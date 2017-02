Opinión: Arbi-ultrajes

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Los errores (horrores) arbitrales estuvieron a la orden del día las primeras fechas del Verano, para mermar en las jornadas 4 y 6... ¡Y luego volver con fuerza!

En la fecha 1, Hugo Cruz anuló gol legítimo del florense Keyner Brown. El error no sacó sollozos en el Team porque ganó, pero los heredianos explotaron tras el 1-1 contra Belén, debido a otra invalidación injusta por supuesto fuera de lugar del Tanque Castro.

En el mismo choque, el juez Adrián Chinchilla no vio que un tiro libre de Jordan Medina fue sacado de adentro por Daniel Cambronero y, para colmo de males, le sacó dos tarjetas amarillas al belemita Randy Taylor... ¡y no lo expulsó!

Saprissa fue perjudicado en San Carlos, cuando Jefrey Solís no sancionó como penal una mano clarísima de Cristian Montero en el área, pero ese día Fabricio Ronchetti agredió a Jorge Ramírez y no pasó nada. La S fue favorecida contra la U: Allen Quirós no sancionó evidente sujeción de Heiner Mora sobre Seemore Johnson (penalote), y el gol decisivo, de Daniel Colindres, nació de una infracción de este último sobre Bryan Vega.

En la fecha 2, Juan Gabriel Calderón dejó de sancionar no uno, sino dos penales a favor de Cartaginés ante Carmelita. Siguiendo con las penas máximas, una mal señalada por Adrián Elizondo perjudicó a los Toros del Norte en Guápiles. En cambio, una que sí era a favor de Pérez Zeledón ante Liberia no fue pitado por Henry Bejarano.

Fecha 3: Bejarano concedió golazo al guapileño Leonardo Adams (en offside ) y el empate rojiamarillo cayó vía penal inexistente; fecha 4: ¡sin mayores reclamos!; fecha 5: el gol del triunfo sancarleño sobre Carmelita fue producto de un penal mal señalado por Walter Quesada; en cambio, el que sí era, a favor de Limón contra la S, no fue sancionado por Andrey Vega; fecha 6: ¡sin dramáticas incidencias!; fecha 7: recaída. En el UCR vs. Herediano los dos fueron privados de un penal legítimo por Calderón, pero lo sufrido por Santos fue de pesadilla: dos guapileños fueron derribados en el área morada y Ricardo Montero se tragó el pito (¿Es prohibido sancionar penales en Tibás en contra del Monstruo?); fecha 8: Robo (así calificó Giacone el penal pitado contra PZ que le dio la paridad a Cartaginés). La bola le pegó en la cara a Lucas Meza y Solís señaló el punto trágico. Y el florense José Leitón le anotó a San Carlos tras doble control con la mano no visto por Elizondo. ¿Qué nos deparará la fecha 9? (Da miedo preguntar).