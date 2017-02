Alajuelense estrenará pronto el complejo donde nacerán sus estrellas

Avanza primera etapa del Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares

Turrúcares

Alajuelense construye su Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares con la idea de fortalecer las ligas menores y que en un futuro cercano, el grueso de su nómina sea hecho en casa.

"Eso tiene una gran cantidad de ventajas por un tema de identidad y en ese contexto, un grupo de asociados se unen y dicen que hay un terreno que lo ponen a disposición de la institución para el desarrollo deportivo", citó el presidente de la Liga, Fernando Ocampo.

La primera etapa del proyecto implica la construcción de cuatro canchas híbridas (90% natural y 10% sintética) y dos gramas artificiales, de las cuales, cinco tienen una extensión de 105 metros por 68 metros y una sintética mide 100 metros por 50 metros.

La fase inicial del proyecto se encuentra a un 25% y en Guápiles ya opera la otra sede.

"Ya hay una cancha híbrida que podría usarse dentro de unas dos semanas y con eso estamos innovando en América con lo que se usa en Europa", dijo el directivo rojinegro Joseph Joseph.

Enio Cubillo, encargado del proyecto e integrante de la Comisión de Infraestructura va todos los días a Turrúcares para supervisarlo.

"En seis meses podemos ver un proyecto muy avanzado, ya con las seis canchas y empezaremos a ver la otra etapa, con el tema de edificios, instalaciones y demás, pero lo principal que ya pronto se les darán horas fútbol a los muchachos aquí", apuntó Cubillo.

Él explicó que la ventaja que se tiene con la cancha híbrida es que amplía hasta siete veces la cantidad de horas uso.

"Con la cancha híbrida lo que hay que tener cuidado es con la parte sintética y vamos a tener las maquinarias necesarias para ese mantenimiento, porque una cancha de estas puede tener una vida de hasta 10 años".

La tecnología híbrida es la que usa el Real Madrid tanto en Valdebebas como en el Santiago Bernabéu y la Liga cuenta con la asesoría de los merengues.

"Por día, a una cancha de estas se les puede meter hasta siete horas de entrenamiento y lógicamente que el manejador de los campos debe tener mucha coordinación con la parte deportiva", destacó Cubillo.

Eso en el sentido de que si en algún momento en un sector de la cancha no se puede entrenar porque hay que darle cierto tipo de mantenimiento, pueda hacerse sin que el equipo entrene.

"Imagino a Benito Floro parado ahí, con Mauricio Montero en una cancha, Wílmer López en otra, Cristian Oviedo en otra y Carlos Castro en otra, porque el sueño de la Liga es que haya una definición de estilo de juego, que todos los equipos de la Liga jueguen a lo mismo", manifestó Fernando Ocampo.

Y el jerarca rojinegro agregó: "El sueño es que en diez años la Liga no ocupe traer gente de ningún lado y que más bien esté exportando futbolistas, porque al final de cuentas, esto nos hace ser más agresivos en la formación de jugadores".

Ninguna de las canchas se empozará

Esa primera cancha híbrida verde que tanto llama la atención desde la Ruta 27 le demuestra a la Liga que no se equivocó al atreverse a innovar y adquirir la tecnología que usan los mejores clubes de Europa en cuanto a gramillas.

"Tenemos algo a nivel FIFA cinco estrellas. La capa de arena absorbe todo el agua para llevarla a los drenajes que los tenemos posicionados a cada seis metros, entonces realmente no vamos a tener problemas de que se empoce el agua, con la cantidad de lluvia que hay en esta zona", explicó Enio Cubillo.

Ese sector también se caracteriza por el calor.

"Hay estudios del viento, el sol, el agua y realmente nos ha dado muy buen resultado, el césped se ve a simple vista que ya está aclimatado y con lo que tenemos hoy no hay nada que envidiarle a las gramillas que tienen en los equipos de primer mundo en Europa".

Explicó que la lluvia en Turrúcares más bien ayuda.

"El césped termina teniendo estrés por sombra o dependiendo del tipo que sea. Nosotros usamos el bermuda que es el tipo que se da para este clima, no es tan malo para la sombra, por así decirlo y, es muy fuerte con respecto a la luz", acotó.

La Liga compró maquinaria para el mantenimiento de las canchas

Enio Cubillo asegura que en la Liga no solo se preocuparon por innovar con las canchas de primer mundo, pues lo que quieren es que su vida útil perdure por mucho tiempo.

"Desde Inglaterra viene toda la maquinaria para atender el Centro de Alto Rendimiento, al nivel de los grandes clubes de Europa. Las máquinas que se compraron fueron avaladas por el Real Madrid y ahora tuvimos contactos con gente del Arsenal, Tottenham, Liverpool en donde uno hace las consultas y comparte conocimientos con ellos y toda la herramienta que viene para acá está apta para darle el mantenimiento", detalló.

Comentó que la ciencia está en darle cariño a las canchas, estando pendiente de los cortes, el mantenimiento, los nutrientes y hasta ver si hay una plaga, que sería normal, por ser una zona de mucho calor, tierra y polvo.

"Hay que estar atentos a cuáles zonas hay que meterles un poquito más de nutrientes, de agua o estar con el corte constante. La altura del césped que se usa en una cancha es entre 21 y 25 milímetros. Eso depende mucho del entrenador, de lo que quiere el equipo, de si quiere una cancha rápida, si quiere que la mojemos para que sea muy rápida, o si más bien quiere desgastar al rival".

Mencionó que si el rival es muy veloz y el técnico quiere desgastarlo, la estrategia es dejar más alto el sacate para que la cancha se haga más lenta.

"Ya eso son cuestiones de mantenimiento, en donde como le digo, vamos a traer toda la maquinaria. Una de las cosas que dijo el instalador que vino de Italia es que la realmente la ciencia no está en ponerla o no ponerla, sino en saber ponerla y saber mantenerla, porque si no, en cuestión de seis meses se va a tener una cancha totalmente dañada".

Las renovaciones que se hacen del césped cada año implican que quien las realice tenga conocimiento.

"Eso va muy de la mano con la instalación para no dañar la parte sintética y que usted pueda regenerar todo el tema del sacate, que es bondadoso, porque usted lo corta y él va a volver a crecer y cada vez que usted lo corta va a crecer con mucha más fuerza, entonces todo va de la mano con el momento de la instalación", citó Cubillo.

Relató que con las canchas sintéticas a veces se piensa que ahí se puede jugar las veces que sea y que no pasa nada, lo cual es un error.

"Esa es una cultura equivocada que se tiene porque hay que darles mantenimiento para que el pelo siempre esté levantado y no sufra para poder alargar su vida útil; con la cancha híbrida lo que hay que tener cuidado es con la parte sintética, tener las maquinarias necesarias para no dañar la parte sintética y estamos hablando que una cancha de estas puede durar de cinco a diez años, todo depende del mantenimiento que se le dé".

Todos los materiales están listos y esa es una ventaja.

"Aquí ya contamos con todo, vemos los rollos de las canchas sintéticas, los de las canchas híbridas, en estos días nos llegaron los marcos, que hay fijos, móviles, con rodines y de diferentes tamaños según las edades y los tipos de ejercicios que quieran hacer".

Un complejo autosostenible y de fácil acceso

El presidente de la Liga, Fernando Ocampo reseñó que construir un Centro de Alto Rendimiento no es un proyecto fácil y no solo por la inversión inicial, sino por los retos del mantenimiento.

"Las canchas son como una mesita de pool, uno las ve que son una belleza y eso requiere un mantenimiento, entonces estamos trabajando en una estructura de costos que va a pasar no solo por las escuelas de fútbol que generan recursos, sino por el alquiler de las canchas sintéticas y que generen recursos para que sea autosostenible, que es un poco lo que nosotros estamos buscando", afirmó el jerarca.

Ocampo también indicó la idea es que ese complejo no se convierta en el cuartel de entrenamiento exclusivo de la Liga, pues se pretende que clubes extranjeros puedan realizar su pretemporada ahí.

"Eso sería una gran cantidad de beneficios para nosotros, traer equipos, el roce, que juguemos amistosos y es una fuente de ingreso para el proyecto, que está bien ubicado, de fácil acceso, cerca de los hoteles alrededor del aeropuerto y parte de lo que haremos es invitar a equipos a que vengan a hacer la pretemporada a Costa Rica", aseguró.

Informó que hará algunas gestiones para que el tren llegue ahí, porque "es el mismo tren de Belén que llega a Turrúcares y pasaría al frente, eso es una gran facilidad para mover a muchachos de San José al Centro de Alto Rendimiento".

Añadió que se trabaja en conseguir otras opciones para trasladar a los muchachos del centro de Alajuela hacia Turrúcares.

"Esperamos que poco a poco, toda la operación deportiva se vaya trasladando, que la gran parte de entrenamientos sean ahí para tener la posibilidad de estar desarrollando equipos simultáneamente".

Para él, Benito Floro juega un papel fundamental por los contactos que tiene.

"Yo sé que en el fútbol la inmediatez es un tema central, pero aquí es una apuesta hacia el futuro. Vamos a tener la mejor cancha de Centroamérica pronto, no solo en el estadio, sino que las mejores canchas de Centroamérica estarán en Alajuela".

Ocampo considera que aquí se pondrá a prueba la creatividad, para montar campeonatos y campamentos atractivos para menores.

"Parte de la forma de que convencer a Benito Floro de que viniera fue con este proyecto. Claro que tenemos que estar metidos en el campeonato y que tenemos que ganar, pero si uno quisiera ver esto como un proyecto de institución, esto es el futuro de la Liga y además, habrá un gran parqueo".

Y agregó: "A veces hay muchachos que vimos en Upala, que vimos en Santa Cruz y entonces poco a poco estableceremos estructuras de campamentos para que vengan unos quince días con Benito Floro y los demás entrenadores y regresan a sus casas, pero así se les van dando seguimiento".

Otro punto que le agrada el presidente manudo es que el Centro de Alto Rendimiento libera espacio en el estadio.

"Ahí vamos a poder hacer otro tipo de cosas, porque sigue estando la idea del museo que debe estar listo para el centenario, con todos los trofeos, ahí tenemos los tacos de Alejandro Morera Soto, hay un montón de cosas, pero lo que no hay es espacio, porque se metieron las tres canchas atrás".

¿Y cómo se harán los entrenamientos a puerta cerrada?

Desde que Benito Floro asumió la dirección técnica de Alajuelense, todas las prácticas han sido a puerta cerrada.

El pasado 20 de febrero, tan solo se permitió un periodo de 15 minutos para filmaciones y fotografías, a las 5 p. m.

Así que una de las inquietudes es cómo hará la Liga para no revelar sus secretos, si desde la Ruta 27 se observa todo el complejo.

"Dentro de lo que hemos viajado a ver los centros de entrenamiento, como la referencia del Real Madrid, simplemente se colocan vallas altas, donde usted puede tapar el entrenamiento, por así decirlo y, eso lo que nos va a generar es más publicidad", respondió Enio Cubillo.

Y puso como ejemplo lo que pudo observar en Valdebebas.

"En el Real Madrid ellos colocan a la prensa siempre de un lado en un mismo sector y al grabar sale la valla alta que puede tener seis o siete metros y que está vendida a dos o tres de los patrocinadores principales y eso es plata".

Alajuelense también pretende adoptar ese esquema, para que el equipo se entrene tranquilo, sin que nadie piense que lo están viendo o que los están espiando desde afuera.

"Van a poder entrenar con toda calma y eso nos va a generar espacios comerciales para poder tener más ingresos".











