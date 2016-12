Vuelta a Costa Rica: Víctor García gana el embalaje en Golfito tras una fuga

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Golfito.

El español Víctor García ganó este jueves la novena etapa de la edición 52 de la Vuelta a Costa Rica, disputada sobre 145 kilómetros entre Dominical, Ciudad Cortés y Golfito.

Su estrategia fue esperar el momento justo para lanzarse en busca de la victoria, algo que conquistó al cruzar la meta con un registro de 3:18:26; seguido por el colombiano William Muñoz (Strongman Campagnolo) y un valiente costarricense Josué Alpízar (Scott TeleUno BCT) con el mismo tiempo.

"En el hotel dije que iba a intentar desgastar al equipo del líder o ganar la etapa y por suerte le di la victoria a mi equipo. Sabíamos que era un día caliente, con mucho constraste después del frío del cerro de la Muerte, pero me sentía con fuerza, en el último repecho me sentía con fuerza", relató el ibérico.

Para el esprint, él estaba convencido de que tenía un poco más de fuerza que los oponentes.

Tras varios intentos de fuga, la escapada que sí cuajó fue la conformada por Andrés Alpízar (Scott TeleUno BCT), Víctor García (Canel's Specialized), William Muñoz (Strongman Campagnolo) y Eddier Godínez (Ciclo Pigo Pérez Cartago).

"Ninguno de los cuatro se guardó nada, es de los mejores que se pueden elegir para una escapada, al final me llevo yo la etapa, pero cualquiera de los cuatro pudo ganar", reseñó.

La jornada se inició con 30 minutos de retraso debido a que los ciclistas canadienses del equipo Quebexico se quedaron atascados en San Isidro de El General, y la organización tomó la decisión de esperarlos para que llegaran a la salida, en Dominical.

Quienes están en la pelea por la general se querían tomar esta novena etapa con calma, pero sin desconcentraciones; para ellos, lo fundamental era salvar el día y tratar de ahorrar fuerzas, pese al desgaste.

Sin embargo, el día no fue tan monótono para ellos, a como se creía y hubo ataques.

En la ruta entre Dominical, Ciudad Cortés y Golfito era imperdonable descuidar la hidratación, porque esta etapa se convirtió en la más caliente de lo que va en esta Vuelta, y no por ataques, sino porque el sol quemaba el asfalto.

Mientras que el líder general, César Rojas (Frijoles Los Tierniticos Arroz Halcón), pedaleaba en un pelotón comandado por sus compañeros, adelante el cuarteto de punta se las ingeniaba para sacar una ventaja que superaba los tres minutos.

La fuga era consentida, porque no significaba ningún problema para la general y de paso, esa escapada le servía al líder de las metas volantes, José Vega (Nestlé Giant). De hecho, Rojas mantiene la camiseta amarilla de líder.

El primer punto caliente estaba en el kilómetro 50,8, en la Municipalidad de Osa, meta volante en la que puntuaron en orden Eddier Godínez, Josué Alpízar y Víctor García.

En el kilómetro 92,9, en Servicentro Chacarita estaba la segunda meta volante y unos metros antes atacó el novato Alpízar y le funcionó, porque pasó ese punto intermedio en solitario.

A esa altura de la carrera, los cuatro hombres que pedaleaban al frente llevaban 3:30 sobre el pelotón.

Y solo faltaba una meta volante, en el kilómetro 120, en Río Claro. Ahí ganó Eddier Godínez, seguido por Josué Alpízar y Víctor García.

Los escaladores trataron de reservar energías, porque vienen dos días fuertes, en los que prometen espectáculo de nuevo.

El triunfo fue para el ibérico, quien entre risas comentó´: "Me habían dicho que esta carrera era muy dura y al conocerla se quedaron cortos, porque es más que dura, es lo bonito del ciclismo también, el dominio de los hermanos Rojas está ahí latente y aquí en Costa Rica todavía no he visto un plano en todo el país".

Víctor García consiguió el cuarto triunfo de etapa para el Canel's Specialized en esta Vuelta, pues el mexicano Efrén Santos se impuso en Cañas; mientras que Román Villalobos lo hizo en Tucurrique y en la cronoescalada entre Palomo y Orosi.

Para este viernes, a partir de las 7:50 a. m., se disputará la décima etapa de la Vuelta a Costa Rica, con 152 kilómetros entre Río Claro, Dominical y San Isidro de El General, un día en el que habrá tres metas volantes (Escuela de Piedras Blancas, Hospital Tomás Casas y Plaza La Pacífica) y en el que se subirá el alto de San Juan, de primera categoría.

La sentencia definitiva será el sábado, con la penúltima jornada que se convierte en la etapa reina de esta Vuelta, con 122,96 kilómetros entre Rivas de Pérez Zeledón y Cot de Cartago, como homenaje al carismático y querido Federico Lico Ramírez.

Es el segundo careo con el cerro de la Muerte y se tocará su punto más alto en el kilómetro 45,62, un premio de montaña de fuera de categoría, o de categoría especial.

Para el domingo, la Vuelta terminará con el Circuito Presidente en La Aurora de Heredia.

Etapa 9

1- Víctor García (Canel's Specialized) - 3:18:26

2- William Múñoz (Strongman - Campagnolo - Wilier) - MT

3- Josué Alpízar (Scott-Tele Uno -BCT) - MT

4- Eddier Godínez (Ciclo Pigo Pérez - CCDR Cartago) - a 1:53

5- José Vega (Nestlé Giant) - a 2:47

Clasificación general

1- César Rojas (Frijoles los Tierniticos-Arróz Halcón) - 32:01:35

2- Juan Carlos Rojas (Frijoles los Tierniticos-Arróz Halcón) - a 43 segundos

3- Román Villalobos (Canel's Specialized) - a 5:18

4- Joseph Chavarría (Nestlé Giant) - a 8:47

5- Pablo Mudarra (Frijoles los Tierniticos-Arróz Halcón)- a 9:29











