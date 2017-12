“Si se debe estar en el mismo lugar en el que está otra persona que no me hace sentir bien, puedo emplear estrategias para no sentirme invadido; por ejemplo, ir a la actividad solo un ratito, o levantarme de una conversación si me está haciendo sentir mal. También puedo decir, asertivamente, que no quiero hablar de un tema, sin dar demasiadas explicaciones”, aseveró Garita.