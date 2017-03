En Alajuelense se proponen premiar fidelidad de su afición con triunfo ante Saprissa

Clásico es este sábado a las 6 p. m.

Los jugadores de Alajuelense se sienten en deuda con su gente, porque a pesar de que el equipo no gana el título desde el Invierno 2013, en este Verano el aficionado retornó al estadio.

Con las posibilidades de clasificar prácticamente anuladas, en la Liga quieren premiar la fidelidad de sus aficionados con un triunfo ante Saprissa, este sábado a las 6 p. m. en el Alejandro Morera Soto.

Según el último reporte de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), la Liga es el segundo equipo que presenta mayor asistencia a los estadios, superado por su archirrival, Saprissa.

A los morados se les consigna una recaudación de ¢159,8 millones (con presencia de 94.622 personas), mientras que a las arcas de Alajuelense ingresaron ¢73,5 millones (64.093 personas).

Los erizos apostaron desde el inicio por abaratar los precios, innovar con promociones como el paquete familiar, que por ¢5.000 ingresan dos adultos y dos niños, y aumentaron la cifra de socios.

Y para este clásico, la venta de entradas no calienta.

Alajuelense apenas ha recaudado ¢10 millones, pero su intención es lograr al menos ¢60 millones.

"No sé si la gente va a venir o no, yo sé que la afición tiene razones para estar molesta porque las cosas no nos salen, uno entiende la frustración porque uno también se frustra, pero vamos con todo en este clásico porque queremos regarle un triunfo en el clásico a nuestra gente", mencionó el volante Allen Guevara.

Y agregó: "Cuando no se dan los resultados siempre hay tristeza, pero quedan algunos partidos que hay que ganar, por el orgullo y porque aún podemos buscar el tercer lugar de la tabla general".

Según el volante, ni los mismos jugadores encuentran respuestas a lo que pasa.

"Hemos tratado de hacer todo lo posible, juega bien, pero al final no se hacen las anotaciones. Hemos demostrado madurez y que tenemos ganas, pero no nos alcanza. Ahora viene este clásico, ya no tenemos ningún tipo de presión y queremos ganarle al Saprissa".

Alajuelense suma cinco clásicos sin derrotar a los morados. La última vez que la Liga venció a los saprissistas fue en las semifinales del Verano 2016.

En esa serie, los rojinegros se impusieron en los dos juegos, pues ganaron 2-0 en Alajuela y 1-3 en Tibás.

"Lo que pasa es responsabilidad nuestra, sabemos que si el equipo gana la gente se va a acercar, somos conscientes de las cosas y les ponemos el pecho, sabiendo de que tampoco le vamos a echar tierra a este equipo que ha hecho cosas buenas que no se habían hecho en torneos anteriores y hay que rescatar que el equipo juega bien, crea ocasiones y lo que falta es el último pase", analizó José Luis Cordero.

Para él, este sábado se verá a una Liga con mucha hambre de triunfo.

"Los clásicos se ganan y qué mejor que jugarlo acá en nuestra casa y esperando en Dios que podamos ganar, porque con eso nos podemos quitar muchas cosas de encima; los clásicos se ganan, independientemente del momento que estén pasando los equipos", añadió el 10 de la Liga.











