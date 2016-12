Vuelta a Costa Rica: Román Villalobos irá con todo por la etapa reina

Es el líder de la montaña y la regularidad

San Isidro de El General

Desde que se llegó a Grecia y que cedió terreno en la lucha por el primer puesto de la general, el ciclista costarricense Román Villalobos (Canel's Specialized) prometió que daría guerra hasta el final, pese a la fortaleza de los hermanos César y Juan Carlos Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón).

Este viernes, el pedalista de San Isidro de Heredia hizo una carrera muy estratégica entre Río Claro y la Municipalidad de Pérez Zeledón, para asumir el liderato de la montaña y de la regularidad.

Al cumplir sus expectativas, Villalobos ahora está mentalizado en hacer algo importante este sábado, en la última batalla en la montaña, con la etapa reina entre Rivas de Pérez Zeledón y Cot.

"Ganar sería un gran premio a mi esfuerzo, a mi sacrificio en esta Vuelta, por la constancia y por el esfuerzo que he hecho para mantenerme solo contra dos hombres fuertes y tiraré todo para dejarme una etapa tan dura para escaladores 100%, es larga, hay que saber correrla y me encuentro bien de piernas para hacer un trabajo específico y sorprender ahí", afirmó Román Villalobos.

Y agregó: "Es una etapa bastante bonita, me encuentro en buenas condiciones, quiero cerrar con broche de oro, es de alta montaña y quiero hacerla inteligente para no perder dos de los objetivos, que son la regularidad y la montaña y ver si podemos disputar esta etapa tan bonita".

Villalobos pretende tener un día perfecto. En la clasificación de la regularidad tiene 95 puntos, una unidad más que César Rojas y tiene cuatro puntos de ventaja sobre Joseph Chavarría (Nestlé Giant).

En la montaña, el panorama es similar, porque Román suma 52 unidades, mientras que César presenta 51 y Juan Carlos Rojas tiene 42 puntos.

"Como estamos en la disputa de la montaña y la regularidad, son pocos puntos la diferencia y como me siento bastante fuerte, entonces decidí esperarme hasta el último momento en la montaña, partí y saqué diferencia; al final a Juan Carlos lo esperé y puse a mi compañero Víctor (García) a hacer un trabajo en el plano para que no entrara Joseph para disputar la regularidad y ahora soy líder de las dos clasificaciones", relató.

Lo ajustada que está la tabla hace que Román se ciña en tratar de no cometer el más mínimo error.

"Voy a salir agresivo para hacer más tensa la carrera y me sirve sacar diferencia en la montaña para que en el descenso no me entren hombres que me puedan causar problemas en la regularidad, como el caso de Joseph", contó Villalobos.

"Quiero hacer un descenso tranquilo y que no pase lo que ocurrió en la bajada a Pérez Zeledón, cuando nos entraron Elías (Vega) y Joseph y nos sacaron puntos en la regularidad".

Sobre lo que fue la antepenúltima jornada, Román dijo que no aceleró para que la fuga llegara, porque su equipo pretendía cosechar un quinto triunfo de etapa.

"Como Efrén venía adelante, traté de hacer la carrera más pausada porque si me mandaba con todo, se podía perder la carrera de adelante y no sería lógico después del sacrificio, teníamos la fe de que iba a aguantar, pero es que el desgaste ya viene tomando factura y mis aplausos para Efrén por ser segundo en la etapa", reseñó.

Para esta ocasión, la etapa reina no solo tendrá la exigencia del cerro de la Muerte con un premio de montaña de fuera de categoría o de categoría especial; pues también habrá que subir a Cot, donde se le hará un homenaje a Federico Lico Ramírez.

"Hay hombres fuertes como César y Juan Carlos, pero me encuentro bien de piernas y voy a tratar de sorprender. Dejé a Juan Carlos robar puntos en el alto de San Juan porque no me pone en peligro a mí", recalcó.

Además, presagió que este sábado, el líder general sí tendrá que atacar.

"César va a tener que darle, el hermano no lo va a esperar todo el rato, los dos van a hacer un desgaste, uno por delante y el otro por detrás y por lo mío, tengo que marcar a César por la montaña, si me lo gana, pierdo y no quiero perder ese título porque me ha costado mucho. En el primer paso por el cerro de la Muerte en todos los premios estuve delante de ellos y eso me implicó un desgaste para descontar los puntos y ya me monté de líder", finalizó.

Para este 24 de diciembre, la etapa saldrá de la Iglesia de Rivas de Pérez Zeledón a las 8:50 a. m. y se estima que quien gane la fracción cruzará la meta a eso de las 12:15 p. m.

El domingo será el Circuito Presidente en La Aurora de Heredia.











