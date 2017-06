Alajuelense explora vender el Morera Soto a municipio para construir nuevo estadio

Alajuelense planea construir un nuevo estadio, por lo que explora la opción de vender su sede actual, el Alejandro Morera Soto.

Por ello, Fernando Ocampo, presidente del club, asistió a una audiencia ante el concejo municipal de Alajuela la noche del martes.

Ahí reveló algunos detalles del proyecto y les dio a los regidores la posibilidad de que el ayuntamiento compre el Morera para que sea estadio municipal y para que construya ahí el edificio municipal, pues el municipio alquila una sede luego de que el terremoto de Cinchona, del 8 de enero de 2009, dañó severamente el anterior.

Ocampo dijo que se trata de un proyecto exploratorio, pues deben ver la viabilidad económica para presentárselo a los socios, e insistió en que el objetivo es establecer todo un plan con la municipalidad para garantizar que el estadio actual va a permanecer.

Enfatizó que si no se concreta el proyecto con el ayuntamiento, no se hará, pues ellos no están poniendo el estadio a la venta para cualquier empresa o persona.

Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, aclaró que el proyecto está en una etapa inicial y que el concejo le encomendó la tarea de seguir adelante en las conversaciones con los rojinegros.

"Plantearon el proyecto de una eventual construcción de un nuevo estadio y la posibilidad de que la Municipalidad valore una eventual compra de los terrenos actuales para tener el estadio municipal y construir el edificio municipal. Fue un planteamiento general y no se tomó ningún acuerdo", dijo Thompson.

El alcalde dijo que ni siquiera se habló de montos económicos y que Ocampo fue claro en que todo depende de que la asamblea de socios apruebe el proyecto.

"(La celeridad del proyecto) dependerá mucho de cuando hablemos de montos y la posibilidad real de la Municipalidad", expresó Thompson.

Ocampo no reveló los posibles lugares en que podrían construir el nuevo estadio, aunque descartó que fuera en el Centro de Alto Rendimiento que tiene Alajuelense en Turrúcares, indicó el alcalde.

Alajuelense convocó a una conferencia de prensa hoy a las 9:30 am para hablar sobre este tema.

Uno de los problemas del Alejandro Morera Soto es que no tiene espacio para ampliarse, además no cuenta con zona de estacionamientos.