Bryan Jiménez ya no piensa en el goleo, sino en aportarle a Alajuelense

Bryan Jiménez no sabía lo que sentía la noche de este miércoles, luego de que Alajuelense y Limón empataron 2-2 en el Estadio Alejandro Morera Soto, y que él fue el autor de los goles manudos.

Yitan estaba muy cansado por el esfuerzo que hizo en el que fue su mejor partido hasta el momento con la Liga, contra Limón, también tenía el sinsabor de que el resultado (2-2) le aguó la fiesta, pero en lo personal, no podía ocultar la satisfacción de que marcó un doblete.

Pese a que fue la principal figura de los erizos, Jiménez se mostró muy maduro a la hora de conversar con los medios de comunicación que lo esperaron por más de una hora.

Esta vez su discurso fue muy mesurado, muy distinto al que pronunció el 7 de enero, cuando el atacante de 20 años debutó en la Primera División, contra Santos, falló dos opciones de gol y afirmó que él sería el goleador del Torneo de Verano con 15 perforaciones.

Aunque acaba de anotar con un cabezazo y la pierna izquierda, el liguista que vive en Escazú estuvo muy ecuánime y más bien admitió que lo que pronunció aquella ocasión fue producto de la inexperiencia.

"Llevo tres goles, la semana pasada expliqué que esa cifra de los 15 goles yo la dije, pero era mi primera entrevista y ahora pienso diferente, ahora pienso para el equipo, pienso anotar los goles que me queden, ya esa cifra no la veo, ya eso lo olvidé, fue un tema pasado y no le hice como mucha mente", mencionó Jiménez.

Y agregó: "En el primer partido di unas entrevistas que no tenía que dar, por ahí los líderes me respaldaron, el profe, todos, somos una familia y ahora estoy más maduro, con más ritmo de juego que eso es importante y estoy aportando bastante".

La alegría de anotar no la cambia por nada, pero Yitan ya terminó de comprender que lo colectivo es lo primordial.

"Eso ya lo dejo de lado, si me toca hacerlo, bien; pero igual están Nino (Rojas), Mac (Jonathan McDonald), cualquiera que anote. Estamos en esta institución y todos trabajamos para lo mismo, si me toca ser el goleador bienvenido sea y si no, aportar nada más".

De ellos tres, Jiménez es quien registra más goles, porque el chileno suma un tanto y McDonald aún no concreta.

"A Mac no le han quedado las bolas que me han quedado a mí, él es un profesional que sabe mucho de eso, sabe que todavía falta bastante torneo y no creo que se quede en cero, la verdad", opinó Jiménez.

Inclusive, cuando marcó su segundo gol ante Limón, el cachorro tenía dos opciones de pase, pero optó por culminar la jugada él y acertó.

"Cuando yo arranco veo que va Mac solo, pensé en dársela, pero pensé en que no, porque frente al marco un delantero tiene que definir y había trabajado bastantes horas extras en definición para pegar esa bola cruzada y tenía que hacerlo o hacerlo; en mi mente estaba el gol y por dicha así se dio", relató.

Según Yitan, una cosa es jugar en el Alto Rendimiento, donde él era el goleador, y otra hacerlo en la Primera.

"Es una diferencia muy grande, por la presión, por todo, la gente y eso pesa un poquito, en el Alto Rendimiento jugaba de nueve, ahora soy un extremo, la vez pasada jugué de nueve e hice un gol y estoy contento; a seguir mejorando".

Jiménez actuó 75 minutos ante Limón y salió de la cancha en camilla, sustituido por Steve Garita.

¿Qué fue lo que pasó? En resumen, el delantero asegura que estaba fundido por el esfuerzo que hizo.

"Había corrido mucho, como que me quise arratonar, intenté seguir, pero no pude, golpeado no, por dicha".

Recalcó que cada día ha sido un aprendizaje para él.

"McDonald y todos los jugadores me hablan bastante en las concentraciones, hacemos reuniones y llegan compañeros a hablarme, a motivarme, cuando salgo titular o entro de cambio, y por ahí aprendo un poco de todos".

Contó que Benito Floro lo felicitó por su labor, pero que también le dijo que debe seguir mejorando.

"El trabajo extra marca la diferencia, he trabajado bastante y yo les había dicho que la misma ansiedad y los nervios del primer partido, del debut, no lo supe manejar y ahora después de los primeros partidos estoy mejorando eso", citó.

Y agregó: "Estoy demasiado contento, para eso trabajo muy duro, el profe me decía que los goles iban a caer, cayeron, no se nos dio el resultado, pero seguimos trabajando para el fin de semana".

Lo que Jiménez lamenta es que el triunfo se le sigue negando a la Liga.

"No ganar inquieta bastante, nosotros trabajamos muy bien y se nos va un partido en el último minuto, ya lo teníamos manejado, el control estuvo difícil, con diez hombres, pero se nos fue en el último minuto".

Sin embargo, insiste en que todos en la Liga trabajan bien.

"Tenemos un poco de mala suerte, en la última jugada le hacen una falta a Mac y no la pitan, después tres tiros de esquina, el que la saca es el de Limón, ya vimos el video y por ahí pita otra vez tiro de esquina y viene la mala suerte de que nos anotan".

Para este sábado a las 6 p. m., Alajuelense recibirá a Liberia y los erizos continúan obligados, porque luego de 13 fechas suman 14 puntos.

"Todos los equipos vienen a jugar un partidazo en la Liga, todos quieren ganarle a la Liga y es un rival complicado, pero vamos a trabajar para sacar los tres puntos", finalizó Bryan Jiménez.

El día en el que McDonald le jaló las orejas a Yitan

Una de las anécdotas que Jonathan McDonald guarda de este Verano es la cara que puso cuando se enteró de que Bryan Jiménez había dicho que marcaría 15 goles en este torneo.

"En realidad no tengo la costumbre de leer o ver medios de comunicación, escuché un comentario en el camerino, pregunté, me enseñaron la nota y pensé vamos a darle unos días para que se calme y después le dije 'Bryan, huevón, venga acá, tenemos que hablar', porque fue así, con esas palabras", contó McDonald.

Después de eso, trató de que el futbolista de 20 años que tanto lo admira le pusiera mucha atención a sus palabras.

"Le dije: 'Te estás matando solo, te estás poniendo una presión que no la tiene que llevar usted, usted tiene que entrar a jugar, a disfrutar, la presión nos la deja a los más experimentados, si empezás a meter y meter goles y alcanzás la meta, buenísimo, pero si no, la gente va a empezar a hablar'".

Mac le insistía a Yitan en que tenía que estar tranquilo e ir juego a juego y disfrutar.

"Hace poco salió y dijo que se había equivocado y es una presión que a veces uno se autoimpone y yo le dije que revise las entrevistas que yo he dado, nunca en la vida he dicho que voy a meter 15 goles o que voy a ser campeón goleador, es mantener perfil bajo, porque entre más se hable, más te ponen la mirada los defensores rivales".

Él le hizo ver que se estaba exponiendo, porque esas palabras daban para que los mismos defensas de otros clubes lo comiencen a molestar y a tratar de sacarlo de sus casillas durante los partidos.

"Son cosas que hay que llevar con calma, le ayudó y eso me llena de alegría, saber que le puedo ayudar a un muchacho que estuvo a punto de irse de Liga Deportiva Alajuelense en liga menor y al final se quedó y está dando muchísimos frutos y feliz por él", apuntó Mac.

Además, apuntó que es normal que a nadie le gusta que lo estén regañando o que le llamen la atención por todo y que tampoco se trata de eso.

"Trato de aconsejarlo, hablarle, decirle que muy bien esto y lo otro, también jalarle las orejas, en su momento me tocó a mí de que me aconsejaran, me regañaran, de que uno a veces sentía de que ya viene otra vez... pero uno entiende después de que es por el bien de uno".











