Sebastián Yatra publicó un video con OneRepublic y Wisin y Nacho

Después del éxito de su canción Traicionera, el joven Sebastián Yatra suma dos colaboraciones de peso a su carrera para impulsar su música.

La primera de ellas fue con los también intérpretes urbanos Wisin y Nacho, y la segunda con la agrupación de pop/rock estadounidense OneRepublic.

Con sus colegas Wisin y Nacho, Yatra cantó una pieza original titulada Alguien robó, con los ritmos en los cuales ellos se sentían más cómodos. "Es una canción que cada día da más de qué hablar. Cantar con ellos es un sueño hecho realidad porque los admiro desde pequeño. Este tema legitima mi trabajo y valida lo que hemos venido haciendo", comentó Sebastián vía telefónica.

Con respecto al tema junto a OneRepublic, el artista confesó que tuvo una participación muy importante en la pieza No Vacancy. "Fue un reto ser parte de esta grabación porque ellos ya habían colocado su canción en primeros lugares y vengo yo a darle un nuevo aire", confesó.

Yatra participó no solo con su voz en la pieza, él junto a sus productores escribieron la letra en español para el tema. "Si escuchan la canción no es una colaboración normal de que el invitado entra a cantar en la segunda estrofa, yo desde el primer verso arranco con ellos. La letra es muy positiva porque habla de ese momento en el que encuentras a la persona indicada y no hay espacio para nadie más en tu vida", contó.

En este momento en la industria musical hay una gran oferta de colaboraciones entre artistas, ¿a qué se debe esto y por qué ser parte de esta ola?

La música evoluciona y todos queremos ser parte de esto. Se abren nuevos mercados, hay más oportunidad de darse a conocer. Nos juntamos no solo por las fanaticadas, sino para unir los estilos, darle nuevos colores a los ritmos y a las esencias para hacer canciones muy dinámicas y cada vez mejores.

¿Qué tan retador fue hacer una nueva versión de una pieza que ya estaba pegada como lo fue en el caso del tema con OneRepublic?

Uno la verdad es que lo disfruta mucho. En mi caso más porque me gusta el trabajo bajo presión y teníamos la responsabilidad de darle un nuevo color a la canción sin echarla a perder. Ellos (OneRepublic) quedaron muy contentos con el resultado y dijeron que les había gustado más esta versión que la primera.

¿Hay nuevos proyectos y planes para venir a Costa Rica?

La próxima semana vamos a publicar un nuevo sencillo en solitario, se llama Devuélveme el corazón y trae su video. A Costa Rica tenemos planes para ir este año.











