anuentes a recibir todo este tipo de golpes", mencionó.

Cordero confiesa que como tiene un carácter sereno, eso ayuda a que no se salga de las casillas, pero que en parte, eso puede incidir para que los rivales se excedan en aplicarle un marcaje brusco.

"Estoy adolorido por los golpes que recibí, pero tranquilo, porque sé que tengo que manejarlo con mucha paciencia, con mucha tranquilidad y sé que van a llegar más golpes", citó.

Y agregó: "Yo siento que me golpean más ahora, pero tengo que manejar todas esas situaciones y controlarme, sé que estoy en capacitad para hacerlo y eso no me preocupa, sé mi temperamento y no pasa nada, pero sí he recibido muchos golpes en estos partidos y ya los que tienen que tomar acciones tomarán las acciones adecuadas".

Como el primer equipo de Alajuelense tuvo libre este jueves, José Luis Cordero cree que el descanso le sentará bien para recuperarse y no perderse el partido de este sábado, a las 5:45 p. m. contra San Carlos, en el estadio Alejandro Morera Soto.

"Va a ser un partido muy complicado, San Carlos va a venir a hacer un juego inteligente y nosotros tenemos que poner en práctica lo que hemos hecho en todos estos juegos, porque hemos hecho buenos partidos, pero los resultados no nos han acompañado", finalizó el creativo.











